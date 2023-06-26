為什麼修改身份證上的性別如此困難？中港台跨性別群體漫長的平權之路

文：陳子云

2023年2月6日，香港跨男Henry（謝浩霖）獲判終極勝訴，他於2017年與另外兩名原告申請司法覆核，挑戰香港入境事務處以「完成整套性別重置手術」方可更換身份證性別的規定，惟初審、二審都敗訴。根據現行政策，香港跨性別人士必須切除原有生殖器官並重建異性生殖器官，才可更改身份證性別。

然而在外國，跨性別、雙性人士的「性別承認」（Gender Recognition）為廣泛受法律承認及保障的基本人權，英國、荷蘭等地的最新法案亦進一步允許跨性別人士「免術換證」。

終審法院的判辭指出，入境處規定有違1991年通過、迴歸後沿用至今的《香港人權法案條例》；法官亦指出，原告自我認定為男性，亦通過漫長的醫學及外科手術治療取得男性身體特徵，已具有健全心理狀態融入社會，入境處規定卻施加不可接受的嚴苛負擔予跨性別人士。

Henry的勝訴，使香港的跨性別人士未來有望免術更換身份證性別，惟香港人出生起所申領的「出生證明書」上的法定性別則未有涵蓋。與此同時，入境處以待政策更新為由，暫拒跨性別人士申請更換性別。

跨性別人士在香港為爭取身份與性別承認，一路如何走來？近年跨性別相關議題亦廣泛進入華語地區，中國與台灣的跨性別人士又各自面對什麼挑戰？

製圖：《歪腦》設計組 中華人民共和國香港特別行政區入境事務處關於更改身份證事項的部分規定 。

一個人的性別與他的性器官是無關的

28歲、跨性別青年組織「跨青時刻」（Quarks）副主席Zephyrus認為，Henry勝訴確實令跨性別人士可以更改身份證性別，但是入境處採取極嚴苛的規定，本身僅屬於當局行政手段。

「暫時我們的出生證明書上的法定性別無法改變，但是進一步去問，是否一定要在身份證上顯示性別？還是隻需要在接受醫療時才提供性別身份呢？」

「我們其實都不知道入境處的規定本身的法律依歸為何，要求跨性別人士的性別肯定手術，跨男要重建陽具或某種形式的陰莖、跨女要重建陰道，我不理解這規定是否旨在肯定性別承認，但是它更明顯旨在不要陽具在女性空間出現，或陰道在男性空間出現。」

在亞洲各地，包括泰國，跨性別人士至今仍不允許更換身份證及法定上的性別，但世界各國對性別承認採不同層次門檻。

最低門檻如丹麥、比利時、荷蘭，跨性別人士可透過「自我聲明」（self-determination）肯定性別，英國、德國則需要一定程度的醫學證明，但手術並非必要，至於香港、台灣、日本等亞洲地區則要求跨性別人士接受「性別肯定手術」。

Zephyrus指，性別肯定手術由上世紀80年代發展至今，涵蓋全身上下十餘個身體部位，切除性器官只是其中一種，但入境處卻以最嚴苛與最具入侵性的下半身性別肯定手術為依歸。

「當我在醫學院的最後一年，我正式以男性身份生活，留短髮穿男裝，亦施打男性荷爾蒙藥，後來亦接受平胸手術，那些都是因為我想要做去肯定我的性別。」

「但是我對下半身性別不安不大，留住性器官並沒有太大沖突。其實生理上、醫學上，性別過渡沒有所謂「做足全套」的觀念，要按照事主本身意願與能力、所要承擔的風險，而現行規定則將跨性別物化成性器官有或無，是過於武斷。」

不僅入境處，香港社會普遍對於跨性別的理解，同樣認為若對方未切除或重建性器官，便不能算作是跨性別。

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

28歲的跨女Cadence説，她本來有計劃切除性器官，但沒打算重建，「如果政策一定要我這樣做，我就只能夠接受去符合要求。對我來説，切除與重建都是一次過完成的事情，相差不會太遠，但如果有跨女不想這樣做，這規定就會相當影響她們。」

