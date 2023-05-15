《香港國安法》限制言論與新聞自由，200多名記者流亡海外還能報導嗎？
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國際記者聯盟4月發表調查，共訪問90名離港的記者，移居海外的記者有三分之二選擇沒有在媒體業工作，語言為最主要的挑戰，只有其中三分之一表示有信心在非中文的環境下工作，但絕大多數人表示不後悔移居海外、近期也不打算回香港。
文：陳品潔
香港新聞自由急遽惡化，多個香港媒體被迫關門大吉並面臨法律訴訟，200多名記者流亡到海外，堅持做關鍵且獨立的報導益發困難。根據英國跨黨派香港小組（Hong Kong All Party Parliamentary Group）在4月發布的報告指出，《香港國安法》自2020年6月30日實施以來，至少18名記者被捕、8間新聞機構停業、近1000名媒體從業人員失業，其中多數選擇轉行。
不僅新聞自由嚴重被限縮，港人的言論、集會等自由權利也受到威脅。東京大學大學院綜合文化研究科教授阿古智子在日本雅虎（Yahoo! Japan）刊文指出，一名留學日本的女性香港學生，因曾在日本境內於網路發文，於3月回到香港換發身分證時遭到逮捕。英國BBC報導，此也成為香港境外首起適用於《香港國安法》的「治外法權」案例。
香港境外貼文分享也被查，留日女大生分享貼文被捕
日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在其臉書發文指出，被捕女大生於2019年到日本留學，約兩年前曾在Facebook分享支持香港學生遊行的貼文，其中可能因帶有「香港獨立」的口號，被港警認為涉嫌觸犯《香港國安法》。港府稱，該女涉《香港國安法》第二十及二十一條「煽動分裂國家」罪。
矢板明夫貼文指出，阿古智子表示：「非常擔心日本的言論自由、學術自由，也會受到港版國安法的影響。這種事情如果持續下去，會給有志硏究香港問題的日本學生造成巨大的心理陰影，擔心自己可能突然被指控違法。」並私下向她坦承，希望未來論文方向不要牽扯到中國或香港。
由於被捕學生並不具有議員、學運領袖或記者等背景，僅是一般大眾仍被盯上，引發各界擔憂。且根據《香港國安法》第三章罪刑與處罰之第六節效力範圍，無論是否為香港居民，在香港特別行政區以內或以外實施《香港國安法》所規定的犯罪，也適用於《香港國安法》，即外籍人士、言行發生在境外皆無法免除刑責。
記者流亡海外還能報導嗎？受制於多重挑戰
國際記者聯盟（IFJ）4月發表調查，共訪問90名離港的記者，移居海外的記者有三分之二選擇沒有在媒體業工作，語言為最主要的挑戰，只有其中三分之一表示有信心在非中文的環境下工作，但絕大多數人表示不後悔移居海外、近期也不打算回香港。
繼續留在業界的受訪者之中，一些人在英國和澳洲的公共廣播公司工作，一部分在加拿大的中文媒體，或以自由撰稿人或兼職的模式繼續從事記者工作。受訪者中，多半工作經驗為低於10年或超過20年，介於兩者之間的記者相對較少。
研究指出，由於英國政府的英國國民海外護照（簡稱BNO護照）計畫，英國成為最受歡迎的選擇，其次依序為加拿大、台灣與澳洲。到了異地生活時，維持生計成為迫切挑戰，並受制於當地新聞的人脈網路、有限的工作機會、低薪和環境適應困難。
海外媒體自由高，監督政府力量小
香港新聞自由指數連續數年創下新低。無國界記者組織（RSF）發表2022年度世界新聞自由指數（World Press Freedom Index）統計180個國家與地區排名，香港從2021年的80名崩落到第148名，是跌幅最多的地區。（編按：無國界記者組織發布2023世界新聞自由指數，香港在全球180個國家中名列第140名，排名微幅提升。）
國際記者聯盟（IFJ）發布的香港言論自由報告指出，因《香港國安法》而停運的媒體，包含香港《蘋果日報》、香港《壹週刊》、《立場新聞》、《852郵報》、《香港網絡廣播新聞》、《加山傳播》、《知線新聞》、《香港獨媒新聞》、《眾新聞》、《聚言時報》、《傳真社》等。
然而，香港也出現一些新興的海外線上新聞媒體，包含《香港台》（HongKonger Station）、《棱角》（The Points）、《綠豆》（Green Bean Media）等，繼續為關注香港的群眾提供報導與深刻的時事評論與見解。許多新平台起初依賴種子基金運作，在短期內可以維持，長期必須帶來傑出表現以吸引用戶持續訂閱。
即使香港新媒體、自媒體、網路政論YouTube頻道如雨後春筍地冒出，國際記者聯盟報告憂慮，其規模較小，即便能夠較香港本地獲得更多的採訪與出版自由，但影響力不如傳統媒體，難以扮演監督政府的角色。
獨裁政權先壓制言論，違反《中英聯合聲明》
英國國會跨黨派香港小組報告中，特別提到壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》的案例，直指香港目前局勢已違反簽署的《中英聯合聲明》，而對於持有英國籍的黎智英面臨的遭遇，英國政府反應可以說是「疏忽大意」（negligent），與政府意見紛歧的反對派受到迫害，媒體單位與記者害怕遭到報復。
報告提到，專制與獨裁政權首先會壓治言論與媒體自由，因其是自由社會的先決條件，中國政府在香港建立代理政權，並以殘酷手段鎮壓香港人民，決心撲熄言論自由的火苗。海外香港傳媒專業人員協會（AOHKMP）則強調，對記者起訴意圖在香港營造一種恐怖氛圍。
報告指出，黎智英案顯示獨裁統治的手段，2020年《香港國安法》實施以後，法律成為政府的對付異己的武器，私人企業得以被任意搜索，被迫停止發行刊物，並以莫須有的罪名監禁相關人士，公然違反國際法與《中英聯合聲明》，並打破幻想，喚醒仍深信中國願意改革、願意尊重人權，會支持基於規則的全球體系的人們。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。