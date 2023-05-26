《和古代學霸擊個掌》：身為書香世家子弟，浪蕩的蘇洵絕對像恐龍一樣稀有
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說回來，能讓一個人真正成長的，就是痛苦。蘇洵的妻子雖然生下女兒，但未滿一歲就夭亡了；操勞一生的母親又接著病故。接二連三的打擊，讓蘇洵感覺人生無常，覺得自己得做點什麼。於是他開始認真讀書，讀著讀著，竟自我感覺良好，信心滿滿地參加了鄉試—舉人的考試。
文：急腳大師
北宋「廢柴」的勵志人生——蘇洵
在北宋眉州眉山（今四川省眉山市）有一位中年大叔，在教兩個兒子讀書的時候，發覺他們的水準越來越高，自己反倒有點跟不上了。再這樣下去不行啊！太丟人了！於是他決定再度致力於學問，最後父子三人都在北宋文壇上留下了濃墨重彩的一筆。
他就是蘇洵，大文豪蘇軾與蘇轍的父親。
年少時的蘇洵並不喜歡讀書。由於家境還算不錯，他加入了「啃老大軍」，學李白「仰天大笑出門去」，到處遊山玩水。後來玩膩了、累了，看到兩個哥哥認真讀書，心想自己也來讀點書吧！但讀著讀著，覺得「之乎者也」好生無趣，於是又放棄了。父親蘇序對這個遊手好閒的兒子倒是放縱，任他隨性而為，畢竟他有三個兒子：蘇澹、蘇渙、蘇洵。蘇序早年逼著長子、次子讀書考功名，對么兒的管教並不嚴厲。
轉眼間，蘇洵到了結婚的年紀，但他出乎意料地娶到了程家小姐。
程家既是書香門第，又是富貴人家；且程家小姐知書達理，貌美如花，不知多少富家帥哥、官家子弟都被拒於門外，為何偏偏嫁給了蘇家的「廢柴」？
而且程家小姐出嫁時，還帶來了十車嫁妝和一塊祖傳玉佩；不僅人來了，錢也到了，這下蘇洵該收收心了吧？
沒想到他依然我行我素，整日遊手好閒。身為書香世家子弟，浪蕩的蘇洵絕對像恐龍一樣稀有，連程家人也對他指指點點的，只有妻子從未埋怨他。
話說回來，能讓一個人真正成長的，就是痛苦。蘇洵的妻子雖然生下女兒，但未滿一歲就夭亡了；操勞一生的母親又接著病故。接二連三的打擊，讓蘇洵感覺人生無常，覺得自己得做點什麼。於是他開始認真讀書，讀著讀著，竟自我感覺良好，信心滿滿地參加了鄉試—舉人的考試。鄉試是宋朝科舉制度中最低階的考試，但考試結果卻給了蘇洵強烈的打擊——他落榜了。
老婆程氏在這段期間又生下了一兒一女。
怎麼會這樣？以後怎麼教兒子？怎麼當模範、以身作則？痛定思痛後，他找出自己以前寫的文章細讀，越讀越覺得失敗。這寫的什麼東西？「吾今之學，猶未學也已！」（歐陽修〈老蘇先生墓志銘〉）於是他一把火便將過去所寫的文章燒了精光，決心從頭來過。
這時的蘇洵已步入中年了，妻子又生下了日後引領北宋文壇的蘇軾。
四年後，蘇洵到京城參加會試，但還是落榜了。
沒關係，看來是自己學問不精。他再接再厲，又去參加考試，但黃榜仍只送他四個字——「銘謝惠顧」。
噩耗接踵而來，他八歲的長子蘇景先也不幸夭亡。
不久後，他的妻子又生下一個兒子，取名蘇轍。蘇洵經歷了這些打擊，已經沒有什麼宏願了，只希望兩名兒子健康快樂地過一生。
蘇洵並沒有放棄學問。雖然他做不了官，但能在家一邊讀書，一邊做個好爸爸；他也親自教蘇軾、蘇轍讀書。在這之後，他的大哥、妹妹、次女、么女相繼去世。無常的世事讓他不再執著以讀書博取功名，他決定為活著的人讀書，為追求真理而讀書，讀起書來反而更加鑽研了，他要對得起這麼多年來一直默默支持他的妻子。
妻子程氏為了解決丈夫的後顧之憂，充分發揮經商才能，變賣嫁妝做為本金，經營起布莊生意，短短幾年就把蘇家打造成小康之家。她不僅賺錢養家，丈夫外出遊學時，還肩負起教育子女的重任。她總是用東漢時期正直廉潔的范滂為榜樣來教育孩子，教他們當個正直的人。有一次，蘇家人搬進新宅子，發現前屋主在地下埋了一罈金銀。這可是天上掉下來的禮物啊！但程氏堅決不要，她教育子女「君子愛財，取之有道」，當然也這樣言傳身教。
一晃眼，蘇洵四十多歲了，並未做過一官半職，主要將精力用於研讀學問與教育兩個兒子上。好在蘇軾、蘇轍十分爭氣，嘉祐元年（西元一○五六年）春，蘇洵帶著二十一歲的蘇軾和十九歲的蘇轍，從老家沿江東下進京趕考，於隔年到達京城。父子三人邊走邊玩，就像出遊一般。
到了京城後，蘇洵在好友的推薦下，拿著平時寫的幾篇文章拜見當時的翰林學士歐陽修。
〈衡論〉〈權書〉等文章帶給歐陽修極大的震撼，他不住地感慨高手果然在民間，簡直是劉向、賈誼轉世！這些文章言詞鋒利、縱橫恣肆，如滔滔黃河奔湧向前。
在歐陽修的推薦下，文人們爭相閱讀蘇洵的文章，那個曾經的「廢柴」終於苦盡甘來，獲得了世人的認可。
讓蘇洵更意想不到的是，兩個兒子在這次考試中同時考中了進士！
更令人驚喜的還在後面。
在該次科舉的閱卷過程中，考官歐陽修看到一份才華橫溢、見解獨到的文章，讓他拍案叫絕，很想將這篇文章列為第一名；但他猜這可能是自己的學生曾鞏寫的。宋朝的科舉與唐朝不同，採用糊名與謄錄的制度，為的就是讓閱卷人無法判斷考生的身分。歐陽修猶豫了，為了避嫌，他把這篇文章列為第二名。
等到放榜時，歐陽修才知道那篇精采絕倫的文章並不是曾鞏寫的，而是一名叫蘇軾的年輕人寫的，這讓他心裡有些過意不去。
不過能取得第二名也很難得，於是蘇軾寫了一封感謝信給主考官歐陽修，並附上自己平日寫的一些文章，請歐陽修指點。蘇軾送來的文章簡直就是令人「驚心動魄」：他的見解獨到、文風豪邁，那快要溢出來的才華，深深讓歐陽修為之著迷。
歐陽修興奮地寫信給當時極富聲望的梅堯臣，在信中盛讚蘇軾，並說道：「老夫當避路，放他出一頭地也。」（歐陽修〈與梅聖俞書〉其三十）意思是江山代有才人出，我的時代過去了，該給蘇軾揚名的機會。此後，他大力提攜蘇軾，而這也是成語「出人頭地」的由來。
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。