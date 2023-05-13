《日經亞洲》：武統台灣炒過頭，中國試圖以「四面作戰論」降溫
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在中國有一些匿名的人撰寫、徹底否定中國鷹派「戰狼外交」的文章正在各大網站上被轉載，內容略有更動，標題調性也越來越強烈。他們都強調中國陷入「四面作戰」的可能性，暗指中國會被四方敵軍包圍。另一種看法也越來越多人相信，即高喊「武統台灣」的人是「傻子」。
（中央社）中國近年來奉行戰狼外交，挑釁言論讓民眾相信武統台灣的戰爭終會爆發，使中國當局感到不安。《日經亞洲》分析，為平息武統台灣言論，中國刻意讓恐陷四面作戰觀點在網路發酵。
日經亞洲：中國武統台灣炒過頭
日本媒體《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，中國網路正出現引人注目的現象。突然之間，關於中國武力統一台灣的各方辯論禁令似乎被解除了。
一種不同於目前風向甚至禁忌的觀點已被允許流傳，亦即現在決定強行統一台灣是不切實際的，甚至是危險的，這是全新的現象。
支持這項見解的論點和標題一直留在網路上，沒有被中國審查機構刪除，這清楚表明當局接受了這個謹慎立場。可以肯定地說，中國領導高層打算讓它流傳，至少在一定程度上傳播。
這些直白的網路議論不僅恰在今年5月19日在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會之前出現，而且也跟這場峰會息息相關。
為了「台灣海峽的和平及穩定」，日本、美國和其他G7國家預料會加強合作框架，以防止中國動用武力改變現狀。
就目前情況而言，一些匿名撰寫、徹底否定中國鷹派「戰狼外交」的文章正在各大網站上被轉載，內容略有更動，標題調性也越來越強烈。
他們都強調中國陷入「四面作戰」的可能性，暗指中國會被四方敵軍包圍。另一種看法也越來越多人相信，即高喊「武統台灣」的人是「傻子」。
這4條戰線的第1條，中國軍隊將於台灣海峽和周邊地區面對美國、日本和台灣軍隊。在第2條戰線上，中國部隊將在朝鮮半島對抗美國及韓國軍隊。
第3條戰線，中國會在南海和南太平洋迎戰美國和澳洲軍隊。最後的戰線，則是中國軍隊將於國內西南方邊界對抗印度軍隊。
那些在中國推動「四面作戰」理論的人士，充分意識到最近的國際局勢發展。如果被迫四面作戰，中國軍力肯定會被分散，並處於明顯劣勢。
中國共產黨把統一台灣視為自身的歷史使命，還說若有必要會毫不猶豫對台灣動武。然而，對於這項使命的謹慎態度已經獲許在中國網路上扎根，因為這些似乎讓中國國家主席習近平為首領導階層為難的相關言論並未被撤除。
造成這個局面的複雜背景，至少可部分追溯到俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。俄國軍隊去年2月發動全面入侵後，未能迅速占領烏克蘭首都基輔，迄今已有一年多之久。
武力統一台灣是危險的賭局
一位熟悉中國黨政輿論的消息人士表示，普亭設下了「不好的例子」，如果中國軍隊沒能迅速以武力攻下台北，而是陷入類似普亭的失敗該怎麼辦？
事實上，部分認真思考國家應該依循何種路線的中國官僚和軍官認為，目前試圖以武力統一台灣是一場非常危險的賭局。
輿論動向也成為中國國內的大問題。部分中國民眾開始真的相信，在不久將來會為台灣爆發戰爭，中國部隊會對抗強大的美國軍隊。
儘管中國的戰狼外交官揚言要對美國開戰，但武裝衝突並不一定會發生。但部分因為這些外交官的挑釁言論，一些普通中國百姓開始認為早日透過武力統一台灣是可能發生的。
雖然中國當局不排除用武力統一台灣，但中方的軍事和安全專家從過往經驗知道這麼做會非常困難。因此，有必要暫時平息因戰狼宣傳而激起的輿論熱潮。
如果中國處於備戰狀態的印象持續增強，習近平領導團隊的戰略選項也會減少。
若形成台灣戰爭一觸即發的印象，這也會阻礙外國企業向中國擴張，更別說可能造成中國資產外流，這對中國經濟影響將是巨大的。
要消除這種戰爭觀念，需要某種合乎邏輯的解釋。因此，「四面作戰」觀點被有效運用，甚至被證明對習近平來說是方便好用的手段。
新聞來源
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會