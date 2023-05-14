印度同婚請願最高法院「保留判決」，《穆斯林法》與《婚姻法》束縛下「同志仍須努力」

文：Taylor Mei

對於日前國內希望核准同性婚姻的請願聲浪，印度最高法院經舉辦10日的聽證會後，於11日時宣布，將先採「保留判決」。

印度境內大邦反同婚

根據《WION》報導，印度副檢察總長莫塔（Tushar Mehta）表示，先前印度面積最大的拉賈斯坦邦（Rajasthan）、安得拉邦（Andhra Pradesh）及阿薩姆邦（Assam）對此議題表示反對。其他地區如北方邦（Uttar Pradesh）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、曼尼普爾邦（Manipur）和錫金邦（Sikkim）等地，則認為在針對同婚議題做出確定判決前，須進行更仔細的研究與討論。

反對同婚通過的拉賈斯坦邦日前除引用部分宗教，及憲法法律條文進行詮釋，作為不該通過同性婚姻的說法外，也表示當地民眾普遍反應他們抱持不同意的看法。此外，政府單位還引用《穆斯林法》、《印度教婚姻法》（HMA）及《特別婚姻法》的規定，試圖加強反對同性婚姻的力道。

拉賈斯坦邦政府表示：「印度教婚姻法中第五條規定明確指出，新郎和新娘間的婚姻形式，只有在新郎年齡不小於21歲，新娘年齡不小於18歲的情況下才有效。而該法中，兩個異性間的婚姻被認為是有效的。」並指出根據穆斯林法，婚姻被視為是男性與女性之間的契約，否認非異性伴侶結婚的權利。

同婚在印度仍有一定難度

針對印度目前針對同性婚姻展開的討論，前印度國大黨發言人辛維（Abhishek Singhvi）表示，婚姻並非純為一個抽象的概念，而是一個十分實際的社會制度，除了本身就有價值之外，也連結了其他的權利。

辛維點出：「這群請願者所希望獲得的，是一個平等的社會權利。」並表示僅根據簡單的性別特徵，來決定兩人是否能進入婚姻，已經違反了憲法第14條有關平等、第15條之1項有關拒絕歧視、第19條之1a項言論自由及隱私的保障。