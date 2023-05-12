2023/05/12,
政治

中大調查：47%受訪者認為香港媒體自我審查嚴重

中大調查：47%受訪者認為香港媒體自我審查嚴重
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學者李立峯表示，結果顯示，認為媒體自我審查「非常嚴重」或「幾嚴重」的受訪者合共47%，比2021年調查所得的51.5%略為下降，但仍高於2019年調查的40.8%。

（中央社）根據香港中文大學的一項調查，有47%的受訪者認為香港媒體的自我審查「非常嚴重」或「幾嚴重」（頗嚴重）。

中大新聞與傳播學院教授李立峯11日在明報撰文指出，今年3月，他展開了一項調查研究，由中大傳播與民意調查中心執行，共訪問了1015人，研究重點是市民對新聞的社會影響和效用評價。

他表示，在新聞機構有沒有自我審查的問題上，21.3%的受訪者認為「非常嚴重」，25.7%認為「幾嚴重」，19.3%認為「少少」（一點點）自我審查。

此外，22.3%受訪者認為香港媒體完全沒有自我審查，另外11.4%沒有意見或沒有回答。

李立峯表示，上述結果顯示，認為媒體自我審查「非常嚴重」或「幾嚴重」的受訪者合共47%，比2021年調查所得的51.5%略為下降，但仍高於2019年調查的40.8%。

李立峯在文章中同時指出，以自由主義為基礎的新聞專業理念，強調新聞媒體在持平報導事實之餘，也應該監察政府及其他擁有權力的人和機構，並批判違反公眾利益的事情和行為。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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