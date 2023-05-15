中國派歐亞事務特別代表李輝訪烏克蘭，給俄羅斯一顆「定心丸」？
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中國政府歐亞事務特別代表、前駐俄羅斯大使李輝將從5月15日起，訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文表示，選李輝做特使，在某種程度上是中國給俄羅斯的一顆「定心丸」，有助於打消俄羅斯的顧慮。
中國外交部星期五（5月12日）表示，中國政府歐亞事務特別代表、前駐俄羅斯大使李輝將從5月15日起，訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。
中國外交部發言人汪文斌表示，「烏克蘭危機爆發以來，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談」，此次中方代表出訪有關國家，「是中方致力於勸和促談的又一體現，充分表明中方堅定站在和平一邊」。
他還表示，「中方願繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談、避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動烏克蘭危機政治解決作出中國的貢獻」。
此前在4月26日，中國領導人習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。通話中，習近平稱將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，引起各界關注。
中國外交部歐亞司副司長於駿4月底對媒體指出，將派出的代表為李輝，他曾擔任中國駐俄羅斯大使十年。李輝與俄羅斯的親密關係，引發外界質疑他是否能夠公允行事。
李輝是誰？
中國外交部官網資料顯示，中國政府歐亞事務特別代表李輝是黑龍江人，今（2023）年已經70歲，他曾在俄羅斯及附近國家外交方面有廣泛經驗。
李輝簡歷顯示，他曾擔任駐蘇維埃社會主義共和國聯盟大使館隨員、中國外交部歐亞司副司長、駐哈薩克斯坦共和國特命全權大使以及駐俄羅斯大使等職。
李輝與俄羅斯關係親密，曾擔任10年駐俄羅斯大使。2019年卸任前，李輝還在俄羅斯《塔斯社》發表署名文章〈青山不老，友誼長存〉，文中提及他在俄羅斯的工作10年，是他外交生涯中最難忘的10年。2019年，俄羅斯總統普亭曾授予他「友誼勳章」。
李輝在文中稱，自己因俄語與俄羅斯結緣，先後三次共計16年在俄（前蘇聯）工作，對這片土地和人民充滿真情，並且深受俄羅斯文學和藝術的吸引與熏陶。
「普希金、萊蒙托夫、果戈裏、陀思妥耶夫斯基、契訶夫、托爾斯泰、高爾基等人的名著我常讀常新，並感嘆其魅力與思想，」李輝寫道，「我熱愛俄羅斯森林的廣袤、平原的寬廣、伏爾加河的厚重、貝加爾湖的純淨、北極的凜冽，這讓我認識到俄羅斯人民堅韌的品格、頑強的精神和樂觀的態度。」
另外，李輝也曾在2022年6月「新時代民主之路」國際研討會中不點名批評「個別國家」。
俄羅斯《衛星通訊社》報導，李輝在活動開幕致辭時表示，個別國家國內民主進程乏善可陳，卻熱衷於在國際上搞所謂「民主峰會」，無視其自詡的「民主燈塔」早已坍塌的事實，卻醉心於打造所謂民主對抗權威敘事。
定心丸
對於中國任命李輝為特別代表，烏克蘭外交部在一份給美國全國廣播公司（NBC）的聲明中稱，基輔希望李輝對該地區較深的了解，能夠有助於他與各方進行公正有效的溝通。
紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文表示，選李輝做特使，在某種程度上是中國給俄羅斯的一顆「定心丸」，有助於打消俄羅斯的顧慮。
陳澄指出，俄烏戰局僵持不下，西方對中國的調停持懷疑態度，但西方的援助也不可能無窮無盡，接下來幾個月可能是一個談判的窗口。
「當然，對於烏克蘭和西方來說，這無助於改變他們認為中國偏向俄羅斯的印象，」她指出，「中國也許確實不是理想的中立調停者，但是，在西方全力支持烏克蘭的背景下，中國的參與卻成為把俄羅斯帶上談判桌的一種必需條件。」
中國目的
對於烏克蘭問題，中國曾在今年2月發布〈關於政治解決烏克蘭危機的中國立場〉，稱對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，國際社會應堅持勸和促談正確方向，中國願意為此發揮建設作用。
在中國表示將派遣特使到烏克蘭之際，中國外交部長秦剛在5月8日至12日日訪問德國、法國和挪威。
陳澄認為，中國既然要樹立自己的全球大國形象，就必須在外交上積極主動地展現能力。這些外交活動旨在為烏克蘭衝突未來的政治解決做好鋪墊，設立框架。
「一方面，中國可以繼為沙烏地阿拉伯、伊朗調停後進一步加強自己的全球外交實力。另一方面，中國也希望能以此博得廣大第三世界國家和一些不希望俄烏之間長期戰爭的歐洲國家的好感和支持。」陳澄說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。