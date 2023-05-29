《你不能選擇出身，但能活出想要的人生》：自己的人生，不必用來討好誰
我們想讓你知道的是
我相信許多事情背後，總有神祕的因緣，很多看似曲折的辛苦，其實正將我們帶往一條美好的道路。這看似老派雞湯文的論調，卻是我活了大半輩子後，最衷心的感想。或許在此刻，你正面對巨大壓力，對無能為力的自己感到挫折沮喪，但請一定要記得，你的人生路還很長，再不開心的事情終究都能過去。重點是，你想成為什麼樣的人？
文：陳珮甄（Selena）
怕自己不夠努力，錯過任何能夠翻身的機會
為了不重複上一代的人生，我像是背後有惡鬼正追趕著似地，拚盡全力，向前奔跑。
大學畢業時，同學在台北就業拿到的薪資，在兩萬八千元到三萬元之間。
這對我來說是絕對不可行的。在台北租屋是一筆龐大的開銷，再加上物價、交通費、每月需還的助學貸款，怎麼想都不會有翻身的可能。我反覆在各種資料、商學院論壇間查找訊息，最後確定外商公司是唯一的活路。
文組出身的我，在科技業別的外商公司並沒有優勢，倒是消費品類型外商公司的行銷職位，或許還有機會一搏。那些年消費品外商公司在台灣積極徵才，比起台資企業，更樂於聘用完全沒有經驗的新鮮人，從零開始培訓人才。最重要的是，外商企業雖然工作壓力大，薪資也給得豪爽。那時，我在網路上找到的訊息都說，進得了薪資優渥的世界第一大消費品外商分公司，年薪甚至第一年就可以破百萬。
美好到不可思議的高薪福利，成為我日思夜想的救贖。
既然薪資待遇豐厚，競爭者必然很多。網路上說，大部分新人的名額都由台大、政大畢業生占據了，每年釋出少少的幾個名額，只會錄取最頂尖的畢業生。
我知道自己不頂尖，還偏鈍，能搆上國立中字輩大學的門檻，已是萬幸。但我渴望翻身，期待一份好的工作，將過去人生的負面因子一筆勾消。我沒有其他選擇，就算很困難，都需要用力一搏，或許老天憐憫，就能讓我脫離在這金錢匱乏感中，無止盡恐慌的宿命輪迴。
我向所有知名的消費品外商公司：寶僑、聯合利華、萊雅、嬌生、雀巢等投遞履歷。這些外商公司遵循總部的全球召募流程，大費周章完成申請資料後，便是一次又一次的面試關卡。
這些面試都在台北舉行，而我人在天氣炎熱的高雄，車程距離五小時之久。那段時間我最常做的事情，是在凌晨三點按掉鬧鐘、揹起背包，搭五個小時的統聯客運到台北。一路睡睡醒醒地晃到台北後，便就地尋找鄰近的麥當勞，點杯玉米濃湯，然後從背包裡取出套裝，到洗手間換上。
我會在麥當勞洗手間的鏡子前整理好頭髮、抹上粉底掩飾一夜沒飽眠的憔悴，再循著上班族的足跡，搭捷運趕赴早上九點半的面試。推開外商公司光潔明亮的玻璃門之前先深呼吸，壓抑住因為太渴望獲得工作機會而極度緊繃的情緒，接著，在臉上扯出一弧恰恰好的自信微笑後，踏入門內。
我就用這種最刻苦的方式往返台北、高雄。統聯的回數票票根厚厚一疊地堆放在我的書桌上，研究所畢業前半年，我累積搭了超過五十趟的里程。這瘋狂的努力，源於我的害怕——怕自己不夠努力，錯過任何能夠翻身的機會。
終於，我在研究所畢業典禮的那天早上，接到一家全球最大消費品外商企業的電話，恭喜我錄取了。
接到電話的我興奮到跳起來，忍不住歡呼大叫。那時的我，真心以為獲得了高薪工作，從此就能告別過去所有的壓抑忍耐，邁入閃亮亮的人生。卻沒有想到，這份為我解決經濟困境的工作所帶來的快樂，驚人的短暫。
努力雖然是成功的基石，卻不是達成夢想的保證
到新公司報到的第一天，我穿了拘謹的白襯衫與黑裙，在冷氣永遠太強的辦公室裡，豎起每一根寒毛，過度緊張地在陌生環境中，試圖呈現出最好的自己。意外的是，大部分新進同仁才剛進辦公室，就能與前輩們熱絡攀談起來，我這才知道，他們都是台大的應屆畢業生。這間外商大部分的雇員都來自台大、政大，也是最優秀的菁英人才，更是最積極求上進的一群。
大部分同事很快融入狀況，我反而退縮了。能被這間外商錄取，是拚命一搏的結果，我自覺非常幸運，但這個念頭的另一面，卻是我始終難以擺脫的潛意識：「我不夠好，我不值得被這麼好的公司錄取。我只不過是運氣好而已，並沒有真正的實力。」
為了說服自己「其實我沒有那麼弱」，我積極努力地想將每件事情做到最好，希望透過工作上的表現，告訴別人，也告訴自己「我是夠好的人」。就算我不是頂尖大學畢業，成績也不會輸給任何人！
只可惜，我的競爭對手不只學歷優、腦袋好，也都與我一樣，積極想在工作中求表現。大家平日一起窩在會議室裡頭吃便當，晚上不時相約出去聚餐，在工作中的較勁卻從不手軟。才上任沒多久，我的公司信箱裡頭就出現同梯的信件：精煉的英文用字，配上銷售現場的照片，介紹自己在行銷活動中為品牌大力宣傳的成果。收件人是全公司的同仁，以及美國總部品牌團隊。
這對我來說，完全是震撼教育。尤其同事洋洋得意地展示工作成績的同時，我卻只能站在賣場裡面，死命掐著自己的手關節、沉默聽店主管對我咆哮三字經，再將我準備給他的資料往我頭上砸。
我運氣不好，被分配到的負責區域，有個以辱罵廠商為樂的店主管。這間賣場業績極好，因此各品牌廠商無不傾盡全力巴結討好對方。自以為人情世故還算熟練的我，沒想到卻在最有信心的事情上踢了鐵板：店主管連看都不看我一眼，就算我堆了滿臉笑容遞上資料，他一樣板著臉轉頭就走，半點餘地都不留。
灰頭土臉的我，向先前負責這個區域的前輩求救。前輩安慰我：「這間店就是這樣，妳忍耐一點，我當年也是乖乖配合，幫忙補貨、清潔賣場，做了半年以後，他才願意把我們家的商品放到顯眼一點的貨架上陳列。」
「半年？」我大驚失色。「可是，你看北區那個誰誰誰，他第一個月就發績效成果信給總公司了耶！」
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10大南投農會伴手禮【上篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。