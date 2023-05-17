雲門舞集《薪傳》重演：探索亞洲身體美學，我們已不會被歐洲人跳的舞迷惑住了

文：李立亨的李想世界

《聖經》有云：「汝皆為人子」（You are someone's son）。今天的你，一定是來自過去的你，你的祖先所帶給你的這些或那些的影響。《薪傳》讓我們看到，四百年前的台灣故事。《薪傳》讓我們看到四百年後的台灣身體不再懼於向上跳躍。

雲門舞集今（2023）年慶祝成立五十周年，四月份的時候雲門特別讓《薪傳》第八代舞者，重演首演45年的《薪傳》來慶祝。這個由林懷民跟舞者們共同創立的現代舞團，同時也探索了身體美學半世紀。

Photo Credit: 中央社 雲門舞集創辦人林懷民

要討論身體美學，就不能不談到亞洲人的身體美學。談到亞洲人的身體美學，就不能跳過「日本舞踏」在1960年代開始探索的亞洲人身體所提出的兩個重要的觀點。

下半身的探索

亞洲是農業耕作導向的地區，歐洲是商業導向的地區。亞洲人著重在下半身的勞作，歐洲人是上半身的運動。亞洲人因為天生身體構造使然，下身較短，在舞蹈表現上面就會想要學習歐洲人，多一點跳躍的動作。但是，為什麼要呢？我們舞踏就是要強調跟土地的關係，我們要有很多的爬行，蠕動，還有身體與身體的交纏。

心思維的外化

亞洲是拘謹的民族，亞洲人不太接受節慶時節以外的情緒外放。歐洲人的身體接觸，還有開心痛苦都可以表現出來。我們內心還有許多暗黑的部份（例如核爆造成的恐懼跟憤怒），我們要讓心理的動態變化，在表情、服裝、音樂上面都釋放開來。

雲門舞集曾經邀請來到台灣演出的日本舞踏大師大野一雄，還有舞踏外延出來的永子與高麗的作品，都讓我們看到舞踏對於身體的探索，都不會僅限於驚世駭俗的裸體、化妝與動作的張狂而已。

Photo Credit: 中央社 《薪傳》

台灣表演藝術界有幾位老師，長期關注舞台上的身體美學。比如說，林麗珍在舞台上所呈現的「儀式化緩慢」，林秀偉在舞台上呈現的「身體的交纏」，以及劉若瑀老師所凸顯的整體氛圍跟身體「能量的下沉」，都在對台灣身體質地進行探索跟實踐。

在這裏，我們可以看到台灣身體，跟日本舞踏所探索的亞洲人身體圖譜，都嘗試在「往下沉」而不是「向上跳」，「往內尋」而不是「向外擴」，之間去找到平衡。

討論到雲門舞集早期重要作品《薪傳》，和林懷民花大力氣編作的《行草》三部曲，所展示的身體質地，就得先回到台灣社會永遠在討論的「傳統與創新」議題。

林懷民老師創作的路數，就跟紐約市立芭蕾舞團創團藝術總監巴蘭欽，還有結合芭蕾、現代舞、劇場的歐洲舞蹈大師碧娜・鮑許和威廉・佛賽一樣要面對一個問題：傳統就在哪裡，今天的我要拿它怎麼辦？

林麗珍跟劉若瑀都有長期合作的隊伍，可以慢慢揉捏他們的身體。但是，他們不需要年年出新作，而是在作品首演之後作調整，換個名字再重新呈現。

帶領一個百餘人團隊的雲門舞集，必須在國內有常賣作品，在國外要有口碑作品。也就是說，林懷民得跟國內同行一樣，一直出新作。但卻不能跟他的國外同行一樣，慢慢琢磨作品。

雲門舞集的作品必須設定清楚的脈絡，才能由A到A+。

Photo Credit: 中央社 《薪傳》

《薪傳》的故事是台灣四百年前的日常，動作來自台灣的民俗廟會跟中國的民族舞蹈。那個身體就在生活裏面，同時也來自四十年前的社會教育體系。裏面有跳躍，翻滾，交纏，還有向上的探索。

經過一版一版的調整，一代一代舞者的加入，慢慢的，《薪傳》的身體變成琥珀裏凝固的松果，讓我們看到，「哇，我們曾經是那樣的人」。真是何等真實，何等珍貴。那是地瓜被拔出來所帶的泥土，充滿活力。那個野性，那個樸素，通通都是我，我們。

到了20年跟30年後的《行草》三部曲，樸素跟野性變得工整。為什麼？因為台灣移民的身體加入了中國傳統的太極，化成有紀律的表演化身體。那是全世界愛好舞蹈的人，可以辨識的舞蹈身體。同時，也因為林懷民的編導（對，就跟戲劇導演一樣照顧音樂、角色、舞美的整體場面調度），樸素而自由揮灑的身體變成規整而優雅的身體。

是主題的設定，讓雲門舞集變成來自台灣的國際舞團。

是身體的沉靜，讓雲門舞集變成來自亞洲的國際舞團。

《聖經》說：「汝皆為人子」（You are someone's son）。今天的你，一定是來自過去的你，你的祖先所帶給你的這些或那些的影響。《薪傳》讓我們看到，四百年前的台灣故事。《薪傳》讓我們看到四百年後的台灣身體有傳統有現代，而且不再懼於向上跳躍。

因為，我們已經不會被歐洲人跳得比亞洲人漂亮的問題，給迷惑住了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：雲門５０：我們不再害怕往上跳

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九