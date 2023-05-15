2023/05/15,
國際

《香港國安法》限制言論與新聞自由，200多名記者流亡海外還能報導嗎？

《香港國安法》限制言論與新聞自由，200多名記者流亡海外還能報導嗎？
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我們想讓你知道的是

國際記者聯盟4月發表調查，共訪問90名離港的記者，移居海外的記者有三分之二選擇沒有在媒體業工作，語言為最主要的挑戰，只有其中三分之一表示有信心在非中文的環境下工作，但絕大多數人表示不後悔移居海外、近期也不打算回香港。

文：陳品潔

香港新聞自由急遽惡化，多個香港媒體被迫關門大吉並面臨法律訴訟，200多名記者流亡到海外，堅持做關鍵且獨立的報導益發困難。根據英國跨黨派香港小組（Hong Kong All Party Parliamentary Group）在4月發布的報告指出，《香港國安法》自2020年6月30日實施以來，至少18名記者被捕、8間新聞機構停業、近1000名媒體從業人員失業，其中多數選擇轉行。

不僅新聞自由嚴重被限縮，港人的言論、集會等自由權利也受到威脅。東京大學大學院綜合文化研究科教授阿古智子在日本雅虎（Yahoo! Japan）刊文指出，一名留學日本的女性香港學生，因曾在日本境內於網路發文，於3月回到香港換發身分證時遭到逮捕。英國BBC報導，此也成為香港境外首起適用於《香港國安法》的「治外法權」案例。

香港境外貼文分享也被查，留日女大生分享貼文被捕

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在其臉書發文指出，被捕女大生於2019年到日本留學，約兩年前曾在Facebook分享支持香港學生遊行的貼文，其中可能因帶有「香港獨立」的口號，被港警認為涉嫌觸犯《香港國安法》。港府稱，該女涉《香港國安法》第二十及二十一條「煽動分裂國家」罪。

矢板明夫貼文指出，阿古智子表示：「非常擔心日本的言論自由、學術自由，也會受到港版國安法的影響。這種事情如果持續下去，會給有志硏究香港問題的日本學生造成巨大的心理陰影，擔心自己可能突然被指控違法。」並私下向她坦承，希望未來論文方向不要牽扯到中國或香港。

由於被捕學生並不具有議員、學運領袖或記者等背景，僅是一般大眾仍被盯上，引發各界擔憂。且根據《香港國安法》第三章罪刑與處罰之第六節效力範圍，無論是否為香港居民，在香港特別行政區以內或以外實施《香港國安法》所規定的犯罪，也適用於《香港國安法》，即外籍人士、言行發生在境外皆無法免除刑責。

記者流亡海外還能報導嗎？受制於多重挑戰

國際記者聯盟（IFJ）4月發表調查，共訪問90名離港的記者，移居海外的記者有三分之二選擇沒有在媒體業工作，語言為最主要的挑戰，只有其中三分之一表示有信心在非中文的環境下工作，但絕大多數人表示不後悔移居海外、近期也不打算回香港。

繼續留在業界的受訪者之中，一些人在英國和澳洲的公共廣播公司工作，一部分在加拿大的中文媒體，或以自由撰稿人或兼職的模式繼續從事記者工作。受訪者中，多半工作經驗為低於10年或超過20年，介於兩者之間的記者相對較少。

研究指出，由於英國政府的英國國民海外護照（簡稱BNO護照）計畫，英國成為最受歡迎的選擇，其次依序為加拿大、台灣與澳洲。到了異地生活時，維持生計成為迫切挑戰，並受制於當地新聞的人脈網路、有限的工作機會、低薪和環境適應困難。

海外媒體自由高，監督政府力量小

香港新聞自由指數連續數年創下新低。無國界記者組織（RSF）發表2022年度世界新聞自由指數（World Press Freedom Index）統計180個國家與地區排名，香港從2021年的80名崩落到第148名，是跌幅最多的地區。（編按：無國界記者組織發布2023世界新聞自由指數，香港在全球180個國家中名列第140名，排名微幅提升。）

國際記者聯盟（IFJ）發布的香港言論自由報告指出，因《香港國安法》而停運的媒體，包含香港《蘋果日報》、香港《壹週刊》、《立場新聞》、《852郵報》、《香港網絡廣播新聞》、《加山傳播》、《知線新聞》、《香港獨媒新聞》、《眾新聞》、《聚言時報》、《傳真社》等。

然而，香港也出現一些新興的海外線上新聞媒體，包含《香港台》（HongKonger Station）、《棱角》（The Points）、《綠豆》（Green Bean Media）等，繼續為關注香港的群眾提供報導與深刻的時事評論與見解。許多新平台起初依賴種子基金運作，在短期內可以維持，長期必須帶來傑出表現以吸引用戶持續訂閱。

即使香港新媒體、自媒體、網路政論YouTube頻道如雨後春筍地冒出，國際記者聯盟報告憂慮，其規模較小，即便能夠較香港本地獲得更多的採訪與出版自由，但影響力不如傳統媒體，難以扮演監督政府的角色。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

獨裁政權先壓制言論，違反《中英聯合聲明》

英國國會跨黨派香港小組報告中，特別提到壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》的案例，直指香港目前局勢已違反簽署的《中英聯合聲明》，而對於持有英國籍的黎智英面臨的遭遇，英國政府反應可以說是「疏忽大意」（negligent），與政府意見紛歧的反對派受到迫害，媒體單位與記者害怕遭到報復。

報告提到，專制與獨裁政權首先會壓治言論與媒體自由，因其是自由社會的先決條件，中國政府在香港建立代理政權，並以殘酷手段鎮壓香港人民，決心撲熄言論自由的火苗。海外香港傳媒專業人員協會（AOHKMP）則強調，對記者起訴意圖在香港營造一種恐怖氛圍。

報告指出，黎智英案顯示獨裁統治的手段，2020年《香港國安法》實施以後，法律成為政府的對付異己的武器，私人企業得以被任意搜索，被迫停止發行刊物，並以莫須有的罪名監禁相關人士，公然違反國際法與《中英聯合聲明》，並打破幻想，喚醒仍深信中國願意改革、願意尊重人權，會支持基於規則的全球體系的人們。


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