墨西哥木乃伊博物館出現真菌生長跡象，學者警告可能對遊客健康造成威脅

文：博物館吧The Museum Bar

墨西哥西班牙殖民城市代表瓜納華托（Guanajuato）的木乃伊博物館（Museum of the Mummies）是墨西哥著名的旅遊景點之一，每年吸引數十萬名的國內外遊客前往參觀

瓜納華托，其實就是電影《可可夜總會》的靈感來源城市，而這間木乃伊博物館座落在一個古老的墓地上，當地人會販售博物館相關地獄梗的周邊文創，不只是木乃伊藏品本身很特別，也凸顯了墨西哥文化中對於死亡的高接受度。

這間博物館收藏了大約一百多具的木乃伊——都是天然形成的木乃伊，基本上都來自19世紀和20世紀，大多數的人類遺（ㄕ）骸（ㄊㄧˇ）是因為死於霍亂而被埋起來，不過也有部分是被活埋的。

這些木乃伊因為當地獨特的氣候及特殊土質被完整的保存了下來，甚至有些還包含了服裝和毛髮。

Photo Credit: Museo de las Momias de Guanajuato 木乃伊博物館的外觀

進到博物館的木乃伊大多是因為家裡窮困沒有錢可以支付、或不願支付、或無人認領，導致沒有給政府埋葬墓地的稅金，所以被送到博物館來展覽。

最近，博物館裡有六具木乃伊被送到墨西哥的旅遊博覽會上當作宣傳，結果沒想到有路過的科學家，看到木乃伊上面有真菌生長的跡象，警告這些真菌如果沒有密封好的話，很可能會對參觀民眾的健康造成影響（會吸到肺裡）。

於是，相關單位比對了2021年博物館裡面的照片，發現照片裡面的木乃伊當時就已經出現了類似的情形。

目前還不確定博物館內部的展示櫃到底是不是完整密閉的狀態，博物館已經開始調查展場環境，還有藏品人類遺骸的保存環境與溫濕度狀況。現在博物館已經在展場裡面貼上相關的警告標示，請遊客暫時不要太靠近展櫃。

Photo Credit: Museo de las Momias de Guanajuato 木乃伊博物館的內部

所以，展示人類遺骸除了要注意涉及的道德倫理議題之外，還是要多留意保存展示的環境條件，否則藏品劣化也是會對遊客及工作人員帶來影響的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航