三大面向分析總統候選人，郭侯柯賴誰是年輕人的新寵物？

文：王虹勻（世新大學社會心理學系學生）

《美麗島電子報》公布五月民調，納入賴清德、侯友宜與柯文哲，賴清德民調穩定領先。有趣的是，在20-29歲的年齡層，柯文哲的民調數字竟然能飆升到36.2%。

筆者目前為大學生，也屬於20-29歲的年齡層，更是總統大選的首投族。依筆者觀察，許多年輕選民檢視政治人物，都不脫離三個面向：「說出痛點」、「跳脫傳統」與「人設風格」。

從這三個面向來檢視目前已浮上檯面的郭台銘、侯友宜、柯文哲與賴清德，究竟哪些面向已經合格，未來應該朝何種方向發展與努力。

果凍還是郭董？年輕人看不懂

最近聲量持續維持高檔的「台灣阿銘」郭台銘，在青年中的討論度其實非常低。

郭台銘雖然不是傳統典型的政治人物，但是具有霸氣總裁的鮮明人設，極少展現風趣幽默的一面，導致沒有辦法跳脫出「老藍男」的傳統框架，要論述也沒有足夠能說服年輕人的說法。

像是日前對於青年相關的詐騙與低薪問題，郭台銘的回應都淪為空談，只說「一定要改變產業結構」、「一定會用最快的速度建立制度建立系統來整治國家」沒給予年輕人更具體的理想刻畫，即便知道問題所在也難讓人相信他真的有解決問題能力，給不了年輕人最需要的「期待感」。

所以，郭董既說不到痛點、也無法跳脫傳統形象，而體感上，郭台銘似乎也沒有想特別討好年輕族群，若是認真要競選總統，郭台銘在青年這一塊需要追趕其他三位候選人的部分，還有非常多。

Photo Credit: 中央社

可愛阿北可以，但繼續侯侯做代誌可不行

侯友宜在三個面向上達標的僅有人設風格。

論談話，「侯侯做代誌」的形象已深植人心，還曾說出：「我的能源政策就是保證不缺電」，論述能力令外界相當擔憂；跳脫傳統原先也能是侯友宜的加分之處，畢竟在擔任兩屆新北市長前，他沒有親身投入過選戰的經驗，加上「鐵血警探」的形象正面。

然而，在侯友宜成功連任後的表現，卻也已落入傳統政治人物的窠臼，從恩恩案到被懷疑搓湯圓的爭議，及工安意外處理效率與治安事件頻傳，面對問題侯友宜總是選擇做個樣子，或是避而不談、輕輕放下，等風頭過了又是一尾活龍，此表現已經不是年輕人期待的政治。

至於人設風格之所以能成功，某種程度上也是因為侯友宜人人好、不沾鍋的特質，並且在地方與媒體的存在感都頗高，成功營造出認真又親民的形象，在青年族群的眼中不至於遙不可及、還算親民。

猶記得去年選舉前，與朋友提及侯友宜，朋友認為：「感覺他是個可愛的阿北，因此會想投給他」，可見這個人設策略已經成功深入人心。這時更顯得國民黨若不快點確定由侯友宜出戰總統大選，侯友宜即將在排山倒海而來的負面聲量中被淹沒、消失在青年視野中，僅有的優勢也會歸零或顯得扣分。

Photo Credit: 中央社

獲得極高青年支持率，柯文哲走出自己的路

柯文哲如何在青年族群獲得如此高支持度？簡而言之，就是柯文哲能做到上述的三個檢驗重點。

日前在政大座談會雖引發失言風波，但對於許多年輕人來說，他反而說到痛點——面對自己所讀的科系出路，及畢業後工作起薪低，年輕世代已經逐漸放棄掙扎，也才會出現「精緻窮」與「躺平主義」等等新世代用語。

再者，柯文哲對於各種議題回應非常聰明。先不論他是否常不針對問題回答、跳脫問題層次，但他總是能說得頭頭是道，也很懂得如何掌握「理想與務實並進」的語句，這剛好對年輕人特別有吸引力，跳脫傳統政治的既定模式，使得年輕族群特別容易被柯文哲的「政治新文化運動」號召。

最後，人設風格一直都是柯文哲最成功的地方，除了在傳統藍綠中開闢新路，對比其他三位候選人，柯文哲非常懂得經營社群、維持聲量。同時他也較沒有包袱，甚至各類形式的出鏡都能配合，包含脫口秀、演講座談與近期努力經營的短影片，這些都是最接貼近年輕人生活的媒介，無形之中融入生活，也難怪柯文哲能獲得如此多年輕族群支持。

Photo Credit: 中央社

賴清德蓄勢待發、步步逼近，持續搶攻青年選票

雖然年輕族群一直以來並非賴清德最主要的受眾，但搶攻年輕選票是每次大選的共識，許多布局與操作也看得出賴清德的野心。

若以三個面相檢視，賴清德的論述能力毋庸置疑，但是要講得能引發年輕人興趣、願意聽你說，還需要再更直接一些，或是經過更清晰的轉譯才行。

跳脫傳統方面，賴清德確實是略輸柯文哲一籌，原本就有黨主席、副總統的身份，帶給年輕人先入為主的印象，但嚴肅久了，偶爾作出改變，反而令人眼睛為之一亮！像先前出席台北時裝週，賴清德捨去的成套西裝，穿上台灣設計師與藝術家設計的襯衫，獲得一片好評，這就是一個跳脫傳統的契機，也能帶給年輕人耳目一新的感受。

人設風格部分，雖然過往總是梳油頭加成套西裝出現在大眾視野，但其實也能感受到賴清德正逐步在調整、放下包袱，包含近期開設自己的YouTube頻道，訴說自己的成長故事，針對短影片著墨，持續追上年輕人的趨勢。

Photo Credit: 中央社

讓年輕人有感，就要能說到心坎

對於年輕人來說，能夠「說得讓人有共鳴」非常重要，說空話、不敢正面對決、讓人感受距離過於遙遠，都是嚴重扣分的項目。

侯友宜是否能夠不再逃避問題、不要拖泥帶水，是能否搶攻青年選票的關鍵；能否保持目前聲量、持續挖掘青年支持，讓青年的高支持率變成實際選票，將會是柯文哲要努力的方向；而放下包袱、更新論述模式與更貼近青年生活的操作，則是賴清德應該持續著墨的目標。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航