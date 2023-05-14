TNL+ 2023/05/14,
心理

好馬不吃回頭草？那些分手後復合的情侶，有多少能走到最後？

好馬不吃回頭草？那些分手後復合的情侶，有多少能走到最後？
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在感情關係上，分手後復合一直是備受討論的一個題目，有些人可以分分合合數次，也有人在分手後就互相封鎖。究竟是哪些原因導致復合呢？復合對於感情又有哪些潛在的幫助呢？我們可以從研究關係的學者René Dailey的復合研究中，看到一些端倪。

分手，一直是談論感情課題時，不可忽視的一塊；然而，分手之後又復合的情況，其實是很常見的一件事情。

根據在2000～2020年當中的數篇心理學研究發現，有40%～75%的情侶，曾經在分手後又再次與對方復合。

研究復合的名家學者René Dailey，蒐集了那些復合過的人來做研究。結果發現，這些人當中，有24.4%復合過一次， 29.6%復合過兩次， 21.5%復合過三次， 23.4%復合過至少四次。由此可知，復合不僅僅只是很常見而已，更可以分了又合、合了又分。

那麼問題就來了。我們總是以為，分手後復合，是一件罕見的狀況，畢竟我們在過去的生活經驗裡，身邊的朋友常常分了之後就再也不聯絡，或是各位讀者過去的感情，也遇過想復合卻復合不了的情況，那麼這些復合的資料，真的有那麼準確嗎？

我想，分手後復合之所以比我們想像中常見，是因為你不一定有問過身旁的朋友們，在交往的過程中是否曾經經歷過分手再復合，他們可能只有在徹底分開之後，才會讓你知道他們已經分手了。畢竟分手再復合中間的過程，常常是曖昧不明的，所以要對別人公開，也不是那麼好講的事情。

分手前充滿矛盾，可能讓人們在分手後又舉棋不定

然而，為什麼復合的情況這麼常見呢？這可能和許多人在分手時，內心充滿著矛盾有關。一篇在2017年發表的研究便指出，人們在思考是否要分手時，內心常常是充滿矛盾的，該篇研究總共統計出了27種人們在思考分手時，會讓他們想繼續下去的原因，以及23種會想要分開的原因。

其中，對於那些正在經歷分手抉擇的人而言，有53%的人都提到了「情感上的親密（Emotional Intimacy）」是讓他們想要留下來的原因之一，而對於「伴侶的人格特質（Partner’s personality）不優」與「伴侶偷吃（Breach of trust）」，則都有30%的人認為，這是讓他們想離開的原因。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。