雲門舞集《薪傳》重演：探索亞洲身體美學，我們已不會被歐洲人跳的舞迷惑住了
我們想讓你知道的是
討論到雲門舞集早期重要作品《薪傳》，和林懷民花大力氣編作的《行草》三部曲，所展示的身體質地，就得先回到台灣社會永遠在討論的「傳統與創新」議題。
文：李立亨的李想世界
《聖經》有云：「汝皆為人子」（You are someone's son）。今天的你，一定是來自過去的你，你的祖先所帶給你的這些或那些的影響。《薪傳》讓我們看到，四百年前的台灣故事。《薪傳》讓我們看到四百年後的台灣身體不再懼於向上跳躍。
雲門舞集今（2023）年慶祝成立五十周年，四月份的時候雲門特別讓《薪傳》第八代舞者，重演首演45年的《薪傳》來慶祝。這個由林懷民跟舞者們共同創立的現代舞團，同時也探索了身體美學半世紀。
要討論身體美學，就不能不談到亞洲人的身體美學。談到亞洲人的身體美學，就不能跳過「日本舞踏」在1960年代開始探索的亞洲人身體所提出的兩個重要的觀點。
- 下半身的探索
亞洲是農業耕作導向的地區，歐洲是商業導向的地區。亞洲人著重在下半身的勞作，歐洲人是上半身的運動。亞洲人因為天生身體構造使然，下身較短，在舞蹈表現上面就會想要學習歐洲人，多一點跳躍的動作。但是，為什麼要呢？我們舞踏就是要強調跟土地的關係，我們要有很多的爬行，蠕動，還有身體與身體的交纏。
- 心思維的外化
亞洲是拘謹的民族，亞洲人不太接受節慶時節以外的情緒外放。歐洲人的身體接觸，還有開心痛苦都可以表現出來。我們內心還有許多暗黑的部份（例如核爆造成的恐懼跟憤怒），我們要讓心理的動態變化，在表情、服裝、音樂上面都釋放開來。
雲門舞集曾經邀請來到台灣演出的日本舞踏大師大野一雄，還有舞踏外延出來的永子與高麗的作品，都讓我們看到舞踏對於身體的探索，都不會僅限於驚世駭俗的裸體、化妝與動作的張狂而已。
台灣表演藝術界有幾位老師，長期關注舞台上的身體美學。比如說，林麗珍在舞台上所呈現的「儀式化緩慢」，林秀偉在舞台上呈現的「身體的交纏」，以及劉若瑀老師所凸顯的整體氛圍跟身體「能量的下沉」，都在對台灣身體質地進行探索跟實踐。
在這裏，我們可以看到台灣身體，跟日本舞踏所探索的亞洲人身體圖譜，都嘗試在「往下沉」而不是「向上跳」，「往內尋」而不是「向外擴」，之間去找到平衡。
討論到雲門舞集早期重要作品《薪傳》，和林懷民花大力氣編作的《行草》三部曲，所展示的身體質地，就得先回到台灣社會永遠在討論的「傳統與創新」議題。
林懷民老師創作的路數，就跟紐約市立芭蕾舞團創團藝術總監巴蘭欽，還有結合芭蕾、現代舞、劇場的歐洲舞蹈大師碧娜・鮑許和威廉・佛賽一樣要面對一個問題：傳統就在哪裡，今天的我要拿它怎麼辦？
林麗珍跟劉若瑀都有長期合作的隊伍，可以慢慢揉捏他們的身體。但是，他們不需要年年出新作，而是在作品首演之後作調整，換個名字再重新呈現。
帶領一個百餘人團隊的雲門舞集，必須在國內有常賣作品，在國外要有口碑作品。也就是說，林懷民得跟國內同行一樣，一直出新作。但卻不能跟他的國外同行一樣，慢慢琢磨作品。
雲門舞集的作品必須設定清楚的脈絡，才能由A到A+。
《薪傳》的故事是台灣四百年前的日常，動作來自台灣的民俗廟會跟中國的民族舞蹈。那個身體就在生活裏面，同時也來自四十年前的社會教育體系。裏面有跳躍，翻滾，交纏，還有向上的探索。
經過一版一版的調整，一代一代舞者的加入，慢慢的，《薪傳》的身體變成琥珀裏凝固的松果，讓我們看到，「哇，我們曾經是那樣的人」。真是何等真實，何等珍貴。那是地瓜被拔出來所帶的泥土，充滿活力。那個野性，那個樸素，通通都是我，我們。
到了20年跟30年後的《行草》三部曲，樸素跟野性變得工整。為什麼？因為台灣移民的身體加入了中國傳統的太極，化成有紀律的表演化身體。那是全世界愛好舞蹈的人，可以辨識的舞蹈身體。同時，也因為林懷民的編導（對，就跟戲劇導演一樣照顧音樂、角色、舞美的整體場面調度），樸素而自由揮灑的身體變成規整而優雅的身體。
是主題的設定，讓雲門舞集變成來自台灣的國際舞團。
是身體的沉靜，讓雲門舞集變成來自亞洲的國際舞團。
《聖經》說：「汝皆為人子」（You are someone's son）。今天的你，一定是來自過去的你，你的祖先所帶給你的這些或那些的影響。《薪傳》讓我們看到，四百年前的台灣故事。《薪傳》讓我們看到四百年後的台灣身體有傳統有現代，而且不再懼於向上跳躍。
因為，我們已經不會被歐洲人跳得比亞洲人漂亮的問題，給迷惑住了。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：雲門５０：我們不再害怕往上跳
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
Tags：
韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
「你還沒吃過的韓國」線上票選，趕快為您心目中的美食投票！
截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
如果上面幾項介紹不是您的首選，那何不點進線上票選活動投票網頁，從大韓民國的百項美食中，挑選出專屬於你的前5名美食吧！
韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！