三大面向分析總統候選人，郭侯柯賴誰是年輕人的新寵物？
我們想讓你知道的是
依筆者觀察，許多年輕選民檢視政治人物，都不脫離三個面向：「說出痛點」、「跳脫傳統」與「人設風格」。從這三個面向來檢視目前已浮上檯面的郭台銘、侯友宜、柯文哲與賴清德，究竟哪些面向已經合格？應該朝何種方向發展與努力呢？
文：王虹勻（世新大學社會心理學系學生）
《美麗島電子報》公布五月民調，納入賴清德、侯友宜與柯文哲，賴清德民調穩定領先。有趣的是，在20-29歲的年齡層，柯文哲的民調數字竟然能飆升到36.2%。
筆者目前為大學生，也屬於20-29歲的年齡層，更是總統大選的首投族。依筆者觀察，許多年輕選民檢視政治人物，都不脫離三個面向：「說出痛點」、「跳脫傳統」與「人設風格」。
從這三個面向來檢視目前已浮上檯面的郭台銘、侯友宜、柯文哲與賴清德，究竟哪些面向已經合格，未來應該朝何種方向發展與努力。
果凍還是郭董？年輕人看不懂
最近聲量持續維持高檔的「台灣阿銘」郭台銘，在青年中的討論度其實非常低。
郭台銘雖然不是傳統典型的政治人物，但是具有霸氣總裁的鮮明人設，極少展現風趣幽默的一面，導致沒有辦法跳脫出「老藍男」的傳統框架，要論述也沒有足夠能說服年輕人的說法。
像是日前對於青年相關的詐騙與低薪問題，郭台銘的回應都淪為空談，只說「一定要改變產業結構」、「一定會用最快的速度建立制度建立系統來整治國家」沒給予年輕人更具體的理想刻畫，即便知道問題所在也難讓人相信他真的有解決問題能力，給不了年輕人最需要的「期待感」。
所以，郭董既說不到痛點、也無法跳脫傳統形象，而體感上，郭台銘似乎也沒有想特別討好年輕族群，若是認真要競選總統，郭台銘在青年這一塊需要追趕其他三位候選人的部分，還有非常多。
可愛阿北可以，但繼續侯侯做代誌可不行
侯友宜在三個面向上達標的僅有人設風格。
論談話，「侯侯做代誌」的形象已深植人心，還曾說出：「我的能源政策就是保證不缺電」，論述能力令外界相當擔憂；跳脫傳統原先也能是侯友宜的加分之處，畢竟在擔任兩屆新北市長前，他沒有親身投入過選戰的經驗，加上「鐵血警探」的形象正面。
然而，在侯友宜成功連任後的表現，卻也已落入傳統政治人物的窠臼，從恩恩案到被懷疑搓湯圓的爭議，及工安意外處理效率與治安事件頻傳，面對問題侯友宜總是選擇做個樣子，或是避而不談、輕輕放下，等風頭過了又是一尾活龍，此表現已經不是年輕人期待的政治。
至於人設風格之所以能成功，某種程度上也是因為侯友宜人人好、不沾鍋的特質，並且在地方與媒體的存在感都頗高，成功營造出認真又親民的形象，在青年族群的眼中不至於遙不可及、還算親民。
猶記得去年選舉前，與朋友提及侯友宜，朋友認為：「感覺他是個可愛的阿北，因此會想投給他」，可見這個人設策略已經成功深入人心。這時更顯得國民黨若不快點確定由侯友宜出戰總統大選，侯友宜即將在排山倒海而來的負面聲量中被淹沒、消失在青年視野中，僅有的優勢也會歸零或顯得扣分。
獲得極高青年支持率，柯文哲走出自己的路
柯文哲如何在青年族群獲得如此高支持度？簡而言之，就是柯文哲能做到上述的三個檢驗重點。
日前在政大座談會雖引發失言風波，但對於許多年輕人來說，他反而說到痛點——面對自己所讀的科系出路，及畢業後工作起薪低，年輕世代已經逐漸放棄掙扎，也才會出現「精緻窮」與「躺平主義」等等新世代用語。
再者，柯文哲對於各種議題回應非常聰明。先不論他是否常不針對問題回答、跳脫問題層次，但他總是能說得頭頭是道，也很懂得如何掌握「理想與務實並進」的語句，這剛好對年輕人特別有吸引力，跳脫傳統政治的既定模式，使得年輕族群特別容易被柯文哲的「政治新文化運動」號召。
最後，人設風格一直都是柯文哲最成功的地方，除了在傳統藍綠中開闢新路，對比其他三位候選人，柯文哲非常懂得經營社群、維持聲量。同時他也較沒有包袱，甚至各類形式的出鏡都能配合，包含脫口秀、演講座談與近期努力經營的短影片，這些都是最接貼近年輕人生活的媒介，無形之中融入生活，也難怪柯文哲能獲得如此多年輕族群支持。
賴清德蓄勢待發、步步逼近，持續搶攻青年選票
雖然年輕族群一直以來並非賴清德最主要的受眾，但搶攻年輕選票是每次大選的共識，許多布局與操作也看得出賴清德的野心。
若以三個面相檢視，賴清德的論述能力毋庸置疑，但是要講得能引發年輕人興趣、願意聽你說，還需要再更直接一些，或是經過更清晰的轉譯才行。
跳脫傳統方面，賴清德確實是略輸柯文哲一籌，原本就有黨主席、副總統的身份，帶給年輕人先入為主的印象，但嚴肅久了，偶爾作出改變，反而令人眼睛為之一亮！像先前出席台北時裝週，賴清德捨去的成套西裝，穿上台灣設計師與藝術家設計的襯衫，獲得一片好評，這就是一個跳脫傳統的契機，也能帶給年輕人耳目一新的感受。
人設風格部分，雖然過往總是梳油頭加成套西裝出現在大眾視野，但其實也能感受到賴清德正逐步在調整、放下包袱，包含近期開設自己的YouTube頻道，訴說自己的成長故事，針對短影片著墨，持續追上年輕人的趨勢。
讓年輕人有感，就要能說到心坎
對於年輕人來說，能夠「說得讓人有共鳴」非常重要，說空話、不敢正面對決、讓人感受距離過於遙遠，都是嚴重扣分的項目。
侯友宜是否能夠不再逃避問題、不要拖泥帶水，是能否搶攻青年選票的關鍵；能否保持目前聲量、持續挖掘青年支持，讓青年的高支持率變成實際選票，將會是柯文哲要努力的方向；而放下包袱、更新論述模式與更貼近青年生活的操作，則是賴清德應該持續著墨的目標。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。