【專訪】胡佛檔案館長：蔣介石日記是最多人調閱的館藏，驚嘆台美軍事合作史淵源深
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魏肯表示，要理解歷史真相，研究兩蔣日記這類一手資料，有助一窺決策者當下思維，但個人日記呈現的僅是當事人視角，未必完全真實，閱讀時必須帶著批判性，因此胡佛檔案館盡力收藏各類檔案，包括右派法西斯、左派共產主義，不會以意識形態或黨派篩選。
（中央社）美國胡佛檔案館長魏肯近日第5度訪台。談到台美關係，他強調美國非常重視志同道合的盟友，在參訪過程中對台美淵源深遠的軍事合作史印象深刻，希望返國後以舉辦論壇等方式，讓這段有趣歷史在美國社會受到更多討論。
美國胡佛檔案館最著名收藏是「兩蔣日記」，對於台灣推動轉型正義，是否應拆除前總統蔣中正銅像，魏肯認為，沒有所謂標準答案，但依學術研究觀點，完全抹除史跡絕非好事，更重要是讓歷史被正確詮釋與認知。
美國史丹佛大學胡佛研究所第一副所長暨檔案館館長魏肯（Eric Wakin）昨天接受《中央社》專訪表示，除了他妻子的家鄉加拿大，台灣是他訪問最多次的地方。他此行除拜會外交部、國防部、國安單位，就美中台關係交換意見，也拜會蔣家後代台北市長蔣萬安，並參訪白色恐怖景美紀念園區、七海蔣經國總統圖書館等地。
談到台美關係，魏肯強調，專制與民主的理念間存在根本性差異，對美國來說「志同道合的盟友很重要」，這是無庸置疑的事，沒有人想要戰爭，「但我們深信必須捍衛自己的價值、信念與盟友」。
魏肯說，他此行印象最深刻的行程之一，是參訪清泉崗基地美軍足跡館，很多美國人僅知道美國與越南、日、韓有軍事合作史，不清楚台美也有淵源深遠的軍事合作關係，他認為在當下局勢，這段有趣歷史應更多被回顧，他返國後將舉辦研討會或以其他形式探討相關議題。
胡佛研究所是美國知名公共研究智庫，所轄檔案館創立於1919年，收藏超過百萬冊文獻與6000多個檔案資料，早年以冷戰史研究聞名，近年致力推展東亞與兩岸史料蒐集，目前檔案館東亞部主任林孝庭是畢業於台大政治系、政大外交所的台灣人。
魏肯表示，蔣介石日記是館內浩瀚收藏當中，最受歡迎也最多人調閱的專檔，每年都有超過300名參觀者慕名前來，可說是學界研究近代中國必讀史料，學術重要性不言可喻。
至於台灣推動轉型正義衍生的「去蔣化」爭議，魏肯坦言，他知道台灣社會對如何處理蔣中正遺跡有很分歧看法，這不只是台灣獨有難題，美國曾經歷南北戰爭，當時南方支持奴隸制度的塑像或遺跡該怎麼處理，或如何正確「重現」（represent）這段歷史，都是一大考驗。
魏肯表示，有些國家選擇拆除一切威權時期雕像、重新命名街道，有些國家則選擇在雕像旁加註說明，「重新詮釋」其真正象徵意義，要走哪條路沒有簡單的標準答案，每個社會須設法尋求最大共識，但身為歷史學家，他認為全面抹殺歷史絕非好事，重點應是讓歷史被正確認知。
魏肯表示，正如美國人必須坦誠面對蓄奴歷史，汲取過去教訓向前邁進，他認為最好的社會和解方式是開誠布公，盡力講述歷史的真相，但這在很多國家不容易做到，揭露禁忌歷史甚至會惹上殺身之禍。
魏肯表示，要理解歷史真相，研究兩蔣日記這類一手資料，有助一窺決策者當下思維，但個人日記呈現的僅是當事人視角，未必完全真實，閱讀時必須帶著批判性，並佐以其他史料交叉檢視，因此胡佛檔案館盡力收藏各類檔案，包括右派法西斯、左派共產主義，不會以意識形態或黨派篩選。
前總統馬英九2015年曾親自接見訪台的魏肯，前高雄市長韓國瑜2019年曾赴美訪問胡佛檔案館，相較之下，綠營政治領袖與胡佛檔案館互動似乎較少。對此魏肯笑答，「我們不能決定誰來訪問或不來」，但檔案館作為研究機構，立場中立。
魏肯舉例，雖然兩蔣日記是該館最有名的展品，館藏其實也包括被國民黨視為「漢奸」的汪精衛檔案，以及有台灣「民主媽媽」之稱的田孟淑（監委田秋堇之母）檔案。
胡佛檔案館館藏汗牛充棟，但遇上「手機世代」，魏肯坦言，他頗為悲觀，新世代兒童閱讀量大幅下降，習慣以影音、短訊息取代深度閱讀， 「吸收資訊的方式改變，將影響他們對世界的理解力」。
魏肯說，檔案館運用各種社群媒體接觸年輕世代，提昇檔案數位化程度，也有專門的外展和教育團隊，「但年輕人總是跑在更前面，我們只能盡力追趕。」
兩蔣日記目前是以微捲複印方式展出，僅供到現場實體閱覽抄錄，不得翻攝。對於是否可能進一步數位化，魏肯說，館方向來支持資訊更為開放，但因館方不具日記所有權，展出方式是依當初蔣家後代託管的協議規定，因此要等國史館與蔣家後代間的所有權訴訟底定，才可能重新討論展出方式。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
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對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。