驅逐非法移民的《第42條法案》終止，美墨邊境彌漫著困惑和混亂

三年多之後，川普時期一項允許迅速驅逐大量非法越境移民的政策即將到期。這項被稱為《第42條法案》（Title 42）的政策於當地時間周四（5月11日）午夜終止。

但在42條到期前的一周，每天都有創紀錄的移民湧向美國與墨西哥邊境。

幾乎與此同時，美國眾議院於周四通過了一項法案。《華爾街日報》稱，該法案旨在通過對人員和設備的資金投入來阻止移民越境，增加尋求庇護的難度，並將恢復南部邊境築牆等川普時代的政策寫入法律。

美國總統拜登（Joe Biden）承認，政策解除後「將會有一小段時間的混亂」。

美墨邊境狀況：困惑加恐懼

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Photo Credit: BBC News 來自委內瑞拉的米萊克西・戈麥斯帶著孩子長途跋涉來到美墨邊境。

美國官員在本周每天處理超過10000抵境個案，被認為是有史以來最高，3月時這個數字只有約5000。

《路透社》引述消息源稱，周三（5月10日）的邊境設施收容著2.8萬移民，遠高於設施容納的上限。

為了應對移民湧入，美國國土安全部派遣超過2.4萬名執法人員和1500名現役軍人前往邊境。

與此同進，墨西哥也派出軍隊至其中美洲邊境，以控制預計會大量試圖過境進入美國的移民。

BBC北美事務編輯莎拉・史密斯（Sarah Smith）從墨西哥華雷斯城報導，大量移民頂著烈日等候在美墨邊境的鐵柵欄附近，但是沒有人知道自己能否獲准過境。

來自委內瑞拉的米萊克西・戈麥斯（MiLexi Gomez）表示，她帶孩子穿過原始叢林、翻過高山、坐過火車頂才到達這裏。她的孩子們患了感冒，她擔心會變成支氣管炎。

她感到很絕望：「我問上帝，在這種地方，我應該做什麼來保護我的孩子們。」

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這樣的景象並不尋常。尋求進入美國的移民通常會被安排住在華雷斯城市區，但是近日數量激增使得安置移民的系統難以為繼，在邊境工作數十年的人員也表示，狀況前所未見。

莎拉・史密斯指，她訪問過的人大多都知道本周《第42條法案》將終結，但是很多信息不盡不實，令他們感到困惑。

很多人相信只要法案到期，移民和尋求避難者會更容易進入美國；另一些人則認為，必須要在周四午夜前入境。

戈麥斯就表示，她聽說自己必須在11日之前到達邊境，才有機會去美國。她擔心一旦這裏積聚的人太多，自己的家庭就會無法越境進入美國。

「如果我們不能進美國，我不知道我們會去哪裏，因為我們不能回我們的國家，」她說，「這就是真相。」

法案終結後將如何？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 移民在5月11日跨境進入美國德州的埃爾帕索縣。

拜登政府在本周引入新規定替代過去三年裡實施的《第42條法案》，新措施將試圖在超過3000公里的邊境線上改變現狀，這導致了大量移民近日湧向這裡。

嚴格措施將很大程度上禁止經由其他國家到達美墨邊境的移民申請獲得美國庇護，包括未事先於網上申請的人士。

據邊境管理局稱，非法越境者將被遞解出境，至少五年內不准再進入美國，且會被「假定為不符合避難資格」。在《第42條法案》下則沒有這些後果。

在美國德州的埃爾帕索縣（El Paso），一些入境者告訴BBC，自己趕在政策變化前趕到了邊境。他們說對新移民法規會帶來什麼感到不確定，同時也因為聽到大量謠傳信息而感到迷惑。

同為24歲的喬（Jon Uzcategui）和女友埃斯邁尼（Esmaily）來自委內瑞拉。他們告訴BBC，蛇頭和其他偷渡者告訴自己，一旦出現在（美墨）邊境就會被立即驅逐出境。這導致他倆趕緊非法穿越邊境，從墨西哥來到艾爾帕索。

「所有移民都在談論5月11日，」已經身在美國難民營的喬說，「但其中有很多謠言。我只知道有些事情在發生變化」。

這些判斷和預期導致近期大量人群湧向美墨邊境，穿越者達到每天1萬之多，創下紀錄。

什麼是《第42條法案》？

政策可追溯到1944年一項被稱為《公共衛生法》（Public Health Act）的法律。該法給予美國當局阻止疾病蔓延的緊急權力。

2020年3月，川普政府援引該法令，指需要阻止Covid-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）從邊境傳入。

隨著《第42條法案》實施，美國當局能夠迅速將從墨西哥邊界越境的移民驅逐，包括尋求庇護者——均以全球大流行疫情為理由。

據美國海關及邊境管理局（US Customs and Border Protection）資料， 在《第42條法案》實施以來，有約280萬人被驅逐出境。

2021年1月上任後，拜登和他的政府繼續保留了這一政策，在超過一年的時間繼續為該政策辯護，稱它是一項公共衛生措施。

2022年4月，監督美國衛生政策的美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）釋出信號，稱由於公共衛生風險降低，將終結這項政策。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九