鴻海Q1認列夏普投資損失173億元，《日經亞洲》：鴻海積極發展電動車，似乎已無心經營面板
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鴻海集團（Foxconn Technology Group）發布重大訊息回應夏普大幅虧損一事。鴻海指出，基於維護鴻海股東權益，鴻海已經以大股東身分，正式行文夏普，要求夏普提出重大虧損說明，及因應改善方案。如果有必要，會要求調整管理團隊，來改善夏普的營運。
鴻海集團（Foxconn Technology Group）首季認列夏普（Sharp）投資損失新台幣173億元，每股盈餘（EPS）達0.93元，未來展望持平，而針對夏普大幅虧損，鴻海強調，要求夏普提出重大虧損說明，如果有必要，鴻海會要求調整管理團隊，改善營運。
鴻海首季認列夏普投資損失173億元
鴻海舉辦2023年第1季度法說會，營收創下歷史首季新高、毛利率以及營業利益率也呈現雙升，不過，受旗下投資公司夏普提列資產減損新台幣173億元，導致EPS達0.93元，相較於去（2022）年同期衰退。
鴻海財報顯示，營收達新台幣1.4兆624億元，年增4%、毛利達883億，年增4%、營業淨利405億，年增11%；毛利率、營業利益率及淨利率分別為6.04%、2.77%、0.88％，相較去年同期6.02%、2.61%、2.09％，有顯著成長；EPS達0.93元，較去年年減1.19元。
針對夏普的大幅度虧損。鴻海發布重大訊息回應，基於維護鴻海股東權益，鴻海已經以大股東身分，正式行文夏普，要求夏普提出重大虧損說明，及因應改善方案。如果有必要，鴻海會要求調整管理團隊，來改善夏普的營運。
夏普的重要性正在降低
此外，受到全球市況不佳影響，面板產業也受到衝擊，而外界對鴻海於法說會上的的態度也有不同解讀。《日經亞洲》分析指出，這是夏普被鴻海納入旗下後，首次的營業虧損，兩家公司本似乎出現了隔閡，這和數年前，鴻海創辦人郭台銘積極併購的態度，呈現鮮明的對比。
值得注意的是，本次法說會上，鴻海財務長（CFO）黃德才還稱必要情況下，將要求更換管理階層。事實上，鴻海集團正在積極向「電動車產業發展」，面板產業似乎已經不是重心。夏普高層人士告訴《日經亞洲》夏普產品主力在家電、手機，而沒有一種產品可以跟純電車沾上邊。
本次夏普虧損的最主要原因是，其子公司堺顯示器（SDP）顯示器價格低迷和市場萎縮的影響，一併拖累整體營運，2022年全年淨損為360億日圓。SDP也是夏普陷入財務危機的主因，使得鴻海出手紓困。
面板產業景氣不佳，中國業者崛起
研究調查機構集邦科技（TrendForce）表示，疫後需求明顯放緩，加上新產能持續釋放，導致面板市場供需失衡。這意味著，面板產業將面臨供過於求的挑戰，為了解決困境，面板廠自2022下半年開始調降產線稼動率至7成以下，以便有效去化庫存。
另一方面，除了近期的市況不佳以外，中國崛起也是產業面臨重整的關鍵因素。《日經亞洲》引述顯示器供應鏈顧問公司（Display Supply Chain Consultant）亞洲代表田村喜男的說法指出，跟中國業者相比，SDP工廠本身缺乏競爭力。
鴻海集團未來展望持平
至於鴻海對第2季的展望。鴻海董事長劉揚偉表示，疫情創造的高成長階段已經結束，產業也剛好處於庫存調整期間，且第二季又是傳統淡季，預期這一季整體會是季減、年減的表現。
他說，就四大產品來看，除消費性電子產品會有季減的情況，雲端網路以及電腦終端兩個產品持平，至於元件及其他產品則預期可呈現季增。2023全年展望持平，尤其在全球貨幣緊縮，加上地緣政治緊張、通膨等不確定因素下，能見度還是不高，故展望上仍持保守。
此外，針對鴻海在電動車產業的發展。劉揚偉指出，第一季已順利量產首批Monarch Tractor自駕農用曳引車，按目前客戶出貨時程，產能稼動率已往上提升。
劉揚偉強調，未來目標是要找到下一個有潛力的領導廠商，用更創新更有效率的流程來造車，提供給客戶最有競爭力的生產模式，還有電動車平台MODEL C，將於今（2023）年第四季量產並逐步交車給客戶，加速電動車的發展。
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核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。