「不爽不要讀、學校是你自己選的」，但台灣學生真的有升學以外的答案嗎？

文：黃亭偉（台灣學生聯合會秘書長、前理事長）

近日國立高雄餐旅大學嚴格規範服儀、宵禁之規定被台灣學生聯合會揭露後，諸多媒體刊出報導，促使社會各界看見此類爭議仍於台灣校園存在，甚至引起立法委員關注，要求教育部提出專案報告。

此議題引起各界關注，同時也在高餐校友間迅速發酵，大批校友們至台學聯粉專留言，提出反駁如「不爽不要念」、「學校是你自己選的」、「進來就要服從規定」云云。

筆者希望透過這次的爭議，與讀者們分享當代台灣社會在升學上，是否真的是自由選擇。

年輕學子幾乎沒有「升學」以外的答案

我國教育體制與社會對「學歷」所型塑之風氣向來是推崇高學歷。不分業界，要爭取高階職務與高薪的職業與生涯選擇，大多需要高等教育學歷。多數人為了更好的勞動條件，會選擇讀到大學、碩士畢業後才進入職場，而非於國民教育結束後即開始工作。

但退一步而言，即便無意成為高階主管，當今社會其實鮮有人選擇不步入高等教育。根據內政統計通報資料，若將當代青年（以25至29歲計算）與前一個世代的台灣民眾（以45至49計算）進行比較，擁有大學學歷的民眾佔各該年齡段的總數成長近三倍（分別約為65%和22%）。同時，若將統計範圍擴大到包含研究所、大學與專科，持有高等教育學歷的新鮮人高達八成。

同儕與同期投入職場的新鮮人多有高等教育學歷，並且諸多待遇較優的工作機會都要求有大專校院學歷，為了提高自己的競爭力，學生不得不選擇往更高的學術殿堂邁進，成為滿坑滿谷的大學生之一，以便求職路上能夠順利一些。

這些資料證明了，我們在路上隨機抓幾個學生來問，近八成會回答「我要繼續升學」，並且依照教育部推估的趨勢來看，有升學至高等教育意願的學生比例是持續成長中的。年輕人離校後，進入職場的對手，也超過八成會有高等教育學歷。至此，要如何選擇人生路，我想對絕大多數的年輕學子而言，並沒有「升學」以外的答案。

學生選擇科系的過程，幾乎沒有關於「校務」的輔導資源

討論完「升學的必然」，我們來討論學校、科系的選擇，是否真如校友們所說的「自由選擇」。

讓我們暫時設定校友們所說的「自由選擇」是「只要成績達標，我想選哪裡就選哪裡」這樣的單純思考，並且「大學的學務規範」會成為高中生選擇科系的考量之一。但是，真實狀況真的就只有這樣嗎？

根據師大附中時任輔導主任李慧賢2018年於「大學問」網站的分析，高中生選擇大學主要有三大考量因素：「自我因素」、「教育與職業資訊」、「環境」。其中列出諸如能力與興趣、生涯價值觀、產業發展趨勢等等。李主任特別指出，「重要他人的影響」諸如父母的意見，更是影響高中生生涯決定的關鍵角色。

李主任於分析中參考了高師大輔導研究所莊珮真所撰碩士論文「高中生因應大學多元入學方案生涯決策之研究」，提出諸多高中生面對大學選擇的考量，並綜整成為上述的三大考量因素。但細究其文章、論文研究與實務經驗發現，其實並沒有任何一項，提及高中生在選擇大學校系時，會考量「是否有對學生權益之保障措施」，同時在相關處室與人士進行升學輔導時，更沒有出現過對大學學務規定的討論。

至此，我們可以推論，高中職學生選擇校系並非僅由個人自由意志進行選擇，其中更有家庭、同儕、產業等等因素左右著選擇；同時，高中職學生接受生涯或升學輔導時，更未曾被提出要注意學校的學務相關規定，遑論成為選擇因素之一。

Photo Credit: 中央社

當前有諸多學校面臨倒閉退場，專輔學校不斷出現的同時，我們是否也會用同樣的理由去詢問那些面臨閉校，試圖保障自己權益的自救會學生「你進來之前不會看學校是不是要破產了嗎？」？

學生對校系的選擇，從升學與否到校系選擇，無一刻是自由選擇的，更別提這些規定不會被主動的告知、提出討論。我們與校友們看到的，從來只有光鮮亮麗的學校招牌，校友的獲獎資訊與學校的優勢。至於劣勢，一不主動揭露，二不被當作升學需要考量的因素，何以現在又要被視作理所當然的接受？

註解

此處並無納入專科、研究所兩教育程度進行計算。並且因專科升格為技術學院，並轉型為大學，專科學校減少，故於35-44歲區間呈現巨大落差。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航