八旗總編富察赴中失聯，文化界逾350人聲援，籲勿傷害兩岸文化交流

（中央社）八旗文化總編輯富察（李延賀）3月赴中國遭捕，中方稱其從事危害國家安全活動，聲援小組12日召開記者會，公布逾350位出版學術文化界人士聲援富察，呼籲北京當局勿傷害兩岸文化交流活動。

八旗文化總編輯富察在中國失聯

富察3月底在中國失聯迄今超過50天，由文化界人士自發組成的「聲援富察連署工作小組」12日召開記者會，公布來自出版、學術、文化及媒體工作者的聲援連署名單，包括多位日本重量級學者及美國知名記者在內，已超過350人連署聲援。

出席記者會人士包括燦爛時光東南亞書店負責人張正、Openbook常務監事李金蓮，八旗出版社前編輯王家軒、「無國界記者」東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）。

聲援富察連署工作小組會中向北京當局提出2項訴求，要求北京當局應妥善尊重富察根據中國法律應當享有的權利，包括能與家人與律師聯繫，並盡快公布調查結果；另呼籲北京當局應謹慎處理本案，以免在台灣出版界造成寒蟬效應，傷害兩岸之間正常的文化交流活動。

「連署工作小組」重申富察已經申請並取得中華民國國籍與身分證，但在返回上海申請放棄中華人民共和國國籍時被拘留，雖然沒有完成全套的法律程序，但台灣政府已經承諾會將富察視為國民並提供必要協助。

連署工作小組強調將綜合中國內外各種報導，相信越多的外部關注越能確保中國有關當局的調查與審判程序都能更加合理、透明、公正。

富察｜Photo Credit: 中央社 前些年金石堂書店舉行年度風雲人物暨十大影響力好書頒獎典禮，其中八旗文化總編輯富察延賀獲頒年度出版風雲人物。中央社記者陳政偉攝於2019年12月17日。但是今年3月赴中國遭捕。

12日「無國界記者」東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani ）出席記者會時表示，無國界記者對富察遭拘禁一事深感震驚，他是最後一批來自中國，仍敢發行批評政府調查性書籍的出版商之一。「我們要求北京當局提供其下落等詳細資訊，並確保他能立即平安返回台灣家人身邊」。

詹宏志談富察案是粗暴、荒謬而落伍

記者會上台灣資深作家及出版業負責人詹宏志發表了書面聲明，他稱許富察「是一位認真出色、融入台灣情景的編輯人」。過去，台灣的出版工作者也曾走過國家機器動不動就要查禁書刊、關押編輯的時代，但台灣終究有幸脫離了那樣的階段，成為一個完全可以自由閱讀、自由表述的社會。

詹宏志強調，富察所編輯的圖書銷售都在台灣，他如果有任何貢獻或破壞，對象也都是台灣，這樣的一介書生與這樣的工作如果被中國政府認為危及國家安全，「我認為是粗暴、荒謬而落伍的」，詹宏志呼籲中共當局應該停止迫害提供不同觀點的編輯人，及早釋放富察。

此外，「連署工作小組」指出，除了台灣陸委會和大陸國台辦公布的消息，目前沒有更新的，關於富察的消息，並強調這次的連署與富察家屬無關，家屬没有參與，也没有表示過任何態度。

富察1971年出生於遼寧省岫岩縣，擁有中文博士學位，曾任上海文藝出版社副社長，後與台灣人士結婚生子，搬到台灣定居，2009年在台灣成立八旗文化出版社，為讀書共和國出版集團旗下的品牌。

中國大陸國台辦4月26日表示，李延賀因涉嫌從事危害國家安全的活動，正接受國家安全機關的調查。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航