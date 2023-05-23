朝聖巴黎超人氣「莎士比亞書店」：靠著五大吸金秘方，不跟潮流也能好好經營
我們想讓你知道的是
能夠在旅行中到一個充滿書和傳奇的場域，進而思考一遍自己為什麼要逛書店、為什麼想買書、想讀怎樣的書、願意為一本書花多少預算和心力，這些感受，在巴黎的知名二手書店Shakespear and Company，我有進一步的想法。
文：陶曉嫚
2023年四月底到五月初，我在法國的里昂與巴黎觀光，泡在奧賽博物館看印象派傑作一整天。美術館閉館後，我來到位於塞納河左岸、面朝聖母院的英文二手書店Shakespear and Company朝聖。
現在的莎士比亞書店在1951年開幕，原本名叫Le Mistral，1964年為了紀念莎士比亞冥誕四百年，並向成立於1919年的同名書店致敬，擁有這商標的前店主Sylvia Beach也在這一年去世，她生前同意將商標讓渡給George Whitman——於是第二代莎士比亞書店在多重時機巧合下誕生，並繼承第一代的傳奇地位。
吸金秘訣1：掛上歷史的洪流勝過一切跟風
第一代的莎士比亞書店開業於1919年，擁有極璀璨的光輝歲月。
1922年James Joyce在此創作出意識流巨作《尤里西斯》，在一戰到二戰的戰間期，常客另有海明威（Hemingway）、《大亨小傳》的作者F. Scott Fitzgerald、知名記者Djuna Barnes、文藝沙龍教母Gertrude Stein等人，詮釋出「失落的一代」風潮，可謂是當時巴黎乃至於世界的文學中心兼現代主義發源地。
二戰納粹德國攻陷法國後，第一代店面在1941年停業，1958年第一代店主同意轉讓商標，於是有了今天成為觀光景點的第二代店。
大概從2010年後，出版業每年都要定期感嘆人們的注意力被3C串流社群媒體攻佔，新書都很難賣得動了，二手書店又要怎麼存活下去？
我排在等待進入莎士比亞的人龍中，這年頭必須要求急著打卡兼撒幣的顧客在外頭等待，不只是奇景，根本是奇蹟——實在該佩服當時George Whitman改名的遠見，他很通透書香比不過名人香，掛上歷史的洪流抵過一切跟風。
很幸運我在晚上七點書店打烊前的20分鐘，排到了安全範圍內，英語流利的店員拉起紅龍，並屢次廣播歡迎大家隔天上午八點再來光顧。
吸金秘訣2：觀光重於書，讓不讀書的客人也有消費標的
莎士比亞書店內人潮非常擁擠。英語流利的店員頻頻廣播，禮數周全地催促，快帶著你想要的書去結帳，要不然趕快諮詢她你想找的書名和作者。時間與空間都緊迫到我沒辦法拾起一本略感興趣的書翻閱。
在這裡是到此一遊遠勝過閱讀，和我平常逛書店的經驗非常不同。
我熊熊想起在飛機航程中完食的兩本書《二手書店店員日記》、《二手書店店員告白》，作者是經營蘇格蘭規模最大二手書店The Book Shop（沒錯，店名就是書店）的Shaun Bythell。
兩本書都是日記體，Shaun執筆紀錄2014到16年兩年間書店發生的大小事，包含二手書的各種業務，從買賣、辦活動、人際關係與他的感情生活，另以蘇格蘭式毒舌幽默畫龍點睛。
光臨傳奇二手書店的多數觀光客找的不是書，而是「我來過」的證明。把賣托特包、T-shirt的紀念品櫃擠得水洩不通；為了不看書的客人著想，Shaun的店也有這樣的櫃位：
