2023/05/12,
商業

軟銀旗下願景基金慘賠320億美元，大賣阿里巴巴股票套現，未來將鎖定生成式AI領域

軟銀旗下願景基金慘賠320億美元，大賣阿里巴巴股票套現，未來將鎖定生成式AI領域
Photo Credit: Getty Images

我們想讓你知道的是

主要是旗下的願景基金1號（Vision Fund 1）和願景基金2號（Vision Fund 2）受到全球科技股暴跌的衝擊，願景基金已經轉向「防禦模式」，並開始大賣中國科技巨擘阿里巴巴（alibaba）的股票

科技投資業重要指標——願景基金（Vision Fund）公布財報，虧損320億美元，創下紀錄。受到全球景氣不佳，且各國央行仍持續升息的影響，願景基金大賣中國科技巨擘阿里巴巴（alibaba）的股份套現，等待下一次主動出擊的時間，鎖定生成式人工智慧（AI）領域。

軟銀的願景基金賠320億美元

願景基金年度投資發生嚴重虧損，創紀錄達到320億美元。早在之前，因為全球景氣走下坡，再加上連續升息，導致全球股市下挫，虧損金額仍無法止穩。

虧損主因是旗下的願景基金1號（Vision Fund 1）和願景基金2號（Vision Fund 2）受到全球科技股暴跌的衝擊。願景基金已經轉向「防禦模式」，暫停旗下的新投資，專心為旗下重要的晶片設計公司安謀（Arm）的上市做好準備。值得注意的是，它們進一步減持阿里巴巴的股份。

願景基金是一個由日本的電信與媒體業的控股公司軟銀集團（SoftBank Group）成立的投資基金。基金主要投資於人工智慧、物聯網、機器人技術、生物技術等先進科技。

Vision Fund於2017年創立，總規模至少一千億美元，它們大多是投資早期和成長階段的新創科技公司，從而協助這些公司發展和擴大。該基金的投資組合包括了全球知名企業，例如，阿里巴巴、滴滴出行、Uber、Doordash、Grab、網易雲音樂和Paytm等。

由於Vision Fund的創始人孫正義（Masayoshi Son）是一位著名的企業家和投資者。他的願景是通過技術創新改變世界。由於願景基金收穫眾多成果，使得它們的投資目標常被視為全球科技的風向指標，對科技行業和投資者，具有重要的影響力。

願景基金轉為保守，等待時機投資AI

證券研究機構Astris Advisory Japan分析師柯克布德利（Kirk Boodry）告訴《金融時報》，美國銀行矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉後，全球金融市場的不確定性未消散，再加上各國央行繼續抗擊通膨，這意味軟銀保守的態度將會繼續。

布德利說：「投資環境肯定更加困難了，因爲利率上升，我們還沒有看到暫停的跡象。在這種環境下，軟銀因爲借了很多錢（債務膨脹），未來營運將會變得困難。」

另一方面，願景基金將阿里巴巴的股票套現後，外界預期它們正在潛伏等待下次「主動出擊」的時刻。《華爾街日報》報導指出，AI聊天機器人ChatGPT受到熱烈關注，AI將成為願景基金投資的重要領域。

日前，軟銀財務長後藤芳光（Yoshimitsu Goto）表示，AI革命即將到來，正準備主動出擊。他還表示，軟銀投資的一些相關的科技公司的股價已開始反彈，其中，生成式AI的發展潛力，令他感到興奮。

事實上，過去幾年，孫正義常常對外表示要專注在AI領域，但是願景基金的資金卻轉進電商領域、連鎖酒店，以及網路預約計程車，甚至是加密貨幣等領域，相較之下，投注在AI新創公司的心力顯然小得許多。

最後，後藤芳光沒有回應，為何會錯失投資AI的良機。他僅強調，減持阿里巴巴將讓軟銀投資多元化，資金分散到全球不同的公司和地區，未來首重美國和歐洲等地進行投資，並等在時機來臨，軟銀將在AI領域投注比以往更多的心力。

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核稿編輯：翁世航


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