【劇場】《鯨之嶋》：以鯤島地理意象為劇本底蘊，訴說「屬於台灣的山海經」

文：藍蒼

戲劇資訊

《鯨之嶋》以台灣島的地理意象為劇本創作底蘊，融合科普知識的敘事策略，形塑出「屬於台灣自有的山海經」故事。由拾念劇集及無獨有偶工作室劇團與劇作家施如芳合作，在為期三年的激盪下，一同打造出這場超越時空的島嶼奇幻漫遊。

一鯨現，寰宇驚；一鯨鳴，滄海靜；一鯨落，動生機。

提到神話，你首先想到的會是什麼？是歐美膾炙人口的希臘神話、北歐神話，是來自亞洲大陸、耳熟能詳的中國神話，還是台灣原住民們口耳相傳、敬愛山林河川與自然萬物的神話？

那麼，屬於台灣這座島嶼的神話又是什麼樣的故事？

拾念劇集一直都有心打造屬於台灣的「山海經」，2019年演出的《大神魃》雖然講述的是中國神話中旱魃的故事，但旱魃最終的歸處──蓬萊，何嘗不是台灣這處海上小島的隱喻？（《大神魃》觀後感可見：《大神魃－世界之夢》觀後感）

數年前演出的《大神魃》讓我至今仍念念不忘，那這齣以台灣地理為藍本的當代台灣神話《鯨之嶋》又是如何呢？

台灣島的富饒得益於地理環境，神話亦可如是

正式開演前的舞台上，映著晃晃藍光，一波一波隨著似遙遠鯨鳴又似海底潮聲的自然音擺盪，慢慢的讓觀眾的感官被孕育無數生命的海洋包裹。

戲甫一開演，便是嘩啦啦的海浪翻騰，一名抱著娃娃的人類少女在奔逃的過程中，為了想救陪伴自己的玩偶而被黑色的海水吞噬又吐出……這似是讓觀眾摸不著頭緒的開場，描繪的是在不久後人類遭逢末世的未來，原形是黑潮的海系神靈Kuro，賦予玩偶生命，讓他得以陪伴自己的主人，也是最後一名人類走完最後一段路。

人類世的滅絕，看似是一個悲觀的結束，但也可能是一個重獲新生的機會，就像許多創世神話也總從洪水淹沒大地，倖存的人類得來新生作為開頭一般。滅絕的未來，初生的過去，再加上現代網路hashtag的名詞解釋，巧妙的將過去、現代與未來的三個時空揉雜交錯，在絕望的預言裡給予了希望。

台灣島位於太平洋邊陲，是北回歸線經過的少見綠地，又位於黑潮與西南氣流匯集的位置，特殊的地理環境造就了台灣豐富的自然景觀與富饒的生命型態。

在整齣戲中，除了黑潮化型的海洋神祇Kuro以外，靈感來源於龜山島（火山島）的贔屭，原形為雲豹的山系神祇Luka，以及由橫躺的台灣島彷若鯨魚為靈感而創造的雙胞胎幼兒─鯤、鯢，以台灣本身與其周遭的地理環境型塑眾神，勾勒出一個不同於其他神話的台灣象徵形貌，注入的便是獨屬於台灣這座島嶼的得天獨厚。

這些神靈有的擁有似人的型貌，有的則以「偶」的形式呈現，讓人看見了神話的真實與虛構，卻不免放任自己沉浸在那虛實交錯的神話世界當中，成為紀錄者的一員。

神靈是什麼樣子？祂們會是人們所想像的樣子。

島身形如鯨，一如原初的海翁傳說

劇中，初生的鯤、鯢象徵著台灣島，鯤的形象來自於海中的大魚，鯢則象徵著山中的史前神獸，性格迥異的她們由海陸板塊經過六百萬年的擠壓而生，正是位於歐亞板塊與菲律賓海板塊之間的台灣。

從古地圖上看，橫臥的台灣島就像是一隻鯨魚浮於海上，這個意象也讓人聯想到關於海翁的傳說──海翁是一隻身長百里、可以從嘴裡吐出火焰、大到能夠吞噬船隻的大魚，當牠沉睡時，會在海面上停留百年甚至更久，魚背上會長出樹木，讓人誤以為是島嶼而在上面建立市街，直到牠醒來，再全部跟著海翁一起沉入水中。

曾有人對於台灣的海神信仰提出了一個假設，或許最初的海神信仰並非漢人移民帶來的媽祖，而是海翁，但後來在政權轉移與刻意扶持下，才由媽祖取代了海翁。而海翁的形象是一隻大魚，海洋中最大的生物便是鯨魚，在台語裡「鯨魚」也念作「海翁」，在這多重的意象下，以鯨之島象徵台灣似是再適合不過。

在角色的塑造與情節的設定上，也巧妙地運用了許多與鯨相關的符號，例如鯤、鯢一睡一醒來自於鯨魚在海中採取半腦入眠的科學知識；源於大海的鯤在夢中騎乘鯨魚悠游大海，又被吞入鯨腹；鯨靈透過鯨歌呼喚雙胞胎與之相合；以及最後滋養萬物的鯨落，都緊緊扣著鯨魚之於自然、之於台灣的關聯與想像。

台灣的原初神話是什麼樣子？或許《鯨之嶋》給出了其中一種想像。

母土即聖所，向死而生便生生不息

劇情行至終末，末世僅存的人類少女最終不敵飢餓離世，她珍愛的玩偶一直陪伴左右，寸步不離。象徵海與山的鯤、鯢終於互訴衷腸，了解彼此想法，決心逃離圈養她們的贔屭，然而逃亡的過程並不順利，幸好得黑潮幫助，她們才能循著鯨歌與鯨靈合而為一，成為完整的自我。

與鯨靈合體的鯤、鯢如何了？在世界語宛若神聖梵音的「鯨骨之海」迴還反覆下，她們成為鯨，卻也在海洋當中死亡，鯨落成為滋養萬物的溫柔，更富含「死亡就是重生」的神話意涵，為依山傍海、美麗豐饒的台灣留下了遠古的註解。

全劇以南北管音樂為神話增色，並以全台語演出，藉由台灣的地理條件變化而來的諸神，以及獨特的偶戲，演繹出一場屬於台灣當代的創世神話。觀眾是當代的台灣子民，與未來的人類少女及玩偶一起聆聽台灣島誕生前後的故事，在劇情的推進、角色的互動間，以劇場的方式重新認識母土的另一面。

《鯨之嶋》所述說的神話，有女媧、贔屭這類中國神話的元素，也有雲豹、山椒魚、飛魚等自然神話的媒介，再加上黑潮、火山島、海翁等想像與傳說，一如生活在這座島嶼上的人們來自各方，有著自己的文化傳統與神話，但這都不妨礙他們愛著這塊土地。