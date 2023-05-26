《和古代學霸擊個掌》：身為書香世家子弟，浪蕩的蘇洵絕對像恐龍一樣稀有

文：急腳大師

北宋「廢柴」的勵志人生——蘇洵

在北宋眉州眉山（今四川省眉山市）有一位中年大叔，在教兩個兒子讀書的時候，發覺他們的水準越來越高，自己反倒有點跟不上了。再這樣下去不行啊！太丟人了！於是他決定再度致力於學問，最後父子三人都在北宋文壇上留下了濃墨重彩的一筆。

他就是蘇洵，大文豪蘇軾與蘇轍的父親。

年少時的蘇洵並不喜歡讀書。由於家境還算不錯，他加入了「啃老大軍」，學李白「仰天大笑出門去」，到處遊山玩水。後來玩膩了、累了，看到兩個哥哥認真讀書，心想自己也來讀點書吧！但讀著讀著，覺得「之乎者也」好生無趣，於是又放棄了。父親蘇序對這個遊手好閒的兒子倒是放縱，任他隨性而為，畢竟他有三個兒子：蘇澹、蘇渙、蘇洵。蘇序早年逼著長子、次子讀書考功名，對么兒的管教並不嚴厲。

轉眼間，蘇洵到了結婚的年紀，但他出乎意料地娶到了程家小姐。

程家既是書香門第，又是富貴人家；且程家小姐知書達理，貌美如花，不知多少富家帥哥、官家子弟都被拒於門外，為何偏偏嫁給了蘇家的「廢柴」？

而且程家小姐出嫁時，還帶來了十車嫁妝和一塊祖傳玉佩；不僅人來了，錢也到了，這下蘇洵該收收心了吧？

沒想到他依然我行我素，整日遊手好閒。身為書香世家子弟，浪蕩的蘇洵絕對像恐龍一樣稀有，連程家人也對他指指點點的，只有妻子從未埋怨他。

話說回來，能讓一個人真正成長的，就是痛苦。蘇洵的妻子雖然生下女兒，但未滿一歲就夭亡了；操勞一生的母親又接著病故。接二連三的打擊，讓蘇洵感覺人生無常，覺得自己得做點什麼。於是他開始認真讀書，讀著讀著，竟自我感覺良好，信心滿滿地參加了鄉試—舉人的考試。鄉試是宋朝科舉制度中最低階的考試，但考試結果卻給了蘇洵強烈的打擊——他落榜了。

老婆程氏在這段期間又生下了一兒一女。

怎麼會這樣？以後怎麼教兒子？怎麼當模範、以身作則？痛定思痛後，他找出自己以前寫的文章細讀，越讀越覺得失敗。這寫的什麼東西？「吾今之學，猶未學也已！」（歐陽修〈老蘇先生墓志銘〉）於是他一把火便將過去所寫的文章燒了精光，決心從頭來過。

這時的蘇洵已步入中年了，妻子又生下了日後引領北宋文壇的蘇軾。

四年後，蘇洵到京城參加會試，但還是落榜了。

沒關係，看來是自己學問不精。他再接再厲，又去參加考試，但黃榜仍只送他四個字——「銘謝惠顧」。

噩耗接踵而來，他八歲的長子蘇景先也不幸夭亡。

不久後，他的妻子又生下一個兒子，取名蘇轍。蘇洵經歷了這些打擊，已經沒有什麼宏願了，只希望兩名兒子健康快樂地過一生。

蘇洵並沒有放棄學問。雖然他做不了官，但能在家一邊讀書，一邊做個好爸爸；他也親自教蘇軾、蘇轍讀書。在這之後，他的大哥、妹妹、次女、么女相繼去世。無常的世事讓他不再執著以讀書博取功名，他決定為活著的人讀書，為追求真理而讀書，讀起書來反而更加鑽研了，他要對得起這麼多年來一直默默支持他的妻子。

妻子程氏為了解決丈夫的後顧之憂，充分發揮經商才能，變賣嫁妝做為本金，經營起布莊生意，短短幾年就把蘇家打造成小康之家。她不僅賺錢養家，丈夫外出遊學時，還肩負起教育子女的重任。她總是用東漢時期正直廉潔的范滂為榜樣來教育孩子，教他們當個正直的人。有一次，蘇家人搬進新宅子，發現前屋主在地下埋了一罈金銀。這可是天上掉下來的禮物啊！但程氏堅決不要，她教育子女「君子愛財，取之有道」，當然也這樣言傳身教。

一晃眼，蘇洵四十多歲了，並未做過一官半職，主要將精力用於研讀學問與教育兩個兒子上。好在蘇軾、蘇轍十分爭氣，嘉祐元年（西元一○五六年）春，蘇洵帶著二十一歲的蘇軾和十九歲的蘇轍，從老家沿江東下進京趕考，於隔年到達京城。父子三人邊走邊玩，就像出遊一般。

到了京城後，蘇洵在好友的推薦下，拿著平時寫的幾篇文章拜見當時的翰林學士歐陽修。

〈衡論〉〈權書〉等文章帶給歐陽修極大的震撼，他不住地感慨高手果然在民間，簡直是劉向、賈誼轉世！這些文章言詞鋒利、縱橫恣肆，如滔滔黃河奔湧向前。

在歐陽修的推薦下，文人們爭相閱讀蘇洵的文章，那個曾經的「廢柴」終於苦盡甘來，獲得了世人的認可。

讓蘇洵更意想不到的是，兩個兒子在這次考試中同時考中了進士！

更令人驚喜的還在後面。

在該次科舉的閱卷過程中，考官歐陽修看到一份才華橫溢、見解獨到的文章，讓他拍案叫絕，很想將這篇文章列為第一名；但他猜這可能是自己的學生曾鞏寫的。宋朝的科舉與唐朝不同，採用糊名與謄錄的制度，為的就是讓閱卷人無法判斷考生的身分。歐陽修猶豫了，為了避嫌，他把這篇文章列為第二名。

等到放榜時，歐陽修才知道那篇精采絕倫的文章並不是曾鞏寫的，而是一名叫蘇軾的年輕人寫的，這讓他心裡有些過意不去。

不過能取得第二名也很難得，於是蘇軾寫了一封感謝信給主考官歐陽修，並附上自己平日寫的一些文章，請歐陽修指點。蘇軾送來的文章簡直就是令人「驚心動魄」：他的見解獨到、文風豪邁，那快要溢出來的才華，深深讓歐陽修為之著迷。

歐陽修興奮地寫信給當時極富聲望的梅堯臣，在信中盛讚蘇軾，並說道：「老夫當避路，放他出一頭地也。」（歐陽修〈與梅聖俞書〉其三十）意思是江山代有才人出，我的時代過去了，該給蘇軾揚名的機會。此後，他大力提攜蘇軾，而這也是成語「出人頭地」的由來。