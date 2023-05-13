重返江戶時代的小型時光旅行，體驗日光市東照宮的建築之美
我們想讓你知道的是
近期，因NHK大河劇《怎麼辦家康》而受關注的栃木縣日光市，今年春季舉辦了一場以海外媒體為對象的觀光巴士旅遊活動。目的是為了向海外旅客展現栃木縣的魅力，為旅遊業復甦至疫情前的水準。面對京都、奈良、鎌倉等對外觀光的強力競爭對手，日光市究竟能否在「傳統而美好的日本」聖地中佔有一席之地？
文：岸本新平
IG美照等級的風景：「日光的神社與寺廟」
「沒有到過日光，別說懂得建築結構（之美）」──以陽明門為代表，壯麗且奢華的日光東照宮建築群，正是「建築結構」一詞所形容的。
如果沒有看過東照宮，就沒有資格談論建築美，這是流傳至今的名言，而這座與江戶幕府第一代將軍德川家康（1543-1616）擁有密切關係的神社，也因為今年度日本《NHK》電視台大河劇《怎麼辦家康》的播出，而成為矚目度極高的觀光景點。
昔日美國電視劇「將軍SHOGUN」中主角的原型人物「德川家康」，在日本以外的地區也是廣受認識的一位歷史人物。今年6月24日至25日，日光市內的日光麗思卡爾頓酒店將舉行G7（七大工業國組織）高峰會中的男女共同參與計畫──女性活躍擔當大臣會議。
透過這個機會，讓栃木縣上上下下，有了想成為日本吸引海外觀光客的指標性區域的積極心態。
筆者與在東京的海外媒體代表們，一起踏上了這趟前往日光的觀光巴士之旅。
導遊向我們自豪的說：「（日光的神社與寺廟的）主要修復工程正好結束了，可以拍到很多IG美照喔！」。日本的這些文化遺產，之前為了配合東京奧運會的舉辦時期進行過一波修復，現在正是參觀的最佳時機。
像前面說到的，日光東照宮祀奉的是建立江戶幕府的初代將軍，被神格化成「東照大權現」的德川家康。該神社與日光二荒山神社、天台宗的「日光山輪王寺」，以「二社一寺」之名被指定為日本國家級史蹟，同時也以「日光社寺（日光的神社與寺廟）」為題，被列入世界遺產。
從象徵日光東照宮的陽明門開始，到日光山輪王寺的正殿（三佛堂）、大猷院和慈眼堂等等，都充滿了足以讓外國旅客產生「來到日本」的實際感受的文化氣息，就連筆者這個從小學校外教學後就從來沒有再去過日光的人，也不由自主地用拿起手機到處拍照。
武士（Samurai）！ 忍者（Ninja）！ 丁髷 （Chonmage）！ 湯波 （Yuba）！
雖然文章一開頭突然從日光觀光主菜開始介紹，但還是讓我們先回到過去來看看。那天觀光巴士的第一站實際上來到的是「EDO WONDERLAND日光江戶村」，一個重現江戶時代城下市鎮的主題公園。
抵達後，一行人受到束起丁髷、腰間佩刀、身穿武士服裝的演員們的歡迎。隨後，我們也欣賞了黑衣忍者威風凜凜的表演。
「說起外國人對日本的印象，便不得不提武士、忍者……或是富士山、藝妓、切腹……還有壽喜燒、火男面具、秋葉原……」一說起來就沒有盡頭，讓我們在此暫且打住。在江戶村內已經看見許多外國旅客，與筆者同行參訪的美國人、義大利人和中國人，都感到對這樣的場面非常雀躍。
從日本人的角度來看，縱使這是一個有點老舊的觀光設施，但卻讓人感受到它對海外旅客的強烈吸引力。
正當我們滿足於重返江戶時代的小型時光旅行，一陣飢餓感剛好湧上，之後前往了創立於1805年（文化2年），開業超過200年以上的「高井家」用餐。一邊沉浸在老店的歷史傳統之中，一邊品嚐清淡且香氣芬馥的日光湯波。
甜品也使用了栃木縣特產的草莓，就算是來自國外的名人，也會覺得是一頓滿足度很高的午餐。
每晚120萬日元起跳，富裕階級旅客也能感到滿足的奢華體驗
筆者聽聞在外國旅客之中，日本的大自然景觀特別受到來自歐美國家旅客的好評，這次日光之旅，也前往觀賞了華嚴瀑布。其著名之處，是能看到中禪寺湖的湖水從懸崖上一口氣落下，同時對於行動不方便的年長者，也不需要攀爬，只要乘坐電梯到達觀瀑台，近距離欣賞壯觀的瀑布。
當筆者入迷地用手機拍照時，忽然打了一個寒顫，雖然不能體會當年在華嚴瀑布投身自殺，留下著名遺書的藤村操，依舊忍不住嘴裡一邊念叨着：「嗚呼，人生不可解……」，一邊尋找洗手間。春季的傍晚此地的溫度，也確實比較低，建議大家前來參觀時，最好準備一件防寒的襯衫或外套。
行程最後一站，是今年6月即將舉行G7（七大工業國組織）高峰會中的男女共同參與計畫──女性活躍擔當大臣會議的「日光麗思卡爾頓酒店」。
會議預定場地之一，是一間非常精致的高級套房，每晚的價格高達120萬日元。從房間的陽台上可以俯瞰中禪寺湖，觀景位置絕佳。
我們到達時剛好是日落西山時分，夕陽與中禪寺湖的景色實在是難以言喻的美妙。除了天然美景之外，房間、餐廳和酒吧等館內的硬體設備，也同樣足夠令對品質要求較高的外國旅客感到滿足。
如果時間充裕的話，可以在日光住上一晚，體驗日光的寧靜夜晚外，第二天還可以去參觀栃木縣名產益子燒，以及陶器美術館等設施。隨着6月份G7大臣會議的推動下，相信擁有傳統而美好的「江戶文化」的日光市，也會再度成為海外旅客熱切關注的焦點之一。
本文經The News Lens Japan授權轉載，原文刊載於此
原標題：怎麼辦日光？以傳統而美好的「江戶文化」為主軸，向海外大力宣傳栃木縣的魅力，究竟行不行？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。