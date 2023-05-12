防疫移民法「第42條」到期：數萬移民入境美國，南部城市進入緊急狀態

綜合《紐約時報》、《CBS》與《CNN》的報導，美國移民法案「第42條」（Title 42）在美東時間11日晚上11時59分到期，美國邊境人員無法再以新冠肺炎防疫為由，快速遣返從墨西哥入境的移民。美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）的首席官員米勒（Troy Miller）表示，未來每天將會有多達1萬名移民穿越邊境，人數為3月時的2倍。由於移民湧入，美國德州的幾個城市已在本週宣布進入緊急狀態。

「第42條」是什麼？

「第42條」是美國「公共衛生服務法」（Public Health Service Act）的一部分，於1944年頒布。「第42條」允許政府阻止人員、貨物入境美國，以防止境外傳染病傳入。

2020年3月，當新冠肺炎疫情在美國全境蔓延時，川普（Donald Trump）政府授權邊境人員，在國家處於公共衛生緊急情況下，使用「第42條」，迅速驅離非法進入美國的移民，以防止疫情擴散。

「第42條」允許邊境官員，以較精簡的步驟處理移民議題，跳過了讓移民尋求庇護的程序。依據「第42條」的邊境人員，只需要大約10分鐘的時間，就可以將移民驅離邊境，相較之下，原有的移民法規則會花上1個小時以上的時間。

「第42條」的實施，讓邊境官員能夠立即驅逐數百萬移民，而此舉招致人權倡議者，以及公共衛生專家的批評，他們表示這是川普政府，用來阻止移民尋求庇護的手段。

拜登政府（Joe Biden）在今（2023）年5月11日，宣布新冠肺炎造成的公共衛生緊急狀況結束，而這也意味著「第42條」的使用前提不復存在。

「第42條」到期將如何？

美國邊境人員將無法使用「第42條」立即驅逐移民，他們需要重新使用原有的移民法規－「第8條」（Title 8）。移民將被允許申請庇護，而這會需要更長的時間，移民將會在拘留設施中停留數月，甚至數年。

「第42條」雖然授權邊境人員立即驅離移民，不過並沒有限制移民抵達美國邊境的次數，非法入境被逮捕者，並不會受到處罰。因此有許多欲入境美國的移民，多次嘗試，甚至駐紮在邊境附近。

而「第8條」雖然增加了申請庇護的名額，不過多次非法入境者，將會面臨加重刑事處罰。

由於「第8條」允許更多移民申請庇護，因此拜登政府已採取措施，希望加快處理的速度，像是要求欲申請庇護者先上指定網站進行登記。然而《紐約時報》記者指出，由於想要進入網站的移民數量太多，要順利登入非常地困難。

在未來的數週內，對拜登政府而言，如何以安全有序的方式管理大量移民，將會是其所面臨的重大挑戰。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範