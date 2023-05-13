【全文】郭台銘金門發表和平宣言，以「一中各表」基礎與中國重新談判
我們想讓你知道的是
郭台銘強調，他願意直接、明白的回答，現在對中華民國台、澎、金、馬地區，實施壓迫性的軍機、軍艦繞台，採取最有敵意軍事作為，將台灣逼到戰爭危機邊上的，就是原本應該「兩岸一家親」，應該「同為中國人」的中華人民共和國政府。
（中央社）鴻海創辦人郭台銘今（13）日在金門發表和平宣言，他表示，他主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國大陸重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點。
國民黨總統人選下週將揭曉，積極爭取徵召提名的郭台銘，今天到金門造勢，並在金門和平紀念園區發表和平宣言。他說，現在對中華民國台、澎、金、馬地區，實施軍機、軍艦繞台，採取最有敵意軍事作為，將台灣逼到戰爭危機邊上的，就是原本應該「兩岸一家親」、「同為中國人」的中華人民共和國政府。但這不是針對台灣人民而來的，而是針對目前執政的民進黨種種挑釁言行而來的。
郭台銘也說，「九二共識」包括「一中」和「各表」，兩部分同等重要。九二共識是兩岸談判基礎，也維持談判了20幾年，為何現在不談，還倒退到兵戎相見，那就是因為民進黨執政當局對「一中各表」進行了偷樑換柱，故意代換成「兩個中國」、「一中一台」、「一邊一國」等說法，並在創造流傳這些說法過程中，進行仇恨動員，製造族群對立，撕裂台灣。
郭台銘強調，他主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和大陸重新展開談判。他選的是中華民國總統，代表的是中華民國，這就沒有台灣獨立的問題。沒有了台獨因素，共機就不該再擾台；共機不再擾台，兩岸就可以坐下來談，對於「各表」部分要談多久都可以。
郭台銘表示，如果他當選總統，就會根據「憲法一中」，開啟大談判，而且什麼別的地方都不去，會極力主張就以金門為兩岸新的常設談判地點，以金門為新起點。會組成跨黨派、跨族群、跨世代的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的談判大門。
郭台銘說，耐心、長期的談判中，當然還是要維護台灣國防安全，還是要有戰備完善護台的軍事部署，需要有尖端先進武器的研發、引進，但重點是加強國防絕不意味著戰爭。如果當選總統，會立即在金門設立「八二三砲戰永久紀念歷史園區」，警鐘長鳴，戒慎戰爭。
郭台銘最後說，他的使命是維護兩岸正常的和平交流，在和平基礎上創造台灣的繁榮幸福。台灣要跳出兩黨鬥爭，台灣要走出歷史的陰霾。要有尊嚴的爭取和平，維護自由民主的體制，要做全世界的經濟和平島的中華民國。
郭台銘金門和平宣言全文
台灣有2300萬人，誰最了解戰爭的可怕？誰最渴望和平？
不是台銘，不是任何過去三十年在台灣的中華民國總統，而是金門人。
從1949年開始，八二三砲戰、單打雙不打⋯⋯
金門人用你們的犧牲、英勇、痛苦、失去一條腿、甚至失去至親，你們捍衛了中華民國，你們站在第一線承受。
你們是全台灣人民過去得以安居樂業、國泰民安、經濟增長、科技發展⋯⋯的恩人。台灣本島的人不能也不可以遺忘了你們，因為你們，中華民國、台灣才有今天的和平。
我在此向所有過去七十年，你們偉大的付出奉獻和甘苦，表達深深的歉意和致意。
沒有金門，沒有台灣，沒有中華民國。
沒有馬祖，沒有台灣，沒有中華民國。
台銘此次参加代表國民黨初選徵召競選活動，提出的競選理念主軸是「和平」、「繁榮」、「清廉」，而「和平」最重要，因為經濟繁榮、政府清廉能為人民帶來幸福，都必須建立在兩岸穩固的「和平」基礎上。
執政的民進黨，從總統到主席到立委到主要幹部，天天強調地反覆質問：「現在誰對台灣最有敵意？」、「誰天天派軍機、軍艦繞台，進行軍事演習？」、「誰讓台灣變成世界上最危險最兵凶戰危之地？」、「誰讓世界上所有到台灣來投資與進行經濟活動的國際經貿、科技等都受到影響？」。
我郭台銘願意直接、明白的回答，現在對我們中華民國台、澎、金、馬地區，實施壓迫性的軍機、軍艦繞台，採取最有敵意軍事作為，將台灣逼到戰爭危機邊上的，就是原本應該「兩岸一家親」，應該「同為中國人」的中華人民共和國政府。
不過除了這個表面看起來如此明顯的答案底下，更應該同時問的是：
1. 「為什麼大陸這段時間對我們有那麼深的敵意？」
2. 「為什麼甚至連蔡英文總統主政的第一個四年，都沒有這種不斷軍演、軍機軍艦不斷繞台施加壓力的作法？」
也就是要反思追問：「這些做法究竟是針對誰來的？又是誰造成的？」
那麼我郭台銘也願意直接、明白地回答：這不是針對台灣人民而來的，而是針對目前執政的民進黨種種挑釁言行而來的。
民進黨持續否定過去兩岸可以和平、可以談判的共識，不斷破壞兩岸可以友善互動的管道，不斷偏離「一中各表」的「九二共識」，造成了今天的危機。
「九二共識」包括「一中」和「各表」，兩部分同等重要。「一中」指的是中華民國憲法的「一中」，也是中華人民共和國憲法的「一中」，也是國際各種公報上所確認的「一中」，甚至也是美國「台灣關係法」都必須承認的「一中」。
那麼多文件上都規範「一中」，而大家對「一中」會有不同說法，這就是「一中各表」，這就是「共識」，不只是兩岸間的共識，也是歷史所塑造出來，到現在沒有改變的國際共識。
在兩岸間，「九二共識」具備有高度的未來性，表示雙方同意對於「一中」的定義與長遠中國前途有所分歧；在這個前提下而展開具體的現實作法，那就是雙方互相同意：「只進行事務性商談，在事務性協商中可以不涉及一個中國的政治意涵」。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
我們想讓你知道的是
江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。