【東南亞週報】東協峰會聚焦緬甸議題｜泰大選周日舉行｜中外長訪緬見軍政府領袖引發反中抗議
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5月11日落幕的東協峰會，除了緬甸以及正在大選的泰國領導人缺席外，其他8國領袖皆參與此次峰會，並聚焦緬甸議題；14日將舉行的大選，是自2014年軍事政變推翻當選政府以來的第二次選舉，選情因多數年輕選民支持反對派前進黨而受關注；緬甸軍政府領袖敏昂萊會見到訪的中國外長秦剛後，引發新一波國內反中示威行動。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第222期，為讀者挑選2023年5月6日至5月12日期間，有關印尼、泰國、緬甸、菲律賓、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。
印尼｜東協峰會印尼登場 聚焦緬甸議題
印尼在5月9日至11日於佛羅雷斯島（Flores）拉布安（Labuan Bajo）主辦第42屆東協高峰會（ASEAN Summit），除了緬甸以及正在大選的泰國領導人缺席外，其他8國領袖皆參與此次峰會，並聚焦緬甸議題。
時值東協主席國的印尼總統佐科威表示，任何侵害人權的行為都不能被容忍，承認5點共識（Five-Point Consensus）未如期執行，但東協不會放棄促成緬甸的和平，東協成員必須團結一致共商下一步。東協曾於2021年召開特別峰會，包括緬甸軍方在內，各成員國領袖代表達成5點共識，但緬甸軍方並未執行。
上個月緬甸軍政府空襲位於北部的反政府軍村莊，造成170人死亡。本月稍早，兩名執行人道行動的外交人員車隊也遭到攻擊，所幸並無傷亡，目前尚未確認事件的主導者。東協成員也在會後發表聯合譴責聲明。
除此之外，東協峰會也討論了南海行為準則，重申國際法以及國家自我約束的重要性，以維持區域的和平穩定。值得一提的是，東帝汶也參與本屆東協會議。東協在2022年11月給予東帝汶觀察員國地位，本次峰會也將制定東帝汶成為第11個正式成員的路線圖。
泰國｜泰全國選舉將近 年輕選民訴求成焦點
隨著泰國即將在5月14日舉行全國選舉，一群因渴望改變而振奮的年輕選民，帶出了先前禁忌的議題，包括軍方對權力的掌控，甚至有針對皇室改革的討論出現。此次選舉是自2020年大規模民主抗議活動以來，泰國首次舉行的選舉，亦為自2014年軍事政變推翻當選政府以來的第二次選舉。今年選舉的核心是年輕一代的戰鬥，他們希望實現他們所認為更好的泰國。
根據民調，「為泰黨」（Pheu Thai）和「前進黨」（Move Forward）目前支持率領先其他政黨，並且都在競選中宣傳要將軍事從政治中清除。為泰黨的目標是取得壓倒性勝利，其總理候選人之一貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）為泰國知名政治世家的最新面孔，為勞工群體高度支持的陣營。
然而分析指出，前進黨是此次選舉關鍵政黨，其提出的政策中，包括一個較為激進的國家改革計畫，對泰國保守勢力的根基將會帶來巨大的衝擊與威脅。其提出的改革甚至包括過去禁忌的議題，即泰國皇室。
政治評論員Ken Mathis Lohatepanont指出，公民批評君主制的權利已成為新的政治分歧，此次選舉更是領袖首次公開辯論「侮辱國家元首罪」存在的必要性。他認為此議題的出現是學生抗議的結果，但這是否會帶來真正的改變，那還取決於下一個聯合政府的組成。
緬甸｜中外長訪緬見軍政府領袖 引發國內反中抗議
在緬甸軍政府領袖敏昂萊上周於緬甸首都奈比多（Naypyidaw）會見到訪的中國國務委員兼外交部長秦剛後，引發新一波國內反中示威行動。由緬甸各地民運人士及學生聯盟等組織發起的線上活動，以緬甸文、英文和中文向中國喊話：「致中國政府，立馬停止和緬甸軍方合作，屠殺緬甸人民。」此外，焚燒中國國旗的情事也在多地上演。
自2021年2月緬甸政變後，每日都有許多抗議者在緬甸中國大使館前表達訴求，要求中國停止支持軍政府。儘管國際社會紛紛譴責軍政府的鎮壓行動，但中國當局聲稱政變是緬甸的內部事務，並未譴責該政權。仰光的抗議者表示，若中國繼續與軍政府合作，將會引發更多公憤。
不過秦剛該行其中一個議題，是要求緬方嚴厲打擊網路犯罪。據伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）5月8日報導，自週六起，若無事先取得官員批准，外國人將禁止搭乘連接緬甸仰光、奈比多、密支那（Myitkyina）等機場至撣邦（Shan State）臘戌（Lashio）和大其力（Tachilek）的國內航班。據報導，這些限制措施是緬甸、泰國和中國聯合打擊外國人非法入境經營網路詐騙和賭博行為的一部分。
菲律賓｜菲美新增防禦條約準則 恢復南海聯合巡邏
上週菲律賓總統小馬可仕出訪美國，兩國促成在防禦條約中新增針對南海的準則。菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）本週表示，菲美擬於今年第三季恢復在南海的聯合海上巡邏。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin II）稍早在2月出訪菲律賓，與菲國防長加維斯（Carlito Galvez）同意恢復自2016年開始中斷的在南海聯合巡邏。菲駐美大使羅慕德斯指出，菲律賓與美國擬在南海進行聯合巡邏，預計在今年第三季開始。除了菲美之外，澳洲也可能加入聯合巡邏。
小馬可仕此次出訪美國時，菲美雙邊宣布在1951年共同防禦條約（Mutual Defense Treaty）中新增準則，並於5月3日在華盛頓進行簽署。六頁的防禦準則說明，若菲律賓公共船隻、飛機或武裝部隊在南海遭受攻擊，將啟動防禦條約承諾。此外，兩國也會持續強化菲律賓的國防現代化，包含軍武採購，以及擴大對非防禦能力建設的投資。雖然準則隻字未提中國，但顯為是回應中國在南海地區日益頻繁的主權聲索行為。
中國外交部對此表示，強烈反對任何國家在南海有傷害中國領土主權與海上利益的行為。中方外交部發言人毛寧強調：「南海是地區國家共同的家園，不應當成為域外勢力的狩獵場。」
新加坡｜重申俄入侵烏克蘭違反國際法 維文：不讓悲劇在東南亞重演
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。