Cadence成長於中國，由小學起隱約察覺自己的性別認同為女性。念寄宿中學時，每到冬天，由於男生浴室不設任何間隔，她唯有到只供應冷水的單人浴室洗澡；喜歡留長髮的她又碰上師長、家人壓力，每次都要求髮型師「留手」少剪一點頭髮。 直到18歲，她第一次接觸跨性別概念，一度心忖「為什麼會是我」。有時想肯定自己，有時又幻想自己不一定是跨性別，最後決定開始「性別過渡」。 然而，她也要面對朋友投來的不理解。 「現在確實好難要求對方全盤接受，這一點需要由性別認同教育入手，令下一代對性別有正確的認知。因為一個人的性別與他的性器官是無關的。不論是職場還是社交，香港沒有『反性別認同歧視法』，有什麼事起來都很難爭論一個公道。」 「我自己的做法是，如果朋友接受不了我的性別，那就不去來往好了，但如果身邊幾乎所有朋友都這樣，我到時又該怎樣自處？」 2021年國際不再恐同日（5月17日）前夕，「香港中文大學性小眾研究計劃」與「跨性別資源中心」聯合發佈一項調查，調查234名香港跨性別人士，結果顯示，他們在香港生活經常遭到拒絕、傷害及歧視。 過半數受訪者指出他們分別在過去一年，於四個領域中的至少一個遭到歧視（僱傭、教育、貨品和服務的提供、處所的處置與管理）。同時也有相當多受訪者就不同原因，未有、不確定、不願意接受性別轉換相關醫療服務，只有5.6%受訪者已經在身份證上轉換性別，6%正處於轉換身份證上性別標記的階段。

「很多人覺得一旦通過免術換證，就會有很多跨性別使用女廁」

2020年，Deven在Instagram開設帳户「阿塔男孩的跨旅程」，一開始只是紀錄自己接受荷爾蒙療程的身心變化，分享他蒐集得來的醫療資訊，後來慢慢演變成Podcast節目，與其他跨性別人士連結，互相分享性別過渡期間的心路歷程。 「很多我們的資訊都是要從認識的人那邊問來的。很少人會願意在網路上公開地分享這些資訊，因為可能會有出櫃的風險，會覺得如果講太多關於荷爾蒙、手術等跨性別方面的資訊的話，可能會讓一般人太瞭解這個族群，他們有很大一部分的人是不願意這個族群曝光。」 Deven説，台灣目前跨性別的醫療資源並沒有那麼完整，即使有醫生會提供相關醫療服務，但醫院都不會提供明確的醫療方向。很多時候，他們都只能在網上、以及朋友間的互相分享才能獲得資訊，他們必須要自己去親身嘗試、去走過才知道這條路是可行還是不可行。 Deven目前還沒有接受下半身性別肯定手術，所以他的法定性別還是女生，在必須要出示證件的場合，他都一定要出櫃。 他在Instagram分享過自己的想法：「跨性別者的不同樣態，有人希望能摘除、重建；有人覺得使用賀爾蒙就行；也有人穿得帥帥打扮得是自己喜歡的樣子就夠了，性別不安的原因和程度都各有差異。」 「因此對於子宮、卵巢沒什麼焦慮的我，自然認為摘除並非必要之事⋯⋯不過是否摘除還是會牽涉到很多因素，尤其最大的卡關就是「換證」問題，不想摘又想換證是不是在等免術？甚或是我不換證可不可以？這些問題近期瘋狂困擾着我。」 有關於「免術換證」也引起台灣社會廣泛討論，「很多人會覺得一旦通過免術換證，就會有很多跨性別使用女廁，伴隨着討論度越來越高，網絡上也越來越多謾罵與攻擊，這是我覺得近年來跨性別在台灣要面對的一個困境。」Deven説。 因此，Deven認為跨性別人士打算「出櫃」的話，最好要問清楚自己為什麼要出櫃。家人、朋友有可能沒辦法理解及接納，得評估承擔後果的能力，社會環境還沒到那麼安全。他身邊有一群變裝朋友，對他來説，透過變裝去釋放自我，得到一部份的自由，也是一條出路，如果自己並非真的很需要出櫃的話。 「如果有一天，跨性別不再是一個議題，那麼在台灣，社會會有順性別、跨性別、同志，有各式各樣性別認同的人，而我們不會因為誤解而被排斥，我們也不會因為跨性別而感到羞恥，會為身份而自豪。」 「最近有一支影片很火，一個學弟在學校講台上向學長表白，學長不但沒有懼怕，還抱住他安慰他；而影片下方的留言也有很多人理解和支持學弟。」 Photo Credit: 中央社 2022台灣跨性別遊行在台北西門紅樓廣場熱鬧登場。

在爭取跨性別平權的路上，法律跟教育兩者缺一不可

執業律師、台灣伴侶權益推動聯盟幹事許秀雯指，台灣與香港一樣，於2008年通過一項行政命令，跨性別人士要更改性別標記，必須提供兩張精神科醫生證明，然後接受下半身性別肯定手術，由2008年至今不曾變動。由於行政命令並非像法律一樣經過立法院，所以欠缺民意的正當性。 2021年，台灣分別有兩名跨性別人士小E和吳宇萱提出訴訟，挑戰現行政策，小E案宣告勝訴，成為台灣首宗「免術換證」的跨性別人士。吳宇萱案則由於台北高等行政法院審理後提出釋憲申請而暫時打住。 許秀雯説，行政法院三位法官都一致認為2008年的行政命令違憲，侵害人民的身體自主權與性別認同權利，強制手術要求不符合比例跟平等原則。但是法官亦指出這類案件不應個案解決，所以暫停司法程序，向憲法法庭提出釋憲。不過，今年二月初憲法法庭駁回申請，吳宇萱案將於五月繼續審理。 「對我來講，在爭取跨性別平權的路上，法律跟教育兩者缺一不可。現在我們伴侶盟打的都是策略性訴訟，不收取律師費，為的就是希望通過訴訟改變政策，把行政命令中的手術要求拿掉。如此我想許多跨性別者的生活會鬆一口氣，因為很多人無法變更法定性別。之後對他們的就業、日常生活、社交都有很大幫助。」 「台灣社會確實還是有一些對跨性別不友善的想法或者是不正確的想法，即使世界衞生組織認為跨性別不是疾病，可是我相信在某些台灣人的心中，恐怕他們仍然覺得跨性別是一種疾病。這方面我們非常有賴社會有足夠的資源跟政府力量來介入教育體系，讓更多人及早了解跨性別、以及瞭解自己。」

