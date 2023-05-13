《日經亞洲》：武統台灣炒過頭，中國試圖以「四面作戰論」降溫

（中央社）中國近年來奉行戰狼外交，挑釁言論讓民眾相信武統台灣的戰爭終會爆發，使中國當局感到不安。《日經亞洲》分析，為平息武統台灣言論，中國刻意讓恐陷四面作戰觀點在網路發酵。

日經亞洲：中國武統台灣炒過頭

日本媒體《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，中國網路正出現引人注目的現象。突然之間，關於中國武力統一台灣的各方辯論禁令似乎被解除了。

一種不同於目前風向甚至禁忌的觀點已被允許流傳，亦即現在決定強行統一台灣是不切實際的，甚至是危險的，這是全新的現象。

支持這項見解的論點和標題一直留在網路上，沒有被中國審查機構刪除，這清楚表明當局接受了這個謹慎立場。可以肯定地說，中國領導高層打算讓它流傳，至少在一定程度上傳播。

這些直白的網路議論不僅恰在今年5月19日在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會之前出現，而且也跟這場峰會息息相關。

為了「台灣海峽的和平及穩定」，日本、美國和其他G7國家預料會加強合作框架，以防止中國動用武力改變現狀。

就目前情況而言，一些匿名撰寫、徹底否定中國鷹派「戰狼外交」的文章正在各大網站上被轉載，內容略有更動，標題調性也越來越強烈。

他們都強調中國陷入「四面作戰」的可能性，暗指中國會被四方敵軍包圍。另一種看法也越來越多人相信，即高喊「武統台灣」的人是「傻子」。

這4條戰線的第1條，中國軍隊將於台灣海峽和周邊地區面對美國、日本和台灣軍隊。在第2條戰線上，中國部隊將在朝鮮半島對抗美國及韓國軍隊。

第3條戰線，中國會在南海和南太平洋迎戰美國和澳洲軍隊。最後的戰線，則是中國軍隊將於國內西南方邊界對抗印度軍隊。

那些在中國推動「四面作戰」理論的人士，充分意識到最近的國際局勢發展。如果被迫四面作戰，中國軍力肯定會被分散，並處於明顯劣勢。

中國共產黨把統一台灣視為自身的歷史使命，還說若有必要會毫不猶豫對台灣動武。然而，對於這項使命的謹慎態度已經獲許在中國網路上扎根，因為這些似乎讓中國國家主席習近平為首領導階層為難的相關言論並未被撤除。

造成這個局面的複雜背景，至少可部分追溯到俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。俄國軍隊去年2月發動全面入侵後，未能迅速占領烏克蘭首都基輔，迄今已有一年多之久。

武力統一台灣是危險的賭局

一位熟悉中國黨政輿論的消息人士表示，普亭設下了「不好的例子」，如果中國軍隊沒能迅速以武力攻下台北，而是陷入類似普亭的失敗該怎麼辦？

事實上，部分認真思考國家應該依循何種路線的中國官僚和軍官認為，目前試圖以武力統一台灣是一場非常危險的賭局。

輿論動向也成為中國國內的大問題。部分中國民眾開始真的相信，在不久將來會為台灣爆發戰爭，中國部隊會對抗強大的美國軍隊。

儘管中國的戰狼外交官揚言要對美國開戰，但武裝衝突並不一定會發生。但部分因為這些外交官的挑釁言論，一些普通中國百姓開始認為早日透過武力統一台灣是可能發生的。

雖然中國當局不排除用武力統一台灣，但中方的軍事和安全專家從過往經驗知道這麼做會非常困難。因此，有必要暫時平息因戰狼宣傳而激起的輿論熱潮。

如果中國處於備戰狀態的印象持續增強，習近平領導團隊的戰略選項也會減少。

若形成台灣戰爭一觸即發的印象，這也會阻礙外國企業向中國擴張，更別說可能造成中國資產外流，這對中國經濟影響將是巨大的。

要消除這種戰爭觀念，需要某種合乎邏輯的解釋。因此，「四面作戰」觀點被有效運用，甚至被證明對習近平來說是方便好用的手段。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航