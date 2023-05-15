2023/05/15,
國際

中國派歐亞事務特別代表李輝訪烏克蘭，給俄羅斯一顆「定心丸」？

中國派歐亞事務特別代表李輝訪烏克蘭，給俄羅斯一顆「定心丸」？

我們想讓你知道的是

中國政府歐亞事務特別代表、前駐俄羅斯大使李輝將從5月15日起，訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文表示，選李輝做特使，在某種程度上是中國給俄羅斯的一顆「定心丸」，有助於打消俄羅斯的顧慮。

中國外交部星期五（5月12日）表示，中國政府歐亞事務特別代表、前駐俄羅斯大使李輝將從5月15日起，訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。

中國外交部發言人汪文斌表示，「烏克蘭危機爆發以來，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談」，此次中方代表出訪有關國家，「是中方致力於勸和促談的又一體現，充分表明中方堅定站在和平一邊」。

他還表示，「中方願繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談、避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動烏克蘭危機政治解決作出中國的貢獻」。

此前在4月26日，中國領導人習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。通話中，習近平稱將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，引起各界關注。

中國外交部歐亞司副司長於駿4月底對媒體指出，將派出的代表為李輝，他曾擔任中國駐俄羅斯大使十年。李輝與俄羅斯的親密關係，引發外界質疑他是否能夠公允行事。

李輝是誰？

中國外交部官網資料顯示，中國政府歐亞事務特別代表李輝是黑龍江人，今（2023）年已經70歲，他曾在俄羅斯及附近國家外交方面有廣泛經驗。

李輝簡歷顯示，他曾擔任駐蘇維埃社會主義共和國聯盟大使館隨員、中國外交部歐亞司副司長、駐哈薩克斯坦共和國特命全權大使以及駐俄羅斯大使等職。

李輝與俄羅斯關係親密，曾擔任10年駐俄羅斯大使。2019年卸任前，李輝還在俄羅斯《塔斯社》發表署名文章〈青山不老，友誼長存〉，文中提及他在俄羅斯的工作10年，是他外交生涯中最難忘的10年。2019年，俄羅斯總統普亭曾授予他「友誼勳章」。

李輝在文中稱，自己因俄語與俄羅斯結緣，先後三次共計16年在俄（前蘇聯）工作，對這片土地和人民充滿真情，並且深受俄羅斯文學和藝術的吸引與熏陶。

「普希金、萊蒙托夫、果戈裏、陀思妥耶夫斯基、契訶夫、托爾斯泰、高爾基等人的名著我常讀常新，並感嘆其魅力與思想，」李輝寫道，「我熱愛俄羅斯森林的廣袤、平原的寬廣、伏爾加河的厚重、貝加爾湖的純淨、北極的凜冽，這讓我認識到俄羅斯人民堅韌的品格、頑強的精神和樂觀的態度。」

習近平和普京

Photo Credit: Getty Images / BBC News

另外，李輝也曾在2022年6月「新時代民主之路」國際研討會中不點名批評「個別國家」。

俄羅斯《衛星通訊社》報導，李輝在活動開幕致辭時表示，個別國家國內民主進程乏善可陳，卻熱衷於在國際上搞所謂「民主峰會」，無視其自詡的「民主燈塔」早已坍塌的事實，卻醉心於打造所謂民主對抗權威敘事。

定心丸

對於中國任命李輝為特別代表，烏克蘭外交部在一份給美國全國廣播公司（NBC）的聲明中稱，基輔希望李輝對該地區較深的了解，能夠有助於他與各方進行公正有效的溝通。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文表示，選李輝做特使，在某種程度上是中國給俄羅斯的一顆「定心丸」，有助於打消俄羅斯的顧慮。

陳澄指出，俄烏戰局僵持不下，西方對中國的調停持懷疑態度，但西方的援助也不可能無窮無盡，接下來幾個月可能是一個談判的窗口。

「當然，對於烏克蘭和西方來說，這無助於改變他們認為中國偏向俄羅斯的印象，」她指出，「中國也許確實不是理想的中立調停者，但是，在西方全力支持烏克蘭的背景下，中國的參與卻成為把俄羅斯帶上談判桌的一種必需條件。」

中國目的

對於烏克蘭問題，中國曾在今年2月發布〈關於政治解決烏克蘭危機的中國立場〉，稱對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，國際社會應堅持勸和促談正確方向，中國願意為此發揮建設作用。

在中國表示將派遣特使到烏克蘭之際，中國外交部長秦剛在5月8日至12日日訪問德國、法國和挪威。

陳澄認為，中國既然要樹立自己的全球大國形象，就必須在外交上積極主動地展現能力。這些外交活動旨在為烏克蘭衝突未來的政治解決做好鋪墊，設立框架。

「一方面，中國可以繼為沙烏地阿拉伯、伊朗調停後進一步加強自己的全球外交實力。另一方面，中國也希望能以此博得廣大第三世界國家和一些不希望俄烏之間長期戰爭的歐洲國家的好感和支持。」陳澄說。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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