她舉例指，台北市政府現在每年都有公務預算宣傳跨性別權益，亦訓練警政、社工、司法人員認識相關知識。伴侶盟亦參考美國部份州的做法，建議台北市的校園，允許學生選擇感到舒服的名字，讓學生自主體現不同的性別氣質。 2004年台灣通過《性別平等教育法》，明確要求校園不可以出現任何形式，針對不同性傾向、性別認同、性別氣質學生的歧視，性騷擾以及性霸凌都有設立罰則。 伴侶盟的律師團隊開展法律諮詢服務八年，但最近還是有個案令她相當深刻。一位跨女第一天上班，老闆再次確認她的身份證性別後，馬上辭退了她。 許秀雯説：「台灣社會也不乏許多偏見，以聳動言論加深社會對跨性別的刻板印像。像跨女會入侵女性專屬空間犯罪，那就是一種針對順性別女性的恐懼動員，但要搞清楚的是，性騷擾跟性侵害的罪行本身無分性別，要維護自身安全，與阻止跨性別出現在那個空間本身並無關連。」 「又有人會説，一旦出現免術換證，就會有人聲稱是跨性別來逃過兵役要求。我通常都會反問他們：那你會不會做？有什麼好處？跨性別者要經過診斷才不必服兵役，這與是否免除手術要求沒有關係。」 一般人因為沒有跟跨性別者接觸的經驗，所以容易想到的都是可能被濫用、繼而產生的風險，卻不瞭解跨性別者不能夠擁有一個符合自己性別認同的身份證件，在社會上生活有多麼困難，或者遭受到那麼多方面的歧視。許秀雯認為，終究還是要法律與教育相輔相成，才能促進台灣成為一個對跨性別更加友善的社會。 一般人因為沒有跟跨性別者接觸的經驗，所以容易想到的都是可能被濫用、繼而產生的風險，卻不瞭解跨性別者不能夠擁有一個符合自己性別認同的身份證件，在社會上生活有多麼困難，或者遭受到那麼多方面的歧視。許秀雯認為，終究還是要法律與教育相輔相成，才能促進台灣成為一個對跨性別更加友善的社會。

中國跨男熊仔：出櫃是一輩子的事

據中國跨性別倡導組織「船思」的估計，中國跨性別群體大約有400萬人。

自我性別認同為跨性別第三性別的為熊仔（化名），來自一個「重女輕男」的家庭，父母對其寵愛有加，但他從小不喜歡穿裙子，舉止像個爺們。在中學朋友的介紹下得知女同性戀，曾經以為自己是女同志。

「可是當時我仍然有喜歡的男生，我壓制那股慾望，同時也疑惑起來。高中拍藝術照時，我本來選了西裝，母親卻付錢要我穿裙子，那時我覺得很不自在。」

「直到十前年到北京唸書，身邊朋友大多都友善對待，但是大二那年的室友恐同，曾經一度想過要不要找LGBT迴轉治療，慶幸北京沒有，反而搜到北京的同志團體。然後我結識了北京同志中心在內的一批朋友，透過參與活動、分享經歷，我漸漸發現自己不是女同性戀，而是跨性別。」

熊仔從小便不喜歡自己所有的女性性徵，2012年在北京終於探索出自己的性別認同。2015年到2016年間，每年有兩個月時間服用激素來改變聲線，同時他由北京回到家鄉，聯絡志同道合的跨性別朋友，成立一個同志小組辦活動。

國際特赦組織2019年一份報告指出，中國跨性別人士除面對嚴格的性別轉換手續外，也因缺乏信息，令他們被逼以高風險、無管制的渠道進行性別肯定醫療程序。

中國的《性別重置技術管理規範》規定，希望進行生殖器手術或第二性徵手術的跨性別者必須先被診斷為有「易性病診斷證明」，並且未婚、年過20歲、被證明適合接受手術、無犯罪紀錄、且對進行性別確認手術的渴望長達五年以上。除了必須符合這些規定外，跨性別者必須得到家屬同意才能進行手術。