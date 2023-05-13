重返江戶時代的小型時光旅行，體驗日光市東照宮的建築之美

文：岸本新平

IG美照等級的風景：「日光的神社與寺廟」

「沒有到過日光，別說懂得建築結構（之美）」──以陽明門為代表，壯麗且奢華的日光東照宮建築群，正是「建築結構」一詞所形容的。

Photo Credit: 岸本新平 日光東照宮的象徵「陽明門」

如果沒有看過東照宮，就沒有資格談論建築美，這是流傳至今的名言，而這座與江戶幕府第一代將軍德川家康（1543-1616）擁有密切關係的神社，也因為今年度日本《NHK》電視台大河劇《怎麼辦家康》的播出，而成為矚目度極高的觀光景點。

昔日美國電視劇「將軍SHOGUN」中主角的原型人物「德川家康」，在日本以外的地區也是廣受認識的一位歷史人物。今年6月24日至25日，日光市內的日光麗思卡爾頓酒店將舉行G7（七大工業國組織）高峰會中的男女共同參與計畫──女性活躍擔當大臣會議。

透過這個機會，讓栃木縣上上下下，有了想成為日本吸引海外觀光客的指標性區域的積極心態。

筆者與在東京的海外媒體代表們，一起踏上了這趟前往日光的觀光巴士之旅。

導遊向我們自豪的說：「（日光的神社與寺廟的）主要修復工程正好結束了，可以拍到很多IG美照喔！」。日本的這些文化遺產，之前為了配合東京奧運會的舉辦時期進行過一波修復，現在正是參觀的最佳時機。

像前面說到的，日光東照宮祀奉的是建立江戶幕府的初代將軍，被神格化成「東照大權現」的德川家康。該神社與日光二荒山神社、天台宗的「日光山輪王寺」，以「二社一寺」之名被指定為日本國家級史蹟，同時也以「日光社寺（日光的神社與寺廟）」為題，被列入世界遺產。

從象徵日光東照宮的陽明門開始，到日光山輪王寺的正殿（三佛堂）、大猷院和慈眼堂等等，都充滿了足以讓外國旅客產生「來到日本」的實際感受的文化氣息，就連筆者這個從小學校外教學後就從來沒有再去過日光的人，也不由自主地用拿起手機到處拍照。

Photo Credit: 日光山輪王寺 照片2：日光山輪王寺三佛堂本尊佛像。

武士（Samurai）！ 忍者（Ninja）！ 丁髷 （Chonmage）！ 湯波 （Yuba）！

雖然文章一開頭突然從日光觀光主菜開始介紹，但還是讓我們先回到過去來看看。那天觀光巴士的第一站實際上來到的是「EDO WONDERLAND日光江戶村」，一個重現江戶時代城下市鎮的主題公園。

抵達後，一行人受到束起丁髷、腰間佩刀、身穿武士服裝的演員們的歡迎。隨後，我們也欣賞了黑衣忍者威風凜凜的表演。

Photo Credit: 岸本新平 日光江戶村的武士

「說起外國人對日本的印象，便不得不提武士、忍者……或是富士山、藝妓、切腹……還有壽喜燒、火男面具、秋葉原……」一說起來就沒有盡頭，讓我們在此暫且打住。在江戶村內已經看見許多外國旅客，與筆者同行參訪的美國人、義大利人和中國人，都感到對這樣的場面非常雀躍。

Photo Credit: 岸本新平 享受穿越時光重返江戶時代的旅客們。

從日本人的角度來看，縱使這是一個有點老舊的觀光設施，但卻讓人感受到它對海外旅客的強烈吸引力。

正當我們滿足於重返江戶時代的小型時光旅行，一陣飢餓感剛好湧上，之後前往了創立於1805年（文化2年），開業超過200年以上的「高井家」用餐。一邊沉浸在老店的歷史傳統之中，一邊品嚐清淡且香氣芬馥的日光湯波。

Photo Credit: 岸本新平 「高井家」的日光湯波料理

甜品也使用了栃木縣特產的草莓，就算是來自國外的名人，也會覺得是一頓滿足度很高的午餐。

每晚120萬日元起跳，富裕階級旅客也能感到滿足的奢華體驗

筆者聽聞在外國旅客之中，日本的大自然景觀特別受到來自歐美國家旅客的好評，這次日光之旅，也前往觀賞了華嚴瀑布。其著名之處，是能看到中禪寺湖的湖水從懸崖上一口氣落下，同時對於行動不方便的年長者，也不需要攀爬，只要乘坐電梯到達觀瀑台，近距離欣賞壯觀的瀑布。

Photo Credit: 岸本新平 華嚴瀑布

當筆者入迷地用手機拍照時，忽然打了一個寒顫，雖然不能體會當年在華嚴瀑布投身自殺，留下著名遺書的藤村操，依舊忍不住嘴裡一邊念叨着：「嗚呼，人生不可解……」，一邊尋找洗手間。春季的傍晚此地的溫度，也確實比較低，建議大家前來參觀時，最好準備一件防寒的襯衫或外套。

行程最後一站，是今年6月即將舉行G7（七大工業國組織）高峰會中的男女共同參與計畫──女性活躍擔當大臣會議的「日光麗思卡爾頓酒店」。

Photo Credit: 岸本新平 即將成為大臣會議場地之一的套房

會議預定場地之一，是一間非常精致的高級套房，每晚的價格高達120萬日元。從房間的陽台上可以俯瞰中禪寺湖，觀景位置絕佳。

Photo Credit: 岸本新平 從酒店眺望中禪寺湖

我們到達時剛好是日落西山時分，夕陽與中禪寺湖的景色實在是難以言喻的美妙。除了天然美景之外，房間、餐廳和酒吧等館內的硬體設備，也同樣足夠令對品質要求較高的外國旅客感到滿足。

如果時間充裕的話，可以在日光住上一晚，體驗日光的寧靜夜晚外，第二天還可以去參觀栃木縣名產益子燒，以及陶器美術館等設施。隨着6月份G7大臣會議的推動下，相信擁有傳統而美好的「江戶文化」的日光市，也會再度成為海外旅客熱切關注的焦點之一。

本文經The News Lens Japan授權轉載，原文刊載於此

原標題：怎麼辦日光？以傳統而美好的「江戶文化」為主軸，向海外大力宣傳栃木縣的魅力，究竟行不行？

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航