我們在店裡的一個角落有幾座架子擺放古董：珠寶、玻璃酒瓶、飾品，這一類的東西。上面有一塊小招牌寫著「古董」。一個男人從那裡拿著兩把未標價的小摺疊刀過來櫃檯問：「這兩把多少錢？我是從你們那些擺垃圾的架子拿的。」噢，教訓客人的棍子在哪裡？
吸金秘訣3：保留傳說的神祕感，並化為乾淨漂亮的新商品擺在最醒目位置
莎士比亞書店內禁止攝影，讓傳說保留一些只能到場體驗的神祕感，另外它雖然標榜是二手書店，不過店頭最醒目的位置擺放的通通都是新書。
除了暢銷書，二代店把和一代店有深厚淵源、名列史冊的大作家們的作品陳列在最顯眼的櫃位，精裝與平裝一路疊到天花板，可以爬上充滿懷舊感的取書梯去拿你心儀的那一本。二手書則堆在店內深處的書架與倉庫。
二手書要擺得好看，頗吃書況與成套與否。Shaun在《二手書店店員日記》如此形容二手書交易：
當價格談定，雙方握手，支票離開我的手中，那些書立刻就變成了重擔——我必須裝箱、搬上車、卸貨，然後檢查、上網登錄、定價、上架，接著才能開始讓我的投資一點一滴回本。
新書賣相好，而且在架上擺放一季後，書店可以將書退回出版社，二手書店則要扛下所有存貨成本。如果選書眼光不夠精確，或是找不到願意釋出高品質藏書的賣家，那賣新書轉嫁部分風險也是一種維持營利的方法。
吸金秘訣4：不能阻止網路競價，就叫客人上我們的官網訂
書可謂最便宜的娛樂，但身為資本主義囚徒的我還是會計較買書錢，在腦充血認為自己一定讀得完海明威的《太陽依舊升起》英文版前，我拿出手機查本書應該是多少錢。
莎士比亞書店陳列的硬殼精裝新書定價22歐元，Kindle電子書0.99美元……我黏在精裝書上的手縮了回來，也想起Shaun對於把零售端利潤蠶食到近乎零的電商龍頭Amazon深惡痛絕，他某天的日記是：「下班後我到花園拍了一小段影片，示範如何把Kindle升級成Kindle Fire。材料需要半加侖的汽油跟一盒火柴。」
應用科技做削價競爭的始終是人類，Shaun紀錄了另一種比廉售無版權作品惡質好幾倍的行徑：
派翠西亞．溫渥斯（Patricia Wentworth）的初版作品，應該要賣五十英鎊，結果才賣四英鎊。會有這樣的差異，是因為「季風」（一家專營二手書交易的後台管理系統商）附的比價軟體被設定成比對亞馬遜網站上的最低價。我們刊登這本書時是最便宜的價格，可是後來卻為了要跟我們削價競爭的另一本書相比而降價。
偶爾會有人為了搶便宜，造假刊登販賣昂貴的書，但卻是低到荒謬的價格。接著他們會等比價軟體運作，讓真正要賣的書降到他們假造的售價。他們會買下書，然後移除假的刊登內容。
有鑒於此，我提醒自己該更有意識地避免消費行為獨厚科技巨頭。我攔下在擠爆人叢中大步流星的英文流利店員，問她有沒有美籍華裔作家湯婷婷的《The Woman Warrior》？她飛快掃描過英文傳記區，接著竄到電腦前敲打鍵盤，然後告訴我，「沒庫存，請上我們的官網網訂」。
吸金秘訣5：兼賣咖啡，口味只要沒雷到不行即可
沒買到想要的實體書，我脫出擠炸的莎士比亞書店，來到隔壁營業到晚間八點的附設咖啡廳。心想就算是傳說等級的二手書店，也必須有足夠的消費才能經營下去，考量即將入夜不宜攝取太多咖啡因，肚子有些餓的我點了蘋果派，內用需支付場地費，比起外帶多索價0.5歐元，清潔請自行拿到回收檯。
淺嚐一口——在遍地驚豔美食精緻甜點的法國巴黎，竟然可以吃到滋味如此普通的蘋果派！不難吃，而是在內餡外皮的調味、口感、造型上完全沒有任何記憶點和值得稱道之處。
Tags：
陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。