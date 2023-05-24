《性與性格》：我認為，現實中的一切有機體都具有同性戀和雌雄同體的潛在傾向
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本書以「性別的中間型態」為立論基點，成為心理分析、性格學的驚世之作。魏寧格認為現實中不存在絕對意義的男性（M）與女性（W），人人都是這兩種類型素質的混合，一個人的基本性格取決於兩者的比例及構成方式：男性素質代表「有」，而女性素質代表「無」。
文：奧托．魏寧格（Otto Weininger）
同性戀與男色
長期以來，人們一直在設法解釋性倒錯（sexual inversion）現象及迷戀同性的傾向（無論是否伴隨著對異性的厭惡），而性吸引力的規律都做出了解釋。我在後面將會提到同性戀的一個特點，但即使先不提它，我現在也可以說：所有性倒錯者身上都可能發現異性的種種解剖特徵。根本就不存在真正的「心理性別上的雌雄同體」。對男人具有性吸引力的男人，都具有女人素質的外在標誌；同樣，對女人具有性吸引力的女人，也都會呈現出男性的特點。事實上理當如此。我們如果承認身心之間的密切關聯，這一點就很容易理解了。
第一部分第二章中闡述的事實也能進一步說明這一點，那些事實就是：在一個有機體上，並不是清一色地呈現出雄性或雌性的要素，這些要素其實是以不同的量分布在不同的器官裡。所有的性倒錯者，其解剖構造上都很接近異性，無一例外。
這個觀點與一些人的看法截然相反，那些人認為：性倒錯是後天形成的一種特徵，它取代了正常的性衝動。一些作者極力主張一種見解：性倒錯是一種後天形成的習慣，是節制正常的性交、尤其是模仿別人所導致的結果。這些作者包括施林克——諾京、克雷培林和費里。可是，誰是世界上的第一個同性戀者呢？是赫瑪佛洛狄忒這位神教給他的嗎？我們還不得不盡力證明，正常男人對正常女人的性偏好是一種非自然的、後天形成的習慣。
古代的一些作家認為，這種習慣產生於人們偶然發現它很令人愉快。正常男人天生就會發現女人是什麼，同樣，對性「倒錯」者來說，被同性吸引，也是他（她）出生後發育的正常結果。一個人當然有機會去滿足其倒錯的性欲，不過，只有當天生素質已經具備了這樣的條件，他（她）才會真的擁有這種機會。
節制性交（這是以上對性倒錯現象的第二種解釋）不僅僅會導致手淫，而且會導致其他後果。有個假定或許可以對此做出解釋，那就是：性倒錯雖然是後天形成的，但只有在同性戀的需求植根於天生素質中的條件下，人才會渴望並急切尋求倒錯的性愛。同理，我們也可以說：如果能明確地證明，正常男人必須先看到女人或女人的畫像才會去愛，那麼，正常的性吸引力就是一種後天形成的特徵。有些人把性倒錯看作一種後天形成的特徵，其實，這個看法僅僅看到了構成一個機體全部素質的因素之一，而它卻僅僅是個次要的、附帶的因素。
我們既沒有多少理由說性倒錯是後天形成的，也沒有多少理由把性倒錯看作是從父母或祖父母那裡繼承而來的。的確，並沒有人提出這樣的見解，它也似乎和一切經驗相矛盾；但確實有一種意見認為：性倒錯產生於一種神經性的體質，而在性倒錯者的後代們身上，可以發現普遍的體質衰弱。事實上，性倒錯通常被看作心靈的病態，看作退化的症狀，而有性倒錯表現的人則被視為身體不健康。
然而，這種觀點蒙上了惡名，當極力主張這種觀點的克拉夫特——埃賓在後來的著作中放棄了這種觀點時，它的名聲就更差了。儘管如此，大多數人還是沒有認識到：性倒錯也可能是完全健康的表現，在其他的社會事務方面，性倒錯者的表現也相當正常。如果問他們是否希望在性方面被另眼看待，他們的回答無一例外都是否定的。
正是由於我提到的這些錯誤觀念，人們考察同性戀的時候才沒有去聯繫其他的事實。有些人把性倒錯視為病態，視為心理發育的一種可怕的變態（這是大眾普遍接受的觀點），或者認為它是一種後天形成的惡德，是受到下流誘惑的結果。持這些見解的人應當想到一個事實：在最富於雄性素質的男性和最富於雌性素質的女性之間，存在著一系列的過渡階段；而在性別的轉化上，也存在著真假兩種雌雄同體；因此，另一方面也存在著各種女人，從女同性戀者和最具雄性的潑婦，其間經過一系列的中間狀態，直到最具雌性的處女。
按照定量的分析，我將把兩性的性倒錯界定為一些個體，在他們身上，α這個因數（見本部分第一章）的值非常接近0.5，因此它其實等於α'；換句話說，這些個體身上的雄性成分和雌性成分相等，或者更具體地說，例如其中有些個體雖然被看作男人，但此人體內卻可能包含著過多的雌性成分，或者相反，一個被看作女人的，其體內的雄性成分卻可能多於雌性成分。
由於許多個體身上缺乏統一的性徵，人們就完全可能根據男性第一性徵的存在去確定他們的性別，甚至不會去考慮那些個體的睾丸遲遲未降入陰囊，或是生有尿道上裂或下裂，或是日後不能分泌精子；或者更甚，在鑑定女子性別時，不去考慮該個體根本沒有陰道。因此，男性從事的一些職業（例如在軍隊服役）就被派給了那些α值小於0.5或α'值大於0.5的人。此類人其實可以在自己的同性當中找到互補者，也就是在其被承認的性別中找到互補者，儘管他（她）們實際上屬於另一性別。
不僅如此，任何性倒錯者的性欲都不是徹底逆反的。這個說法不但可以支持我的觀點，而且只有它才能解釋我的觀點。所有的性倒錯者最初都可能對兩種性別產生性欲；他們其實是雙性戀者。也許到了後來，他們才主動使自己的性欲稍微偏向於某一種性別，因而變成了正常或倒錯意義上的單性戀者；或者環境的影響會使他們如此。但是，在這個過程當中，基本的雙性戀傾向從未徹底泯滅，無論在什麼時候，這種傾向都有可能證明其被壓抑的存在。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。