受益於美中貿易戰後供應鏈轉移，馬來西亞正掀起半導體投資熱潮
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美中科技戰，讓馬來西亞再次掀起半導體投資熱，今年初第一次開辦的馬來西亞半導體設備考察團，不但名額被搶光，還有多名董事長、總經理親自參加，準備搶進馬國商機。
文：林宏達、楊喻斐
新一波半導體供應鏈分散潮中，馬來西亞的投資熱度正不斷上升。5月20日，台灣電子設備協會（TEEIA）首次籌組的半導體與電子設備考察團，將赴馬來西亞檳城參加2023年東南亞半導體展（SEMICON Southeast Asia 2023）。
外國投資製造業金額倍增
這個參訪團不僅第一次開辦就額滿，參加者也不乏各半導體設備、服務供應商的高層主管。除了由協會祕書長、漢民科技副總經理林士青帶隊，均豪董事長陳政興、帆宣總經理林育業也參加，總計有超過來自20多家半導體和封測廠商參與。而且，有超過三分之二的廠商和會員，是第一次參加這一次的檳城半導體展。
台灣電子設備協會表示，第一次籌組半導體設備考察團的原因，是為了協助會員因應當前全球地緣政治帶動的供應鏈移轉效應，拓展半導體、電子設備與智慧製造系統市場。選在檳城東南亞半導體展期前出發，是為了接觸更多的在地業者，拜訪當地政府機關。
一位業者透露，去年派代表去馬來西亞參訪後，「我們發現馬來西亞市場熱度在提高」。2022年，檳城的出口額達到4520億令吉（約合台幣3.11兆元），2021年，馬來西亞吸引的外人投資首次超過3千億令吉，其中製造業投資額達1951億令吉，較前一年翻倍成長。過去半導體展都在新加坡舉行，今年首次移師馬來西亞。
尤其，美中貿易大戰之後，供應鏈轉移已是大勢所趨，馬來西亞的地位因此受到重視，因為馬國的封裝測試占全球13%市場，國際大廠也紛紛在當地投資設廠。像是今年初，英特爾重申將在馬來西亞投資300億令吉（約合台幣2073億元），在檳城和吉打州居林增加先進封裝能力；同時，英特爾還計畫再追加10億美元的投資金額，在馬來西亞和越南兩地擇一投資。
更重要的是，2022年10月，美國對中國半導體實施制裁後，全球半導體大廠加速將產能從中國移往東南亞，如應材、科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）等三家公司，要求供應商增加對東南亞市場的服務。而且，由於禁令中要求美國人不得為特定中國半導體廠提供服務，這些大廠因此把原本在中國服務的美籍員工調回美國本土，或調派至東南亞工作。
這些公司在中國的營收占比也在下降，如科林研發4月19日公布的財報指出，中國的營收占比為22%，較去年同期大幅下降9個百分點。東南亞帶進的營收，在2022年第4季衝上10%。一位台商透露，赴馬國參展關鍵原因是「我們也擔憂未來在大陸那邊的生意，很多東西不能再賣，我們也必須開始找新市場。」
歐洲企業罕見相繼擴產
馬來西亞正吸引半導體相關投資，2022年，歐洲車用晶片大廠英飛凌宣布在馬來西亞興建第三條生產線，奧地利的AT&S公司也在馬來西亞生產載板，這是該公司首次在亞洲擴廠。
日月光也大幅加碼馬來西亞，原本日月光馬來西亞廠提供車用電子封測等業務，未來將提供影像感測器封裝業務，日月光計畫在未來五年提供三億美元，採購先進設備，擴大廠房規模。
檳城是全球半導體封裝重鎮，吸引生產先進封裝設備的均豪，和提供製程技術服務的漢民、帆宣等大廠前往。這次參訪團將參觀的Inari Amertron Berhad和Pentamaster Technology等，都是當地的封測代工與設備大廠。
去年10月，馬來西亞半導體產業協會主席王壽苔曾表示，「馬來西亞半導體產業將因美國打擊中國半導體產業受益」，他也認為，《晶片法案》通過，讓美國增加大量的先進製程晶圓廠，但美國本土的封裝資源不足，馬來西亞是少數能提供相關服務的國家，美國大量晶圓廠產能開出時，馬來西亞也將是受益者。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。