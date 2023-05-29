《你不能選擇出身，但能活出想要的人生》：自己的人生，不必用來討好誰

文：陳珮甄（Selena）

怕自己不夠努力，錯過任何能夠翻身的機會

為了不重複上一代的人生，我像是背後有惡鬼正追趕著似地，拚盡全力，向前奔跑。

大學畢業時，同學在台北就業拿到的薪資，在兩萬八千元到三萬元之間。

這對我來說是絕對不可行的。在台北租屋是一筆龐大的開銷，再加上物價、交通費、每月需還的助學貸款，怎麼想都不會有翻身的可能。我反覆在各種資料、商學院論壇間查找訊息，最後確定外商公司是唯一的活路。

文組出身的我，在科技業別的外商公司並沒有優勢，倒是消費品類型外商公司的行銷職位，或許還有機會一搏。那些年消費品外商公司在台灣積極徵才，比起台資企業，更樂於聘用完全沒有經驗的新鮮人，從零開始培訓人才。最重要的是，外商企業雖然工作壓力大，薪資也給得豪爽。那時，我在網路上找到的訊息都說，進得了薪資優渥的世界第一大消費品外商分公司，年薪甚至第一年就可以破百萬。

美好到不可思議的高薪福利，成為我日思夜想的救贖。

既然薪資待遇豐厚，競爭者必然很多。網路上說，大部分新人的名額都由台大、政大畢業生占據了，每年釋出少少的幾個名額，只會錄取最頂尖的畢業生。

我知道自己不頂尖，還偏鈍，能搆上國立中字輩大學的門檻，已是萬幸。但我渴望翻身，期待一份好的工作，將過去人生的負面因子一筆勾消。我沒有其他選擇，就算很困難，都需要用力一搏，或許老天憐憫，就能讓我脫離在這金錢匱乏感中，無止盡恐慌的宿命輪迴。

我向所有知名的消費品外商公司：寶僑、聯合利華、萊雅、嬌生、雀巢等投遞履歷。這些外商公司遵循總部的全球召募流程，大費周章完成申請資料後，便是一次又一次的面試關卡。

這些面試都在台北舉行，而我人在天氣炎熱的高雄，車程距離五小時之久。那段時間我最常做的事情，是在凌晨三點按掉鬧鐘、揹起背包，搭五個小時的統聯客運到台北。一路睡睡醒醒地晃到台北後，便就地尋找鄰近的麥當勞，點杯玉米濃湯，然後從背包裡取出套裝，到洗手間換上。

我會在麥當勞洗手間的鏡子前整理好頭髮、抹上粉底掩飾一夜沒飽眠的憔悴，再循著上班族的足跡，搭捷運趕赴早上九點半的面試。推開外商公司光潔明亮的玻璃門之前先深呼吸，壓抑住因為太渴望獲得工作機會而極度緊繃的情緒，接著，在臉上扯出一弧恰恰好的自信微笑後，踏入門內。

我就用這種最刻苦的方式往返台北、高雄。統聯的回數票票根厚厚一疊地堆放在我的書桌上，研究所畢業前半年，我累積搭了超過五十趟的里程。這瘋狂的努力，源於我的害怕——怕自己不夠努力，錯過任何能夠翻身的機會。

終於，我在研究所畢業典禮的那天早上，接到一家全球最大消費品外商企業的電話，恭喜我錄取了。

接到電話的我興奮到跳起來，忍不住歡呼大叫。那時的我，真心以為獲得了高薪工作，從此就能告別過去所有的壓抑忍耐，邁入閃亮亮的人生。卻沒有想到，這份為我解決經濟困境的工作所帶來的快樂，驚人的短暫。

努力雖然是成功的基石，卻不是達成夢想的保證

到新公司報到的第一天，我穿了拘謹的白襯衫與黑裙，在冷氣永遠太強的辦公室裡，豎起每一根寒毛，過度緊張地在陌生環境中，試圖呈現出最好的自己。意外的是，大部分新進同仁才剛進辦公室，就能與前輩們熱絡攀談起來，我這才知道，他們都是台大的應屆畢業生。這間外商大部分的雇員都來自台大、政大，也是最優秀的菁英人才，更是最積極求上進的一群。

大部分同事很快融入狀況，我反而退縮了。能被這間外商錄取，是拚命一搏的結果，我自覺非常幸運，但這個念頭的另一面，卻是我始終難以擺脫的潛意識：「我不夠好，我不值得被這麼好的公司錄取。我只不過是運氣好而已，並沒有真正的實力。」

為了說服自己「其實我沒有那麼弱」，我積極努力地想將每件事情做到最好，希望透過工作上的表現，告訴別人，也告訴自己「我是夠好的人」。就算我不是頂尖大學畢業，成績也不會輸給任何人！

只可惜，我的競爭對手不只學歷優、腦袋好，也都與我一樣，積極想在工作中求表現。大家平日一起窩在會議室裡頭吃便當，晚上不時相約出去聚餐，在工作中的較勁卻從不手軟。才上任沒多久，我的公司信箱裡頭就出現同梯的信件：精煉的英文用字，配上銷售現場的照片，介紹自己在行銷活動中為品牌大力宣傳的成果。收件人是全公司的同仁，以及美國總部品牌團隊。

這對我來說，完全是震撼教育。尤其同事洋洋得意地展示工作成績的同時，我卻只能站在賣場裡面，死命掐著自己的手關節、沉默聽店主管對我咆哮三字經，再將我準備給他的資料往我頭上砸。

我運氣不好，被分配到的負責區域，有個以辱罵廠商為樂的店主管。這間賣場業績極好，因此各品牌廠商無不傾盡全力巴結討好對方。自以為人情世故還算熟練的我，沒想到卻在最有信心的事情上踢了鐵板：店主管連看都不看我一眼，就算我堆了滿臉笑容遞上資料，他一樣板著臉轉頭就走，半點餘地都不留。

灰頭土臉的我，向先前負責這個區域的前輩求救。前輩安慰我：「這間店就是這樣，妳忍耐一點，我當年也是乖乖配合，幫忙補貨、清潔賣場，做了半年以後，他才願意把我們家的商品放到顯眼一點的貨架上陳列。」

「半年？」我大驚失色。「可是，你看北區那個誰誰誰，他第一個月就發績效成果信給總公司了耶！」