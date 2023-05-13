俄烏戰爭一年後，國際對於支持台灣、制裁中俄的民意有怎樣的變化？
我們想讓你知道的是
在烏俄戰爭一年之後，原本支持強力制裁中國的歐洲國家變得比較緩和了，但在同時原本強力反對制裁中國的中東國家也變得比較緩和了。雖然整體上來說還是呈現著民主國家與非民主國家之間的差異，但是差異程度變小了。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
轉眼間俄羅斯入侵烏克蘭已經超過400天，最近烏克蘭也終於開始反攻並奪回巴赫姆特附近的土地，俄羅斯在最近的勝利日大閱兵時，已經連坦克車都派不出來閱兵。
而在去年6月時，我曾經撰文分析由哥本哈根民主峰會所贊助的全世界民意調查研究Democracy Perception Index，針對53個國家發送問卷訪問五萬位民眾。發現全世界民意支持制裁俄羅斯的國家，平均而言也更支持制裁中國，其結果大致上跟各國對中國的喜好程度高度相關、而跟對美國的喜好程度則有部分相關。
如今一年過去了，這段期間我們看到美國持之以恆地，對烏克蘭進行金錢以及軍事上的援助，但在同時俄羅斯經濟雖然被制裁但仍然持續運作。而中國也在改變防疫政策之後全面拚經濟，習近平在確定連任第三任之後開始積極跟各國拜訪。
在這些變化之後，Democracy Perception Index又釋出了全新的資料，重新在今年3月電話訪問了53國五萬個民眾，對於各項政治議題的看法，也包括對於制裁俄羅斯、制裁中國（假如中國攻打台灣的話）的看法。一年過去之後，世界對於支持台灣、制裁中國的民意有怎麼樣的變化呢？
支持制裁俄中者多為民主國家
首先，下面這張圖呈現的是世界各國對於經濟制裁俄羅斯，以及經濟制裁中國的民意分布。兩種顏色分別代表該國在民主制度指標上是民主國家、或者是不夠民主的國家。從分布來看，很明顯呈現了兩個議題是緊密相連的。
平均而言，假如一個國家的民眾越支持現在繼續經濟制裁俄羅斯，那該國也會有更多人支持在中國攻打台灣時經濟制裁中國。在分布上唯一的例外，就是最近一直不太安分的印度（圖的左上角）。印度絕大多數人支持制裁中國，但對於制裁俄羅斯與否則不置可否。
同時，在這張圖也可以明顯看到民主與非民主國家的差異。民主國家大多同時支持制裁中國與俄羅斯（左下角藍色區塊），而非民主國家則大多同時反對制裁中國與俄羅斯（右上角橘色區塊）。其中值得注意的是，右上角許多國家位在南亞或者東南亞，包括印尼、越南、新加坡、馬來西亞等，同時也有對美國具有重要戰略意義的土耳其以及墨西哥。這些對於美國的全球戰略來說都不是個好消息。
而假如我們把2022年5月的結果，跟今年2023年5月的比較的話，可以看到全世界對於中國的態度趨於緩和（如下圖）。就總平均來說，2022年支持制裁中國的民眾比反對制裁的多5%，而今年降低為多2%。但假如細看各群體，民主國家在2022年支持制裁中國的民眾多19%、今年降低為多12%；但非民主國家在2022年支持制裁中國的民眾較反對派少12%、今年也降低為少10%。
假如我們把這些國家依照區域來區分的話，亞洲國家跟拉丁美洲國家對於制裁中國的支持程度都還是維持一半一半，但是歐洲國家對於制裁中國的支持程度從多19%降低為多13%，但是中東國家對於制裁中國的支持程度從少15%大幅降低為少6%。甚至在美國本來在2022年是多38%，到今年也變成只有多25%。
支持制裁俄中者有和緩趨勢
從上述趨勢來看，在俄烏戰爭一年之後，原本支持強力制裁中國的歐洲國家變得比較緩和了，但在同時原本強力反對制裁中國的中東國家也變得比較緩和了。雖然整體上來說還是呈現著民主國家與非民主國家之間的差異，但是差異程度變小了。也因此在圖一的分布上，雖然呈現高度正相關，但是X軸的全距只有正負40%，而Y軸的全距高達正負80%，代表世界各國對於制裁俄羅斯的態度遠比制裁中國的態度更為鮮明。
除此之外，跟中國的主要貿易夥伴，包括美國、日本、澳洲、德國，都還是絕大多數的受訪者支持對中國進行經濟制裁。唯一變化較大的例外是韓國，韓國去年支持制裁中國比反對制裁中國的人多26%，但在今年的問卷中歸零，變成支持與反對制裁中國的人各半。這可能跟韓國最近經濟嚴重下滑有關。
雖然我們看到韓國總統最近積極與日本合作、與美國合作，但是這個檯面下的民意變化是值得台灣與美國要特別注意的。而另外一個值得注意的個案是越南與新加坡，因為越南與新加坡去年反對制裁中國的受訪者都只比支持多5%，但到了今年變成多25%，有民意轉向的趨勢，也是需要注意之處。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。