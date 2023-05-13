前人砍樹、後人遭殃：中國數百名旅客逾期未出境，傳義大利領事館停發團簽
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近來，多家中國的旅行社近來相繼通報，義大利領事館突然停掉ADS的旅遊團簽。此舉令中國旅遊業界大為震驚，並感到不解，因義大利才剛開放ADS旅遊團簽卻不聲不響就暫停，以致目前所有關於義大利的出團只好全部收掉並受理退團。
（中央社）旅遊業拚疫後復甦，卻傳出義大利突然下令停發團體簽給中國旅行團的消息，中國旅遊業界透露，可能跟近期約莫400人的團客逾期滯留義國有關，並說已造成「前人砍樹、後人遭殃」的效應。
義大利領事館突然停掉中國的旅遊團簽
中國媒體《界面新聞》報導，撥打義大利簽證服務熱線查詢，客服表示，目前「被批准旅遊目的地國家」（Approved Destination Status, ADS）的旅遊團簽尚未開放。
客服指出，近日確實收到通知，上海領區因預約人數過多暫停辦理，北京和重慶領區仍可正常申辦，各個領區的個人旅遊簽證及其他簽證仍可正常預約辦理，沒有收到可能會受影響的通知。
《界面新聞》的報導還說，也有業者表示，線上旅行社（Online Travel Agency，OTA）平台的義大利旅遊產品仍正常銷售，但是若干旅行社則已停售，更有消息指稱，義大利的ADS團簽根本還沒有開放。
儘管各方說法莫衷一是，不過網易號「旅界資訊」12日發表的文章「中國旅遊團義大利消失疑雲」指出，多家中國的旅行社近來相繼通報，義大利領事館突然停掉ADS的旅遊團簽。
此舉令中國旅遊業界大感不解，因義大利才剛開放ADS旅遊團簽卻不聲不響就暫停，以致目前所有關於義大利的出團只好全部收掉並受理退團。
而多位知情人士則披露，這次義大利領事館突然下令，可能與近期有個溫州旅遊團逾期滯留義大利有關，不歸的人數版本很多，介於40至400人之間，行前的簽證辦理是透過旅行社上海眾信旅遊送件。
消息人士指出：「歐洲失業率也很高，還有人來打黑工，領館震怒了，接下來對於歐洲跟團遊簽證政策估計都會有調整。」
湖南地區旅行社負責人林璐璐表示：「這件事肯定會發酵。」因相較於其他核發申根簽證的國家，義大利與法國算是比較容易取得，因此90%的旅行社做歐洲團基本都是用義簽和法簽，如此勢必導致出境遊雪上加霜。
推特帳號「李老師不是你老師」則上傳約莫30秒的影音和圖文，痛批這些滯留不歸的團客已導致前人砍樹、後人遭殃的效應，更擔憂是否將造成更多歐洲國家跟進而不發團簽給中國團。
中國媒體《錢江晚報》12日報導，400人的溫州旅遊團非法滯留義大利產生的負面效應，已使得中國旅遊業界難以招架，因義大利暫停團簽使得申請法國簽證變得更棘手，也波及下半年遊歐產品的銷售。
中國民間採取「曲線救國」方案
一家杭州旅行社的負責人說，現在他們採取「曲線救國」方案，藉由法簽來挽救已經售出的義大利行程，但過去3年出國旅遊停滯，加上申根法國簽的辦理向來比較費時，預約已經排到今年8月初。
旅界資訊的文章指出，一位常年專辦法簽的旅行社披露：「華東已經毀掉了，現在都往北京送法簽，北京領區這個樣子也要爆掉的，法國現在約不進團了。」
而從事歐洲出境遊批發多年的陸曉奇說，2004年9月1日開放申根ADS旅遊團簽後，已罕見利用旅行社偷渡滯留。
他說，何況「現在義大利經濟也不好，打黑工最多1000多歐元（約新台幣3萬3000元），還要每天提心吊膽，偷渡的到底圖什麼？」
近來偷渡「潤」離中國的公民益增，像是美國之音（VOA）報導，越來越多從南美洲的厄瓜多「走線」非法入境美國。
據中國《文安法律網》，走線就是偷渡，這個詞彙經常和走線美國一起出現，走線去美國指的就是偷渡去美國。
他們當中不少人對中國的未來感到沒有希望；有人是小企業主，受到疫情和清零政策的影響，生計岌岌可危。
另據《路透社》報導，還有不少攜帶十字架與中文聖經的基督徒說，因中國沒有宗教自由而選擇出走。
走線的偷渡客行前先從TikTok等社群網站找資訊以規劃冒險一試的路線，一般都先飛往厄瓜多，因為這是唯一給予中國公民免簽待遇的美洲國家，然後開始長達3700公里前往美墨邊境的艱苦旅程。
針對走線的中國偷渡客益增，《澳洲廣播公司》（ABC）報導說，中國駐華盛頓大使館表示，中國政府反對非法移民，這是一個需要國家間合作的國際問題。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
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致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。