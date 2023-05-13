八旗總編富察赴中失聯，文化界逾350人聲援，籲勿傷害兩岸文化交流
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詹宏志強調，富察所編輯的圖書銷售都在台灣，他如果有任何貢獻或破壞，對象也都是台灣，這樣的一介書生與這樣的工作如果被中國政府認為危及國家安全，「我認為是粗暴、荒謬而落伍的」，詹宏志呼籲中共當局應該停止迫害提供不同觀點的編輯人，及早釋放富察。
（中央社）八旗文化總編輯富察（李延賀）3月赴中國遭捕，中方稱其從事危害國家安全活動，聲援小組12日召開記者會，公布逾350位出版學術文化界人士聲援富察，呼籲北京當局勿傷害兩岸文化交流活動。
八旗文化總編輯富察在中國失聯
富察3月底在中國失聯迄今超過50天，由文化界人士自發組成的「聲援富察連署工作小組」12日召開記者會，公布來自出版、學術、文化及媒體工作者的聲援連署名單，包括多位日本重量級學者及美國知名記者在內，已超過350人連署聲援。
出席記者會人士包括燦爛時光東南亞書店負責人張正、Openbook常務監事李金蓮，八旗出版社前編輯王家軒、「無國界記者」東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）。
聲援富察連署工作小組會中向北京當局提出2項訴求，要求北京當局應妥善尊重富察根據中國法律應當享有的權利，包括能與家人與律師聯繫，並盡快公布調查結果；另呼籲北京當局應謹慎處理本案，以免在台灣出版界造成寒蟬效應，傷害兩岸之間正常的文化交流活動。
「連署工作小組」重申富察已經申請並取得中華民國國籍與身分證，但在返回上海申請放棄中華人民共和國國籍時被拘留，雖然沒有完成全套的法律程序，但台灣政府已經承諾會將富察視為國民並提供必要協助。
連署工作小組強調將綜合中國內外各種報導，相信越多的外部關注越能確保中國有關當局的調查與審判程序都能更加合理、透明、公正。
12日「無國界記者」東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani ）出席記者會時表示，無國界記者對富察遭拘禁一事深感震驚，他是最後一批來自中國，仍敢發行批評政府調查性書籍的出版商之一。「我們要求北京當局提供其下落等詳細資訊，並確保他能立即平安返回台灣家人身邊」。
詹宏志談富察案是粗暴、荒謬而落伍
記者會上台灣資深作家及出版業負責人詹宏志發表了書面聲明，他稱許富察「是一位認真出色、融入台灣情景的編輯人」。過去，台灣的出版工作者也曾走過國家機器動不動就要查禁書刊、關押編輯的時代，但台灣終究有幸脫離了那樣的階段，成為一個完全可以自由閱讀、自由表述的社會。
詹宏志強調，富察所編輯的圖書銷售都在台灣，他如果有任何貢獻或破壞，對象也都是台灣，這樣的一介書生與這樣的工作如果被中國政府認為危及國家安全，「我認為是粗暴、荒謬而落伍的」，詹宏志呼籲中共當局應該停止迫害提供不同觀點的編輯人，及早釋放富察。
此外，「連署工作小組」指出，除了台灣陸委會和大陸國台辦公布的消息，目前沒有更新的，關於富察的消息，並強調這次的連署與富察家屬無關，家屬没有參與，也没有表示過任何態度。
富察1971年出生於遼寧省岫岩縣，擁有中文博士學位，曾任上海文藝出版社副社長，後與台灣人士結婚生子，搬到台灣定居，2009年在台灣成立八旗文化出版社，為讀書共和國出版集團旗下的品牌。
中國大陸國台辦4月26日表示，李延賀因涉嫌從事危害國家安全的活動，正接受國家安全機關的調查。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國拘捕富察，真正的目的在出手壓制華文世界最自由開放的台灣出版業
- 《紐約時報》：富察遭中國拘留是對台灣出版業發出警告；邱太三：中共長臂管轄擴及海外，赴陸須注意風險
- 「今日富察」或許就是「明日台灣」，豈不是讓「抗中保台」更有說服力了嗎？
- 「銅鑼灣書店」翻版？八旗文化總編富察在上海失聯，疑遭「秘密拘捕」
- 台灣民族黨副主席楊智淵在中國浙江被捕，被指控「涉嫌台獨分裂國家犯罪」
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。