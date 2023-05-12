TNL+ 2023/05/12,
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【香港Hardcore浪漫】齊齊踎海皮——港島篇

【香港Hardcore浪漫】齊齊踎海皮——港島篇

我們想讓你知道的是

維港傳統上是一個商業與政治功能兼備的海港。所以兩岸從來都不是每一寸土地皆是公共空間。但銅鑼灣避風塘的新設計，是一個梯級型下海的設計；潮退之時，還因地面離海平面太高而形成「懸崖」。樓梯附有小圓桌，是對着維港喝酒的好地方。

歷年以來，不論在大眾文化或親身經驗中，維港兩岸一直是談情聖地，「講到口臭」，也一直很怕地方不夠，阻住人又阻住自己。

不過，每次經過港九兩岸，又覺得唔係喎，無人嘅。抬頭一望，商廈燈火通明。唉，唔怪得維港咁多年都係拍拖聖地，方便大家拿拿臨兩個喺海邊食完個飯盒，死返上去做嘢......

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

「維港兩岸」四字其實比想像中闊大：一般我們講維港，就會講「尖東海皮」、中環灣仔一帶海濱。其實葵青汲水門，到清水灣小西灣對開都是維港範圍。一連兩集的「Hardcore浪漫」，與大家走過兩岸拍拖熱點！

維港南岸其實有幾多「岸邊」？

維港傳統上是一個商業與政治功能兼備的海港。所以兩岸從來都不是每一寸土地皆是公共空間。尤其港島，從堅尼地城開始，就有不少商用碼頭、貨物裝卸區；上環的港澳碼頭；中環海濱長廊的軍用碼頭；奇力島的遊艇會；北角一帶斷斷續續的海傍；阿公岩海防博物館一帶，都是市民難以到達的地方。

所以，哪裡的海邊能去？哪一段比較適合散步，就成問題了。以下就分享兩個較少人去的部份：

銅鑼灣新避風塘

銅鑼灣海傍去年大翻新，成為極少能與維港海水直接接觸的「海皮」。銅鑼灣海傍一直不太受遊人歡迎。雖然避風塘的風景不錯，但海皮一段被告士打道、維園道阻隔，與SOGO、時代廣場一帶的銅鑼灣並不相連。

常被遺忘，也有不少人不知道如何前往：從SOGO旁的東角道出發，穿過世貿中心到達告士打道，在世貿中心左邊的後巷有一道前往停車場的小門，向下行，經過行人隧道，就會抵達對面的「午炮」。怡和到現在還維持着每日中午鳴炮的傳統，每日中午十二點，都會有鳴炮員搖鐘響炮。除夕的午夜鳴炮，更有風笛樂隊演奏《友誼萬歲》。「午炮」右邊的行人路，就能走到銅鑼灣避風塘的路。

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