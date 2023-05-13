2023/05/13,
印太

【東南亞週報】東協峰會聚焦緬甸議題｜泰大選周日舉行｜中外長訪緬見軍政府領袖引發反中抗議

【東南亞週報】東協峰會聚焦緬甸議題｜泰大選周日舉行｜中外長訪緬見軍政府領袖引發反中抗議
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我們想讓你知道的是

5月11日落幕的東協峰會，除了緬甸以及正在大選的泰國領導人缺席外，其他8國領袖皆參與此次峰會，並聚焦緬甸議題；14日將舉行的大選，是自2014年軍事政變推翻當選政府以來的第二次選舉，選情因多數年輕選民支持反對派前進黨而受關注；緬甸軍政府領袖敏昂萊會見到訪的中國外長秦剛後，引發新一波國內反中示威行動。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第222期，為讀者挑選2023年5月6日至5月12日期間，有關印尼、泰國、緬甸、菲律賓、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

印尼｜東協峰會印尼登場 聚焦緬甸議題

印尼在5月9日至11日於佛羅雷斯島（Flores）拉布安（Labuan Bajo）主辦第42屆東協高峰會（ASEAN Summit），除了緬甸以及正在大選的泰國領導人缺席外，其他8國領袖皆參與此次峰會，並聚焦緬甸議題

時值東協主席國的印尼總統佐科威表示，任何侵害人權的行為都不能被容忍，承認5點共識（Five-Point Consensus）未如期執行，但東協不會放棄促成緬甸的和平，東協成員必須團結一致共商下一步。東協曾於2021年召開特別峰會，包括緬甸軍方在內，各成員國領袖代表達成5點共識，但緬甸軍方並未執行。

上個月緬甸軍政府空襲位於北部的反政府軍村莊，造成170人死亡。本月稍早，兩名執行人道行動的外交人員車隊也遭到攻擊，所幸並無傷亡，目前尚未確認事件的主導者。東協成員也在會後發表聯合譴責聲明

除此之外，東協峰會也討論了南海行為準則，重申國際法以及國家自我約束的重要性，以維持區域的和平穩定。值得一提的是，東帝汶也參與本屆東協會議。東協在2022年11月給予東帝汶觀察員國地位，本次峰會也將制定東帝汶成為第11個正式成員的路線圖

泰國｜泰全國選舉將近 年輕選民訴求成焦點

隨著泰國即將在5月14日舉行全國選舉，一群因渴望改變而振奮的年輕選民，帶出了先前禁忌的議題，包括軍方對權力的掌控，甚至有針對皇室改革的討論出現。此次選舉是自2020年大規模民主抗議活動以來，泰國首次舉行的選舉，亦為自2014年軍事政變推翻當選政府以來的第二次選舉。今年選舉的核心是年輕一代的戰鬥，他們希望實現他們所認為更好的泰國。

根據民調，「為泰黨」（Pheu Thai）和「前進黨」（Move Forward）目前支持率領先其他政黨，並且都在競選中宣傳要將軍事從政治中清除。為泰黨的目標是取得壓倒性勝利，其總理候選人之一貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）為泰國知名政治世家的最新面孔，為勞工群體高度支持的陣營。

然而分析指出，前進黨是此次選舉關鍵政黨，其提出的政策中，包括一個較為激進的國家改革計畫，對泰國保守勢力的根基將會帶來巨大的衝擊與威脅。其提出的改革甚至包括過去禁忌的議題，即泰國皇室。

政治評論員Ken Mathis Lohatepanont指出，公民批評君主制的權利已成為新的政治分歧，此次選舉更是領袖首次公開辯論「侮辱國家元首罪」存在的必要性。他認為此議題的出現是學生抗議的結果，但這是否會帶來真正的改變，那還取決於下一個聯合政府的組成。

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泰國最大在野黨為泰黨候選人貝東丹。

緬甸｜中外長訪緬見軍政府領袖 引發國內反中抗議

在緬甸軍政府領袖敏昂萊上周於緬甸首都奈比多（Naypyidaw）會見到訪的中國國務委員兼外交部長秦剛後，引發新一波國內反中示威行動。由緬甸各地民運人士及學生聯盟等組織發起的線上活動，以緬甸文、英文和中文向中國喊話：「致中國政府，立馬停止和緬甸軍方合作，屠殺緬甸人民。」此外，焚燒中國國旗的情事也在多地上演。

自2021年2月緬甸政變後，每日都有許多抗議者在緬甸中國大使館前表達訴求，要求中國停止支持軍政府。儘管國際社會紛紛譴責軍政府的鎮壓行動，但中國當局聲稱政變是緬甸的內部事務，並未譴責該政權。仰光的抗議者表示，若中國繼續與軍政府合作，將會引發更多公憤。

不過秦剛該行其中一個議題，是要求緬方嚴厲打擊網路犯罪。據伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）5月8日報導，自週六起，若無事先取得官員批准，外國人將禁止搭乘連接緬甸仰光、奈比多、密支那（Myitkyina）等機場至撣邦（Shan State）臘戌（Lashio）和大其力（Tachilek）的國內航班。據報導，這些限制措施是緬甸、泰國和中國聯合打擊外國人非法入境經營網路詐騙和賭博行為的一部分。

菲律賓｜菲美新增防禦條約準則 恢復南海聯合巡邏

上週菲律賓總統小馬可仕出訪美國，兩國促成在防禦條約中新增針對南海的準則。菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）本週表示，菲美擬於今年第三季恢復在南海的聯合海上巡邏。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin II）稍早在2月出訪菲律賓，與菲國防長加維斯（Carlito Galvez）同意恢復自2016年開始中斷的在南海聯合巡邏。菲駐美大使羅慕德斯指出，菲律賓與美國擬在南海進行聯合巡邏，預計在今年第三季開始。除了菲美之外，澳洲也可能加入聯合巡邏。

小馬可仕此次出訪美國時，菲美雙邊宣布在1951年共同防禦條約（Mutual Defense Treaty）中新增準則，並於5月3日在華盛頓進行簽署。六頁的防禦準則說明，若菲律賓公共船隻、飛機或武裝部隊在南海遭受攻擊，將啟動防禦條約承諾。此外，兩國也會持續強化菲律賓的國防現代化，包含軍武採購，以及擴大對非防禦能力建設的投資。雖然準則隻字未提中國，但顯為是回應中國在南海地區日益頻繁的主權聲索行為。

中國外交部對此表示，強烈反對任何國家在南海有傷害中國領土主權與海上利益的行為。中方外交部發言人毛寧強調：「南海是地區國家共同的家園，不應當成為域外勢力的狩獵場。」

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美國國防部長奧斯汀5月3日於美國華府五角大樓歡迎菲律賓總統小馬可仕。

新加坡｜重申俄入侵烏克蘭違反國際法 維文：不讓悲劇在東南亞重演


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