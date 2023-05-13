【專訪】胡佛檔案館長：蔣介石日記是最多人調閱的館藏，驚嘆台美軍事合作史淵源深

（中央社）美國胡佛檔案館長魏肯近日第5度訪台。談到台美關係，他強調美國非常重視志同道合的盟友，在參訪過程中對台美淵源深遠的軍事合作史印象深刻，希望返國後以舉辦論壇等方式，讓這段有趣歷史在美國社會受到更多討論。

美國胡佛檔案館最著名收藏是「兩蔣日記」，對於台灣推動轉型正義，是否應拆除前總統蔣中正銅像，魏肯認為，沒有所謂標準答案，但依學術研究觀點，完全抹除史跡絕非好事，更重要是讓歷史被正確詮釋與認知。

美國史丹佛大學胡佛研究所第一副所長暨檔案館館長魏肯（Eric Wakin）昨天接受《中央社》專訪表示，除了他妻子的家鄉加拿大，台灣是他訪問最多次的地方。他此行除拜會外交部、國防部、國安單位，就美中台關係交換意見，也拜會蔣家後代台北市長蔣萬安，並參訪白色恐怖景美紀念園區、七海蔣經國總統圖書館等地。

談到台美關係，魏肯強調，專制與民主的理念間存在根本性差異，對美國來說「志同道合的盟友很重要」，這是無庸置疑的事，沒有人想要戰爭，「但我們深信必須捍衛自己的價值、信念與盟友」。

Photo Credit: 中央社 胡佛檔案館長魏肯（右）與東亞部主任林孝庭（右2）參訪清泉崗基地美軍足跡館，魏肯對於台美軍事合作史淵源深厚感到印象深刻。（林孝庭提供）中央社記者黃雅詩傳真於2023年5月12日

魏肯說，他此行印象最深刻的行程之一，是參訪清泉崗基地美軍足跡館，很多美國人僅知道美國與越南、日、韓有軍事合作史，不清楚台美也有淵源深遠的軍事合作關係，他認為在當下局勢，這段有趣歷史應更多被回顧，他返國後將舉辦研討會或以其他形式探討相關議題。

胡佛研究所是美國知名公共研究智庫，所轄檔案館創立於1919年，收藏超過百萬冊文獻與6000多個檔案資料，早年以冷戰史研究聞名，近年致力推展東亞與兩岸史料蒐集，目前檔案館東亞部主任林孝庭是畢業於台大政治系、政大外交所的台灣人。

魏肯表示，蔣介石日記是館內浩瀚收藏當中，最受歡迎也最多人調閱的專檔，每年都有超過300名參觀者慕名前來，可說是學界研究近代中國必讀史料，學術重要性不言可喻。

至於台灣推動轉型正義衍生的「去蔣化」爭議，魏肯坦言，他知道台灣社會對如何處理蔣中正遺跡有很分歧看法，這不只是台灣獨有難題，美國曾經歷南北戰爭，當時南方支持奴隸制度的塑像或遺跡該怎麼處理，或如何正確「重現」（represent）這段歷史，都是一大考驗。

Photo Credit: 中央社 胡佛檔案館長魏肯（左）與東亞部主任林孝庭（右）參訪景美白色恐怖紀念園區。（林孝庭提供）中央社記者黃雅詩傳真於2023年5月12日。

魏肯表示，有些國家選擇拆除一切威權時期雕像、重新命名街道，有些國家則選擇在雕像旁加註說明，「重新詮釋」其真正象徵意義，要走哪條路沒有簡單的標準答案，每個社會須設法尋求最大共識，但身為歷史學家，他認為全面抹殺歷史絕非好事，重點應是讓歷史被正確認知。

魏肯表示，正如美國人必須坦誠面對蓄奴歷史，汲取過去教訓向前邁進，他認為最好的社會和解方式是開誠布公，盡力講述歷史的真相，但這在很多國家不容易做到，揭露禁忌歷史甚至會惹上殺身之禍。

魏肯表示，要理解歷史真相，研究兩蔣日記這類一手資料，有助一窺決策者當下思維，但個人日記呈現的僅是當事人視角，未必完全真實，閱讀時必須帶著批判性，並佐以其他史料交叉檢視，因此胡佛檔案館盡力收藏各類檔案，包括右派法西斯、左派共產主義，不會以意識形態或黨派篩選。

Photo Credit: 中央社 對於台灣推動轉型正義，是否應拆除前總統蔣中正銅像，史丹佛胡佛檔案館館長魏肯表示，沒有所謂標準答案，依學術研究觀點，完全抹除史跡絕非好事，更重要是讓歷史被正確詮釋與認知。中央社記者王飛華攝於2023年5月12日。

前總統馬英九2015年曾親自接見訪台的魏肯，前高雄市長韓國瑜2019年曾赴美訪問胡佛檔案館，相較之下，綠營政治領袖與胡佛檔案館互動似乎較少。對此魏肯笑答，「我們不能決定誰來訪問或不來」，但檔案館作為研究機構，立場中立。

魏肯舉例，雖然兩蔣日記是該館最有名的展品，館藏其實也包括被國民黨視為「漢奸」的汪精衛檔案，以及有台灣「民主媽媽」之稱的田孟淑（監委田秋堇之母）檔案。

Photo Credit: 中央社 胡佛研究院於2006年陸續分階段公開蔣介石日記，是館藏中最多人調閱的史料。蔣經國日記也將訂於2020年2月對社會大眾公開。 中央社記者周世惠舊金山攝於2019年12月18日。

胡佛檔案館館藏汗牛充棟，但遇上「手機世代」，魏肯坦言，他頗為悲觀，新世代兒童閱讀量大幅下降，習慣以影音、短訊息取代深度閱讀， 「吸收資訊的方式改變，將影響他們對世界的理解力」。

魏肯說，檔案館運用各種社群媒體接觸年輕世代，提昇檔案數位化程度，也有專門的外展和教育團隊，「但年輕人總是跑在更前面，我們只能盡力追趕。」

兩蔣日記目前是以微捲複印方式展出，僅供到現場實體閱覽抄錄，不得翻攝。對於是否可能進一步數位化，魏肯說，館方向來支持資訊更為開放，但因館方不具日記所有權，展出方式是依當初蔣家後代託管的協議規定，因此要等國史館與蔣家後代間的所有權訴訟底定，才可能重新討論展出方式。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航