防疫移民法「第42條」到期：數萬移民入境美國，南部城市進入緊急狀態
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美國移民法案「第42條」（Title 42）到期，美國邊境人員無法再以新冠肺炎防疫為由，遣返從墨西哥入境的移民。美國官員預估，未來每天將會有多達1萬名移民穿越邊境，人數為3月時的2倍。
綜合《紐約時報》、《CBS》與《CNN》的報導，美國移民法案「第42條」（Title 42）在美東時間11日晚上11時59分到期，美國邊境人員無法再以新冠肺炎防疫為由，快速遣返從墨西哥入境的移民。美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）的首席官員米勒（Troy Miller）表示，未來每天將會有多達1萬名移民穿越邊境，人數為3月時的2倍。由於移民湧入，美國德州的幾個城市已在本週宣布進入緊急狀態。
「第42條」是什麼？
「第42條」是美國「公共衛生服務法」（Public Health Service Act）的一部分，於1944年頒布。「第42條」允許政府阻止人員、貨物入境美國，以防止境外傳染病傳入。
2020年3月，當新冠肺炎疫情在美國全境蔓延時，川普（Donald Trump）政府授權邊境人員，在國家處於公共衛生緊急情況下，使用「第42條」，迅速驅離非法進入美國的移民，以防止疫情擴散。
「第42條」允許邊境官員，以較精簡的步驟處理移民議題，跳過了讓移民尋求庇護的程序。依據「第42條」的邊境人員，只需要大約10分鐘的時間，就可以將移民驅離邊境，相較之下，原有的移民法規則會花上1個小時以上的時間。
「第42條」的實施，讓邊境官員能夠立即驅逐數百萬移民，而此舉招致人權倡議者，以及公共衛生專家的批評，他們表示這是川普政府，用來阻止移民尋求庇護的手段。
拜登政府（Joe Biden）在今（2023）年5月11日，宣布新冠肺炎造成的公共衛生緊急狀況結束，而這也意味著「第42條」的使用前提不復存在。
「第42條」到期將如何？
美國邊境人員將無法使用「第42條」立即驅逐移民，他們需要重新使用原有的移民法規－「第8條」（Title 8）。移民將被允許申請庇護，而這會需要更長的時間，移民將會在拘留設施中停留數月，甚至數年。
「第42條」雖然授權邊境人員立即驅離移民，不過並沒有限制移民抵達美國邊境的次數，非法入境被逮捕者，並不會受到處罰。因此有許多欲入境美國的移民，多次嘗試，甚至駐紮在邊境附近。
而「第8條」雖然增加了申請庇護的名額，不過多次非法入境者，將會面臨加重刑事處罰。
由於「第8條」允許更多移民申請庇護，因此拜登政府已採取措施，希望加快處理的速度，像是要求欲申請庇護者先上指定網站進行登記。然而《紐約時報》記者指出，由於想要進入網站的移民數量太多，要順利登入非常地困難。
在未來的數週內，對拜登政府而言，如何以安全有序的方式管理大量移民，將會是其所面臨的重大挑戰。
新聞來源
- Some border counties declare disasters as Title 42 expires（CNN）
- What the End of a Pandemic-Era Health Order Will Mean for the Southern Border（New York Times）
- What is Title 8?（New York Times）
- How Title 42's expiration will reshape immigration policy at the U.S.-Mexico border（CBS News）
延伸閱讀
- 美國移民政策轉彎：拜登政府加速驅離非法移民，應用程式現在也能申請入境
- 美墨邊境偷渡慘案釀50死：盤點世界四條最危險的非法移民路線
- 美墨邊境3月有21萬非法移民創20年來單月紀錄，德州加強邊境管制卻讓供應鏈危機雪上加霜
- 拜登上任首訪美墨邊境處理非法移民問題，德州州長批「晚了2年」
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
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南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。