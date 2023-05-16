【劇場】《鯨之嶋》：以鯤島地理意象為劇本底蘊，訴說「屬於台灣的山海經」

我們想讓你知道的是
全劇以南北管音樂為神話增色，並以全台語演出，藉由台灣的地理條件變化而來的諸神，以及獨特的偶戲，演繹出一場屬於台灣當代的創世神話。觀眾是當代的台灣子民，與未來的人類少女及玩偶一起聆聽台灣島誕生前後的故事，在劇情的推進、角色的互動間，以劇場的方式重新認識母土的另一面。
文：藍蒼
戲劇資訊
《鯨之嶋》以台灣島的地理意象為劇本創作底蘊，融合科普知識的敘事策略，形塑出「屬於台灣自有的山海經」故事。由拾念劇集及無獨有偶工作室劇團與劇作家施如芳合作，在為期三年的激盪下，一同打造出這場超越時空的島嶼奇幻漫遊。
一鯨現，寰宇驚；一鯨鳴，滄海靜；一鯨落，動生機。
提到神話，你首先想到的會是什麼？是歐美膾炙人口的希臘神話、北歐神話，是來自亞洲大陸、耳熟能詳的中國神話，還是台灣原住民們口耳相傳、敬愛山林河川與自然萬物的神話？
那麼，屬於台灣這座島嶼的神話又是什麼樣的故事？
拾念劇集一直都有心打造屬於台灣的「山海經」，2019年演出的《大神魃》雖然講述的是中國神話中旱魃的故事，但旱魃最終的歸處──蓬萊，何嘗不是台灣這處海上小島的隱喻？（《大神魃》觀後感可見：《大神魃－世界之夢》觀後感）
數年前演出的《大神魃》讓我至今仍念念不忘，那這齣以台灣地理為藍本的當代台灣神話《鯨之嶋》又是如何呢？
台灣島的富饒得益於地理環境，神話亦可如是
正式開演前的舞台上，映著晃晃藍光，一波一波隨著似遙遠鯨鳴又似海底潮聲的自然音擺盪，慢慢的讓觀眾的感官被孕育無數生命的海洋包裹。
戲甫一開演，便是嘩啦啦的海浪翻騰，一名抱著娃娃的人類少女在奔逃的過程中，為了想救陪伴自己的玩偶而被黑色的海水吞噬又吐出……這似是讓觀眾摸不著頭緒的開場，描繪的是在不久後人類遭逢末世的未來，原形是黑潮的海系神靈Kuro，賦予玩偶生命，讓他得以陪伴自己的主人，也是最後一名人類走完最後一段路。
人類世的滅絕，看似是一個悲觀的結束，但也可能是一個重獲新生的機會，就像許多創世神話也總從洪水淹沒大地，倖存的人類得來新生作為開頭一般。滅絕的未來，初生的過去，再加上現代網路hashtag的名詞解釋，巧妙的將過去、現代與未來的三個時空揉雜交錯，在絕望的預言裡給予了希望。
台灣島位於太平洋邊陲，是北回歸線經過的少見綠地，又位於黑潮與西南氣流匯集的位置，特殊的地理環境造就了台灣豐富的自然景觀與富饒的生命型態。
在整齣戲中，除了黑潮化型的海洋神祇Kuro以外，靈感來源於龜山島（火山島）的贔屭，原形為雲豹的山系神祇Luka，以及由橫躺的台灣島彷若鯨魚為靈感而創造的雙胞胎幼兒─鯤、鯢，以台灣本身與其周遭的地理環境型塑眾神，勾勒出一個不同於其他神話的台灣象徵形貌，注入的便是獨屬於台灣這座島嶼的得天獨厚。
這些神靈有的擁有似人的型貌，有的則以「偶」的形式呈現，讓人看見了神話的真實與虛構，卻不免放任自己沉浸在那虛實交錯的神話世界當中，成為紀錄者的一員。
神靈是什麼樣子？祂們會是人們所想像的樣子。
島身形如鯨，一如原初的海翁傳說
劇中，初生的鯤、鯢象徵著台灣島，鯤的形象來自於海中的大魚，鯢則象徵著山中的史前神獸，性格迥異的她們由海陸板塊經過六百萬年的擠壓而生，正是位於歐亞板塊與菲律賓海板塊之間的台灣。
從古地圖上看，橫臥的台灣島就像是一隻鯨魚浮於海上，這個意象也讓人聯想到關於海翁的傳說──海翁是一隻身長百里、可以從嘴裡吐出火焰、大到能夠吞噬船隻的大魚，當牠沉睡時，會在海面上停留百年甚至更久，魚背上會長出樹木，讓人誤以為是島嶼而在上面建立市街，直到牠醒來，再全部跟著海翁一起沉入水中。
曾有人對於台灣的海神信仰提出了一個假設，或許最初的海神信仰並非漢人移民帶來的媽祖，而是海翁，但後來在政權轉移與刻意扶持下，才由媽祖取代了海翁。而海翁的形象是一隻大魚，海洋中最大的生物便是鯨魚，在台語裡「鯨魚」也念作「海翁」，在這多重的意象下，以鯨之島象徵台灣似是再適合不過。
在角色的塑造與情節的設定上，也巧妙地運用了許多與鯨相關的符號，例如鯤、鯢一睡一醒來自於鯨魚在海中採取半腦入眠的科學知識；源於大海的鯤在夢中騎乘鯨魚悠游大海，又被吞入鯨腹；鯨靈透過鯨歌呼喚雙胞胎與之相合；以及最後滋養萬物的鯨落，都緊緊扣著鯨魚之於自然、之於台灣的關聯與想像。
台灣的原初神話是什麼樣子？或許《鯨之嶋》給出了其中一種想像。
母土即聖所，向死而生便生生不息
劇情行至終末，末世僅存的人類少女最終不敵飢餓離世，她珍愛的玩偶一直陪伴左右，寸步不離。象徵海與山的鯤、鯢終於互訴衷腸，了解彼此想法，決心逃離圈養她們的贔屭，然而逃亡的過程並不順利，幸好得黑潮幫助，她們才能循著鯨歌與鯨靈合而為一，成為完整的自我。
與鯨靈合體的鯤、鯢如何了？在世界語宛若神聖梵音的「鯨骨之海」迴還反覆下，她們成為鯨，卻也在海洋當中死亡，鯨落成為滋養萬物的溫柔，更富含「死亡就是重生」的神話意涵，為依山傍海、美麗豐饒的台灣留下了遠古的註解。
全劇以南北管音樂為神話增色，並以全台語演出，藉由台灣的地理條件變化而來的諸神，以及獨特的偶戲，演繹出一場屬於台灣當代的創世神話。觀眾是當代的台灣子民，與未來的人類少女及玩偶一起聆聽台灣島誕生前後的故事，在劇情的推進、角色的互動間，以劇場的方式重新認識母土的另一面。
《鯨之嶋》所述說的神話，有女媧、贔屭這類中國神話的元素，也有雲豹、山椒魚、飛魚等自然神話的媒介，再加上黑潮、火山島、海翁等想像與傳說，一如生活在這座島嶼上的人們來自各方，有著自己的文化傳統與神話，但這都不妨礙他們愛著這塊土地。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。