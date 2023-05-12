鴻海Q1認列夏普投資損失173億元，《日經亞洲》：鴻海積極發展電動車，似乎已無心經營面板

鴻海集團（Foxconn Technology Group）首季認列夏普（Sharp）投資損失新台幣173億元，每股盈餘（EPS）達0.93元，未來展望持平，而針對夏普大幅虧損，鴻海強調，要求夏普提出重大虧損說明，如果有必要，鴻海會要求調整管理團隊，改善營運。

鴻海首季認列夏普投資損失173億元

鴻海舉辦2023年第1季度法說會，營收創下歷史首季新高、毛利率以及營業利益率也呈現雙升，不過，受旗下投資公司夏普提列資產減損新台幣173億元，導致EPS達0.93元，相較於去（2022）年同期衰退。

鴻海財報顯示，營收達新台幣1.4兆624億元，年增4%、毛利達883億，年增4%、營業淨利405億，年增11%；毛利率、營業利益率及淨利率分別為6.04%、2.77%、0.88％，相較去年同期6.02%、2.61%、2.09％，有顯著成長；EPS達0.93元，較去年年減1.19元。

針對夏普的大幅度虧損。鴻海發布重大訊息回應，基於維護鴻海股東權益，鴻海已經以大股東身分，正式行文夏普，要求夏普提出重大虧損說明，及因應改善方案。如果有必要，鴻海會要求調整管理團隊，來改善夏普的營運。

夏普的重要性正在降低

此外，受到全球市況不佳影響，面板產業也受到衝擊，而外界對鴻海於法說會上的的態度也有不同解讀。《日經亞洲》分析指出，這是夏普被鴻海納入旗下後，首次的營業虧損，兩家公司本似乎出現了隔閡，這和數年前，鴻海創辦人郭台銘積極併購的態度，呈現鮮明的對比。

值得注意的是，本次法說會上，鴻海財務長（CFO）黃德才還稱必要情況下，將要求更換管理階層。事實上，鴻海集團正在積極向「電動車產業發展」，面板產業似乎已經不是重心。夏普高層人士告訴《日經亞洲》夏普產品主力在家電、手機，而沒有一種產品可以跟純電車沾上邊。

本次夏普虧損的最主要原因是，其子公司堺顯示器（SDP）顯示器價格低迷和市場萎縮的影響，一併拖累整體營運，2022年全年淨損為360億日圓。SDP也是夏普陷入財務危機的主因，使得鴻海出手紓困。

面板產業景氣不佳，中國業者崛起

研究調查機構集邦科技（TrendForce）表示，疫後需求明顯放緩，加上新產能持續釋放，導致面板市場供需失衡。這意味著，面板產業將面臨供過於求的挑戰，為了解決困境，面板廠自2022下半年開始調降產線稼動率至7成以下，以便有效去化庫存。

另一方面，除了近期的市況不佳以外，中國崛起也是產業面臨重整的關鍵因素。《日經亞洲》引述顯示器供應鏈顧問公司（Display Supply Chain Consultant）亞洲代表田村喜男的說法指出，跟中國業者相比，SDP工廠本身缺乏競爭力。

鴻海集團未來展望持平

至於鴻海對第2季的展望。鴻海董事長劉揚偉表示，疫情創造的高成長階段已經結束，產業也剛好處於庫存調整期間，且第二季又是傳統淡季，預期這一季整體會是季減、年減的表現。

他說，就四大產品來看，除消費性電子產品會有季減的情況，雲端網路以及電腦終端兩個產品持平，至於元件及其他產品則預期可呈現季增。2023全年展望持平，尤其在全球貨幣緊縮，加上地緣政治緊張、通膨等不確定因素下，能見度還是不高，故展望上仍持保守。

此外，針對鴻海在電動車產業的發展。劉揚偉指出，第一季已順利量產首批Monarch Tractor自駕農用曳引車，按目前客戶出貨時程，產能稼動率已往上提升。

劉揚偉強調，未來目標是要找到下一個有潛力的領導廠商，用更創新更有效率的流程來造車，提供給客戶最有競爭力的生產模式，還有電動車平台MODEL C，將於今（2023）年第四季量產並逐步交車給客戶，加速電動車的發展。

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核稿編輯：翁世航