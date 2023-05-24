《性與性格》：我認為，現實中的一切有機體都具有同性戀和雌雄同體的潛在傾向

文：奧托．魏寧格（Otto Weininger）

同性戀與男色

長期以來，人們一直在設法解釋性倒錯（sexual inversion）現象及迷戀同性的傾向（無論是否伴隨著對異性的厭惡），而性吸引力的規律都做出了解釋。我在後面將會提到同性戀的一個特點，但即使先不提它，我現在也可以說：所有性倒錯者身上都可能發現異性的種種解剖特徵。根本就不存在真正的「心理性別上的雌雄同體」。對男人具有性吸引力的男人，都具有女人素質的外在標誌；同樣，對女人具有性吸引力的女人，也都會呈現出男性的特點。事實上理當如此。我們如果承認身心之間的密切關聯，這一點就很容易理解了。

第一部分第二章中闡述的事實也能進一步說明這一點，那些事實就是：在一個有機體上，並不是清一色地呈現出雄性或雌性的要素，這些要素其實是以不同的量分布在不同的器官裡。所有的性倒錯者，其解剖構造上都很接近異性，無一例外。

這個觀點與一些人的看法截然相反，那些人認為：性倒錯是後天形成的一種特徵，它取代了正常的性衝動。一些作者極力主張一種見解：性倒錯是一種後天形成的習慣，是節制正常的性交、尤其是模仿別人所導致的結果。這些作者包括施林克——諾京、克雷培林和費里。可是，誰是世界上的第一個同性戀者呢？是赫瑪佛洛狄忒這位神教給他的嗎？我們還不得不盡力證明，正常男人對正常女人的性偏好是一種非自然的、後天形成的習慣。

古代的一些作家認為，這種習慣產生於人們偶然發現它很令人愉快。正常男人天生就會發現女人是什麼，同樣，對性「倒錯」者來說，被同性吸引，也是他（她）出生後發育的正常結果。一個人當然有機會去滿足其倒錯的性欲，不過，只有當天生素質已經具備了這樣的條件，他（她）才會真的擁有這種機會。

節制性交（這是以上對性倒錯現象的第二種解釋）不僅僅會導致手淫，而且會導致其他後果。有個假定或許可以對此做出解釋，那就是：性倒錯雖然是後天形成的，但只有在同性戀的需求植根於天生素質中的條件下，人才會渴望並急切尋求倒錯的性愛。同理，我們也可以說：如果能明確地證明，正常男人必須先看到女人或女人的畫像才會去愛，那麼，正常的性吸引力就是一種後天形成的特徵。有些人把性倒錯看作一種後天形成的特徵，其實，這個看法僅僅看到了構成一個機體全部素質的因素之一，而它卻僅僅是個次要的、附帶的因素。

我們既沒有多少理由說性倒錯是後天形成的，也沒有多少理由把性倒錯看作是從父母或祖父母那裡繼承而來的。的確，並沒有人提出這樣的見解，它也似乎和一切經驗相矛盾；但確實有一種意見認為：性倒錯產生於一種神經性的體質，而在性倒錯者的後代們身上，可以發現普遍的體質衰弱。事實上，性倒錯通常被看作心靈的病態，看作退化的症狀，而有性倒錯表現的人則被視為身體不健康。

然而，這種觀點蒙上了惡名，當極力主張這種觀點的克拉夫特——埃賓在後來的著作中放棄了這種觀點時，它的名聲就更差了。儘管如此，大多數人還是沒有認識到：性倒錯也可能是完全健康的表現，在其他的社會事務方面，性倒錯者的表現也相當正常。如果問他們是否希望在性方面被另眼看待，他們的回答無一例外都是否定的。

正是由於我提到的這些錯誤觀念，人們考察同性戀的時候才沒有去聯繫其他的事實。有些人把性倒錯視為病態，視為心理發育的一種可怕的變態（這是大眾普遍接受的觀點），或者認為它是一種後天形成的惡德，是受到下流誘惑的結果。持這些見解的人應當想到一個事實：在最富於雄性素質的男性和最富於雌性素質的女性之間，存在著一系列的過渡階段；而在性別的轉化上，也存在著真假兩種雌雄同體；因此，另一方面也存在著各種女人，從女同性戀者和最具雄性的潑婦，其間經過一系列的中間狀態，直到最具雌性的處女。

按照定量的分析，我將把兩性的性倒錯界定為一些個體，在他們身上，α這個因數（見本部分第一章）的值非常接近0.5，因此它其實等於α'；換句話說，這些個體身上的雄性成分和雌性成分相等，或者更具體地說，例如其中有些個體雖然被看作男人，但此人體內卻可能包含著過多的雌性成分，或者相反，一個被看作女人的，其體內的雄性成分卻可能多於雌性成分。

由於許多個體身上缺乏統一的性徵，人們就完全可能根據男性第一性徵的存在去確定他們的性別，甚至不會去考慮那些個體的睾丸遲遲未降入陰囊，或是生有尿道上裂或下裂，或是日後不能分泌精子；或者更甚，在鑑定女子性別時，不去考慮該個體根本沒有陰道。因此，男性從事的一些職業（例如在軍隊服役）就被派給了那些α值小於0.5或α'值大於0.5的人。此類人其實可以在自己的同性當中找到互補者，也就是在其被承認的性別中找到互補者，儘管他（她）們實際上屬於另一性別。

不僅如此，任何性倒錯者的性欲都不是徹底逆反的。這個說法不但可以支持我的觀點，而且只有它才能解釋我的觀點。所有的性倒錯者最初都可能對兩種性別產生性欲；他們其實是雙性戀者。也許到了後來，他們才主動使自己的性欲稍微偏向於某一種性別，因而變成了正常或倒錯意義上的單性戀者；或者環境的影響會使他們如此。但是，在這個過程當中，基本的雙性戀傾向從未徹底泯滅，無論在什麼時候，這種傾向都有可能證明其被壓抑的存在。