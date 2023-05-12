AWS推創新生成式AI應用工具 提供藝文創作者靈感神器

合作夥伴KKLab亦親臨現場分享生成式AI全新創作歌曲

隨著生成式人工智慧（Generative AI）浪潮興起，各行各業皆看見此新興技術即將產生突破性的衝擊與變革，也期待生成式AI能為各產業帶來新機遇。Amazon Web Services（AWS）針對日前發布的全新生成式AI應用工具舉辦技術分享會，强調其期望為AI發展帶來更多彈性，更豐富的選擇，更高的安全隱私，以及讓使用者透過合理的成本，在熟悉的AWS環境裡創新。此外，活動當日AWS亦邀請合作夥伴AI應用新創公司KKLab親臨現場，分享如何利用AWS業界領先的人工智慧與機器學習（ML）技術，輔助音樂品牌華風數位旗下嘻哈歌手CED、創作女聲Jocelyn 9.4.0透過生成式AI創作詞曲，將嶄新科技和藝術文化相結合，以生成式藝術創作，實踐藝文領域的商業模式創新。

AWS創新生成式AI應用工具 提供更好的彈性、隱私安全與合理成本

二十多年來，人工智慧和機器學習一直是亞馬遜關注的焦點。亞馬遜提供客戶的許多功能都是由機器學習驅動的，例如電商推薦引擎、倉儲中心撿貨機器人的路徑選擇，以及供應鏈、預測和產能規劃，還有Prime Air亞馬遜無人機和Amazon Go實體無人零售商店等。日前，AWS針對生成式AI做了幾項新的工具發布，目的是解決客戶的幾個需求：第一、針對機器學習基礎模型（Foundation Models），他們希望有更多選擇，以便保留更多彈性；第二、他們希望在使用AI/ML技術時，自己的資料仍受到很好的安全和隱私保護；第三、他們希望可以用合理的成本完成所需的AI/ML基礎模型訓練。

AWS與合作夥伴AI應用新創公司KKLab、音樂品牌華風數位攜手發布全新生

因此日前AWS宣布推出Amazon Bedrock託管服務，允許用戶透過API訪問來自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亞馬遜新推出的Amazon Titan基礎模型；並宣布新的Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）Trn1n和Amazon EC2 Inf2執行個體正式可用，支持機器學習訓練和推論，為客戶提供最具成本效益的生成式AI雲端基礎設施；以及AI程式設計助手Amazon CodeWhisperer正式可用，並針對個人開發者免費開放。此外，AWS還提供Amazon SageMaker，它是根據Amazon長達二十年開發真實世界機器學習應用程式的經驗所打造，能讓更多人得以更合理的成本建置、訓練和部署機器學習模型，使用機器學習進行創新。

AWS台灣暨香港專業架構師團隊總監楊仲豪表示：「我們希望推動生成式AI技術的普及，讓更多開發者與企業都能從中受益，也希望以更低的成本提供客戶更多選擇，並且以誠實和負責任的方式訓練AI。我們相信，新一波機器學習技術創新才剛剛開始，未來還有無限可能。」

AI應用新創公司KKLab攜手華風數位 發表生成式AI全新創作歌曲

活動當日，AWS合作夥伴AI應用新創公司KKLab科科實驗股份有限公司亦蒞臨現場，宣布其利用AWS建置了大語言模型（Large Language Model，LLM）應用，產生專注文字創作與歌詞建議的生成式AI軟體──Lyricist.ai靈魂寫手，以及KKLab AI音樂旋律生成技術。一首歌曲的產生，通常需要製作人、創作歌手與編曲者三方通力合作完成，然而整體創作過程皆需要三方反覆的溝通與修改才能達成共識。Lyricist.ai靈魂寫手能理解製作人的創意發想並生成文字創作與歌詞建議，讓歌詞創作者不必從零開始發想就能根據AI生成的歌詞與韻腳建議進行創作。AI音樂旋律生成技術則可以根據製作人所提供的初始Beat節拍，生成旋律建議，使編曲者更好地理解製作人的創作曲風。藉助Lyricist.ai靈魂寫手和AI音樂旋律生成技術，KKLab攜手華風數位發布了全新生成式AI輔助創作歌曲＜Machine Mind＞，體現嶄新科技和藝術文化的結合。KKLab研發AI產品期間，藉由Amazon EC2執行個體與Amazon SageMaker，得以高效率地使用GPU，加快產品研發速度。例如，Lyricist.ai靈魂寫手產品的每次模型訓練時間得以從數小時減少至數分鐘。

KKLab Music AI Project Manager黃軍皓表示：「我們研發AI產品期間時常仰賴Amazon SageMaker，它使我們的AI產品化效率大幅提升，大幅縮短從模型到產品化的時間；且考量運算效率與整體成本規劃之下，我們會選擇Amazon SageMaker。」

知名音樂製作人華風數位總經理陶逸群Tower則表示：「華風數位一向秉持著破壞式創新的精神，這次透過KKLab的AI產品，能幫助創作者更好的釐清文字與詞曲思路，助力提高音樂創作的效率。我們相信，AI能夠激發創作者的能量，擁抱科技將大幅提升創造力。未來也期待看到AWS與KKLab為各種不同創作者，帶來更多AI先進科技與藝術碰撞的火花。」

了解更多相關資訊：

· 觀看＜Machine Mind＞歌詞MV：https://bit.ly/43HXUKh

· 收聽＜Machine Mind＞歌曲：https://www.soundscape.net/a/39316

· AWS生成式AI相關資訊：https://bit.ly/3UDZd91