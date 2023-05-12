亞洲年度財經盛事「2023全球總經影響力論壇」九大跨領域專家、三大主題—洞察最新總經趨勢、前瞻AI科技、投資策略！

每年一度由亞洲首家總經投資數據平台—財經M平方（MacroMicro）領銜主辦的「全球總經影響力論壇GEIS」，將在2023年7月2日於福華文教會館卓越堂盛大展開！這場讓廣大投資者引頸期盼的年度峰會，一次邀集九位重量級專家暢談「全球總經、未來世界及投資策略」三大主題，並透過三場深度對談，為投資者打開多維度的格局視野與想像力，提前佈局下一步行動，為自己做出最佳決策、拿回投資掌控權。

台灣最大總經論壇、亞洲財經界年度盛會：九大專家聚首、Top-down透視三大議題

財經M平方展現對總經專業領域的強大使命感及號召力，自2021年起舉辦首屆【全球總經影響力論壇】，連續兩年皆邀集9位財經、產業趨勢領域專家同台的創舉，更累積超越6000位用戶線上參與的亮眼紀錄！

今年第三屆不僅擺脫疫情，和投資者相約「現場見」，更再度攜手財經投資、AI數據科技、產業趨勢等各大領域共九大重量級講者齊聚，包括財經M平方創辦人陳佳茹、台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、數據科學家尹相志、科技知識意見領袖《曲博科技教室》主講人曲建仲、連續創業家林明樟（MJ），與知名財經時事平台曼報主筆Manny、財報狗投資總監Sky和定錨產業筆記站長Paulson。

九場專題演講自高廣的總經觀點，向下延伸投資佈局，加上三場精彩對談，勢必能帶來多元且具深度的觀點，鼓勵投資者在瘋狂多變的投資環境中，保持謙遜學習的心。

財經M平方創辦人暨執行長陳佳茹（Rachel） 表示：「過去一年的暴力升息，引發多家銀行爆發財務危機，經濟疑慮尚存的同時，生成式AI的創新應用受到大眾矚目，為未來打開無限想像；悲觀與樂觀的情緒反覆交織著，而財經M平方持續創高的圖表瀏覽量，反映著大眾對全球經濟趨勢的高度關注，這更讓我們相信，人人都能透過這場盛宴看見世界趨勢，為自身投資做最佳決策！」

Photo Credit：財經Ｍ平方 2023全球總經影響力論壇



Session 1 全球總經趨勢財經

全球景氣循環：經濟重啟還是更大的泡沫？｜M平方創辦人 陳佳茹Rachel

曾任金融業分析師，擅長總經與趨勢分析。於2007年研究美國房地產時發現經濟與投資的高度關係！相信循環，相信數據中的蛛絲馬跡，於2015年創辦財經M平方，推廣「重視基本面，為自己的投資負責 」的理念。曾獲飛雁女性創業菁英獎、經理人月刊Top 100 MVP經理人等殊榮。

2023三元經濟：地緣、能源、美元｜台灣經濟研究院景氣預測中心主任 孫明德

服務於台灣經濟研究院景氣預測中心，負責總體經濟及產業等相關研究，同時協助多家企業經濟諮詢服務工作。近年多次受邀至中鋼、中信金、友達等台灣百強企業集團分享趨勢見解，也是眾多如工業總會、鋼鐵公會的總體經濟顧問。

媽的多重宇宙？經濟前景與後思｜國泰世華銀行首席經濟學家 林啟超

現擔任國泰世華銀行首席經濟學家，主要研究興趣為總體經濟、政經局勢，及金融市場。近期針對通膨、貨幣政策、供應鏈及全球化、美元霸權，及金融情勢的觀點，多次受主流新聞媒體關注和引用報導，亦時常受邀赴政府機構、智庫及企業，進行專業諮詢。

Session 2 未來世界趨勢

改造世界的三股力量AI、教育、氣候科技｜曼報主筆 Manny

長年觀察未來科技趨勢，與探索商業運行的本質。現任新創網路平台策略長，曾任產業分析師、新創加速器主要營運者，以及企業內部創新事業負責人，擅長將複雜資訊轉化為可執行的策略方案。

台灣 No.1，用半導體與電動車看全球新賽道｜《曲博科技教室》主講人 曲建仲

人稱曲博，台大電機工程博士，也任教於各大學，為「知識力專家社群」創辦人。曾在世界百大企業工作，開創Youtube頻道「曲博科技教室」，將科技知識轉化，讓外行人也能懂，訂閱人數已突破22萬人，被稱為「老師中的老師」。

ChatGPT 只是開端AI改變人類文明的關鍵時刻｜數據科學家／微軟AI講師 尹相志

數據決策 （DataDecison.ai，前身為亞洲資採 asiaMiner）技術長，大數據行業經歷20 年，於2002年成立台灣第一家大數據顧問公司AsiaMiner。2015~2016年曾兼任上海華院數據（也是中國在2002年成立的第一家大數據顧問公司）之首席數據科學家，任內發起中國首次國際人工智能競賽「BOT （Brain of things） Shanghai 2016」，同時也擔任2016年與2017年的賽題設計。

Session 3 投資策略佈局

高利率環境全球資產配置戰略｜定錨產業筆記站長 Paulson

曾任投信業研究員，體認到一般投資人主流使用的技術分析及財報分析缺少前瞻性，而法人更重視產業分析來判斷未來展望，故創立定錨產業筆記，希望能建立一個專注在產業基本面的平台，將法人的分析方法帶給一般投資人，縮小一般投資人在資訊取得上的劣勢。

中美對立的科技趨勢｜《財報狗》投資總監 Sky

主要節目為財報狗Podcast財經時事放大鏡及達人系列單元。CFA，曾任財務顧問、金融機構投資單位。現為財報狗投資研究負責人，領域包含初級及次級市場，無論是科技或是傳產皆有涉獵，擅長從中挖掘價值低估的投資機會。

世界越快心則慢投資者必備的財報技能｜職業講師、連續創業家 林明樟（MJ）

四本財務暢銷書作家，十年財報教學經驗，擁有兩岸多項教學專利，曾任多間上市櫃大型公司的企業講師，授課企業包括：Costco、Citibank、LG、PUMA、統一集團、雀巢等全球知名企業，2012年創立超級數字財務課程品牌，至今累積20000位學員。

究竟最壞的時候已過？還是2008年噩夢即將重演？【2023 全球總經影響力論壇】幫你找回投資主導權！

責任編輯：Sheng

核稿編輯：Joanna