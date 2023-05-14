TNL+ 2023/05/14,
性別

印度同婚請願最高法院「保留判決」，《穆斯林法》與《婚姻法》束縛下「同志仍須努力」

印度同婚請願最高法院「保留判決」，《穆斯林法》與《婚姻法》束縛下「同志仍須努力」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

LGBTQ+倡議團體「Sweekar」發起人迪賽（Aruna Desai），先前就曾遇過一名青少年焦慮地打給她，說他自己在搬回德里的家之後，和家人出櫃卻遭到父母要將他踢出家門的威脅，甚至還帶這名青少年去找印度教信仰治療師，無所不用其極為的就是要把他「治好」。

文：Taylor Mei

對於日前國內希望核准同性婚姻的請願聲浪，印度最高法院經舉辦10日的聽證會後，於11日時宣布，將先採「保留判決」。

印度境內大邦反同婚

根據《WION》報導，印度副檢察總長莫塔（Tushar Mehta）表示，先前印度面積最大的拉賈斯坦邦（Rajasthan）、安得拉邦（Andhra Pradesh）及阿薩姆邦（Assam）對此議題表示反對。其他地區如北方邦（Uttar Pradesh）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、曼尼普爾邦（Manipur）和錫金邦（Sikkim）等地，則認為在針對同婚議題做出確定判決前，須進行更仔細的研究與討論。

反對同婚通過的拉賈斯坦邦日前除引用部分宗教，及憲法法律條文進行詮釋，作為不該通過同性婚姻的說法外，也表示當地民眾普遍反應他們抱持不同意的看法。此外，政府單位還引用《穆斯林法》、《印度教婚姻法》（HMA）及《特別婚姻法》的規定，試圖加強反對同性婚姻的力道。

拉賈斯坦邦政府表示：「印度教婚姻法中第五條規定明確指出，新郎和新娘間的婚姻形式，只有在新郎年齡不小於21歲，新娘年齡不小於18歲的情況下才有效。而該法中，兩個異性間的婚姻被認為是有效的。」並指出根據穆斯林法，婚姻被視為是男性與女性之間的契約，否認非異性伴侶結婚的權利。

同婚在印度仍有一定難度

針對印度目前針對同性婚姻展開的討論，前印度國大黨發言人辛維（Abhishek Singhvi）表示，婚姻並非純為一個抽象的概念，而是一個十分實際的社會制度，除了本身就有價值之外，也連結了其他的權利。

辛維點出：「這群請願者所希望獲得的，是一個平等的社會權利。」並表示僅根據簡單的性別特徵，來決定兩人是否能進入婚姻，已經違反了憲法第14條有關平等、第15條之1項有關拒絕歧視、第19條之1a項言論自由及隱私的保障。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。