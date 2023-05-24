TNL+ 2023/05/24,
歐洲

英倫版《人選之人》：性騷擾文化常年存在英國政壇，我們不要就這樣算了

英倫版《人選之人》：性騷擾文化常年存在英國政壇，我們不要就這樣算了
威爾斯黨（Plaid Cymru）黨魁普萊斯（Adam Price）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

英國威爾斯黨黨魁普萊斯並未被指控性騷擾，他下台的原因，是因為一份內部調查報告指出，黨內有許多性騷擾案件，也有霸凌和歧視的問題，而「多年來，黨內的有權者怠於行動，沒有挑戰這些不良行為」，導致狀況更為惡化。為此，普萊斯表示他有「道義責任」，請辭下台。

近來，《人選之人－造浪者》這部新劇，獲得一片熱烈討論，其中，讓許多人相當感動的一句台詞，是面對性騷擾的案件，文方跟亞靜說：「我們不要就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉。」希望成為她尋求協助的後盾。

而在英國政壇，一直都有一些政治人物會性騷擾的耳語，但在近年來，有越來越多人站出來，也說不能「就這樣算了」，而必須要改造政壇的制度與文化，不但導致政要黯然下台，更有新的討論正在發生。

黨內性騷頻傳，威爾斯黨黨魁辭職

5月11日，威爾斯黨（Plaid Cymru）黨魁普萊斯（Adam Price）辭職下台。威爾斯黨是主張威爾斯脫離英國獨立的民族主義政黨，在威爾斯議會有12席、是第三大黨，並與在威爾斯執政的工黨有合作協議，雖然沒有正式組成聯合政府，但在關鍵議案上支持工黨；在倫敦的國會中，威爾斯黨則在上次大選贏得4席。

普萊斯他自己並未被指控性騷擾，他下台的原因，是因為一份內部調查報告月初出爐，指出黨內有許多性騷擾案件，也有霸凌和歧視的問題，而「多年來，黨內的有權者怠於行動，沒有挑戰這些不良行為」，導致狀況更為惡化。為此，普萊斯表示他有「道義責任」，即使黨內有公開挽留的聲音，但也有一些黨內同志私下表達已經無法接受普萊斯的領導，他因此必須引咎辭職。

這份調查是威爾斯黨全國執行委員會（National Executive Committee，相當於台灣政黨的中央執行委員會）去年底決議展開。報告中提出82項具體改革建議，來為黨內的文化「解毒」（detoxify），報告建議可以分為四大面向：

首先，制度方面，「性騷零容忍」不能只是口號，報告建議黨內應該要有專門處理性騷擾案件的機制，並清楚列出匿名與保密機制。除此之外，也應該要有獨立的機制支持、輔導被害人，陪伴他們走過申訴流程。處理性騷擾案件的過程中，也應該要有不同專家（報告特別指出法律專家）的參與，確保相關案件的處理符合標準。

其次，人資方面，除了建議歧視與騷擾的政策應該要落實之外，報告也建議要展開歧視與性騷擾相關的訓練，不只黨內主管應該受訓，民選政治人物也應該要參與訓練。這麼做的目的之一，是讓大家知道申訴是有用的——黨內長期的問題，就是黨工們親眼看到管理層對性騷擾問題視若無睹，認為申訴也沒有用，所以只能「算了」。

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