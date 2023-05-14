好馬不吃回頭草？那些分手後復合的情侶，有多少能走到最後？

分手，一直是談論感情課題時，不可忽視的一塊；然而，分手之後又復合的情況，其實是很常見的一件事情。

根據在2000～2020年當中的數篇心理學研究發現，有40%～75%的情侶，曾經在分手後又再次與對方復合。

研究復合的名家學者René Dailey，蒐集了那些復合過的人來做研究。結果發現，這些人當中，有24.4%復合過一次， 29.6%復合過兩次， 21.5%復合過三次， 23.4%復合過至少四次。由此可知，復合不僅僅只是很常見而已，更可以分了又合、合了又分。

那麼問題就來了。我們總是以為，分手後復合，是一件罕見的狀況，畢竟我們在過去的生活經驗裡，身邊的朋友常常分了之後就再也不聯絡，或是各位讀者過去的感情，也遇過想復合卻復合不了的情況，那麼這些復合的資料，真的有那麼準確嗎？

我想，分手後復合之所以比我們想像中常見，是因為你不一定有問過身旁的朋友們，在交往的過程中是否曾經經歷過分手再復合，他們可能只有在徹底分開之後，才會讓你知道他們已經分手了。畢竟分手再復合中間的過程，常常是曖昧不明的，所以要對別人公開，也不是那麼好講的事情。

分手前充滿矛盾，可能讓人們在分手後又舉棋不定

然而，為什麼復合的情況這麼常見呢？這可能和許多人在分手時，內心充滿著矛盾有關。一篇在2017年發表的研究便指出，人們在思考是否要分手時，內心常常是充滿矛盾的，該篇研究總共統計出了27種人們在思考分手時，會讓他們想繼續下去的原因，以及23種會想要分開的原因。

其中，對於那些正在經歷分手抉擇的人而言，有53%的人都提到了「情感上的親密（Emotional Intimacy）」是讓他們想要留下來的原因之一，而對於「伴侶的人格特質（Partner’s personality）不優」與「伴侶偷吃（Breach of trust）」，則都有30%的人認為，這是讓他們想離開的原因。