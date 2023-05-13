前人砍樹、後人遭殃：中國數百名旅客逾期未出境，傳義大利領事館停發團簽

（中央社）旅遊業拚疫後復甦，卻傳出義大利突然下令停發團體簽給中國旅行團的消息，中國旅遊業界透露，可能跟近期約莫400人的團客逾期滯留義國有關，並說已造成「前人砍樹、後人遭殃」的效應。

義大利領事館突然停掉中國的旅遊團簽

中國媒體《界面新聞》報導，撥打義大利簽證服務熱線查詢，客服表示，目前「被批准旅遊目的地國家」（Approved Destination Status, ADS）的旅遊團簽尚未開放。

客服指出，近日確實收到通知，上海領區因預約人數過多暫停辦理，北京和重慶領區仍可正常申辦，各個領區的個人旅遊簽證及其他簽證仍可正常預約辦理，沒有收到可能會受影響的通知。

《界面新聞》的報導還說，也有業者表示，線上旅行社（Online Travel Agency，OTA）平台的義大利旅遊產品仍正常銷售，但是若干旅行社則已停售，更有消息指稱，義大利的ADS團簽根本還沒有開放。

儘管各方說法莫衷一是，不過網易號「旅界資訊」12日發表的文章「中國旅遊團義大利消失疑雲」指出，多家中國的旅行社近來相繼通報，義大利領事館突然停掉ADS的旅遊團簽。

此舉令中國旅遊業界大感不解，因義大利才剛開放ADS旅遊團簽卻不聲不響就暫停，以致目前所有關於義大利的出團只好全部收掉並受理退團。

而多位知情人士則披露，這次義大利領事館突然下令，可能與近期有個溫州旅遊團逾期滯留義大利有關，不歸的人數版本很多，介於40至400人之間，行前的簽證辦理是透過旅行社上海眾信旅遊送件。

消息人士指出：「歐洲失業率也很高，還有人來打黑工，領館震怒了，接下來對於歐洲跟團遊簽證政策估計都會有調整。」

湖南地區旅行社負責人林璐璐表示：「這件事肯定會發酵。」因相較於其他核發申根簽證的國家，義大利與法國算是比較容易取得，因此90%的旅行社做歐洲團基本都是用義簽和法簽，如此勢必導致出境遊雪上加霜。

推特帳號「李老師不是你老師」則上傳約莫30秒的影音和圖文，痛批這些滯留不歸的團客已導致前人砍樹、後人遭殃的效應，更擔憂是否將造成更多歐洲國家跟進而不發團簽給中國團。

中國媒體《錢江晚報》12日報導，400人的溫州旅遊團非法滯留義大利產生的負面效應，已使得中國旅遊業界難以招架，因義大利暫停團簽使得申請法國簽證變得更棘手，也波及下半年遊歐產品的銷售。

中國民間採取「曲線救國」方案

一家杭州旅行社的負責人說，現在他們採取「曲線救國」方案，藉由法簽來挽救已經售出的義大利行程，但過去3年出國旅遊停滯，加上申根法國簽的辦理向來比較費時，預約已經排到今年8月初。

旅界資訊的文章指出，一位常年專辦法簽的旅行社披露：「華東已經毀掉了，現在都往北京送法簽，北京領區這個樣子也要爆掉的，法國現在約不進團了。」

而從事歐洲出境遊批發多年的陸曉奇說，2004年9月1日開放申根ADS旅遊團簽後，已罕見利用旅行社偷渡滯留。

他說，何況「現在義大利經濟也不好，打黑工最多1000多歐元（約新台幣3萬3000元），還要每天提心吊膽，偷渡的到底圖什麼？」

近來偷渡「潤」離中國的公民益增，像是美國之音（VOA）報導，越來越多從南美洲的厄瓜多「走線」非法入境美國。

據中國《文安法律網》，走線就是偷渡，這個詞彙經常和走線美國一起出現，走線去美國指的就是偷渡去美國。

他們當中不少人對中國的未來感到沒有希望；有人是小企業主，受到疫情和清零政策的影響，生計岌岌可危。

另據《路透社》報導，還有不少攜帶十字架與中文聖經的基督徒說，因中國沒有宗教自由而選擇出走。

走線的偷渡客行前先從TikTok等社群網站找資訊以規劃冒險一試的路線，一般都先飛往厄瓜多，因為這是唯一給予中國公民免簽待遇的美洲國家，然後開始長達3700公里前往美墨邊境的艱苦旅程。

針對走線的中國偷渡客益增，《澳洲廣播公司》（ABC）報導說，中國駐華盛頓大使館表示，中國政府反對非法移民，這是一個需要國家間合作的國際問題。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航