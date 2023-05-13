柯爾執教首度季後賽不敵西區球隊，勇士王朝恐面臨重組
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根據外媒分析，若勇士要進行交易重組，從主力輪替陣容來看，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的合約要到2026年才結束，勇士不太可能交易他，但是「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson），很有可能是球團下手的目標之一。
（中央社）金州勇士今（13）日在季後賽不敵湖人，系列賽以2比4遭到淘汰。根據美國媒體報導，這是勇士總教練柯爾執教以來，首度在季後賽敗給西區球隊，這也很可能牽動勇士重組明（2024）年陣容。
勇士王朝可能面臨重組
現年57歲的柯爾（Steve Kerr），從2014-15年球季開始執掌金州勇士兵符，在這個對湖人的系列賽之前，季後賽對西區球隊有著19勝0敗的完美戰績，也就是說，過去只要勇士打進季後賽，一定都能直達總冠軍賽，也率領勇士拿過4次總冠軍。
金州勇士雖然拿下例行賽第6的成績，免去打附加賽的疲憊，但首輪對上季後賽新手沙加緬度國王，還是鏖戰到第7戰才順利晉級。
以勇士的主力輪替陣容來看，當家球星柯瑞（Stephen Curry）的合約要到2026年才結束，勇士不太可能交易他，但是「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson），很有可能是球團下手的目標之一。
根據美國運動媒體《Legion Hoops》報導，湯普森明年是和勇士最後一年合約，年薪高達4321萬美元（約台幣13.4億元），雖然明年勇士能優先續約，但卻已經傳出，球團希望33歲的湯普森能「降價」續約。
另外根據美國運動新聞網站《運動員》（The Athletic）報導，葛林（Draymond Green）下個賽季雖然合約有球員選項，但必須在今（2023）年6月30日前決定是否執行，而勇士雖然有意續約，但不見得會開頂薪留人，加上葛林若成為自由球員，還是有不少球隊願意要他。
除了先發三大主力外，對湖人系列賽僅平均出賽6.3分鐘的庫明加（Jonathan Kuminga）也出怪聲。他的經紀人對美媒《運動員》透露，如果庫明加不在勇士未來的主力名單內的話，他希望可以被交易到更多機會的地方。
湖人晉西區決賽17日迎戰金塊
（中央社）美國職籃NBA西區季後賽第2輪，洛杉磯湖人今日主場作戰全隊多點開花，最後122比101在系列賽淘汰衛冕軍金州勇士，將在西區冠軍賽與丹佛金塊對決。
賽前取得3勝2敗聽牌優勢的湖人，這場各項數據都優於對手，詹姆斯（LeBron James）30分9籃板9助攻，中鋒戴維斯（Anthony Davis）雖然上場遭對手魯尼（Kevon Looney）打中頭部傷退，今天鎮守禁區抓下20籃板外帶17分。芮維斯（Austin Reaves）三分球5投4中全場23分，讓湖人全場幾乎壓著對手打。
勇士方面，肋骨受傷的魏金斯（Andrew Wiggins）雖有出戰，主將柯瑞（Stephen Curry）也拿全場最高32分，但湯普森（Klay Thompson）熄火形成重傷害，全隊在第3節即呈敗象，向來強大的3分球攻勢全場48投僅13中。
第1節湖人31比26小幅領先，進入第2節勇士外線仍缺乏準頭，上半場3分線23投只進5球，浪花兄弟頻頻打鐵，柯瑞與湯普森上半場合計僅20分。
湖人則詹姆斯半場就拿15分，第2節甚至還有3分球表現，上半場終了前芮維斯一顆半場超大號的壓哨3分球振奮全場球迷，湖人帶著56比46的領先優勢回休息室。
下半場湖人隊芮維斯3分外線再得手，羅素（D'Angelo Russell）補刀讓雙方差距達雙位數。今年客場戰績一向不佳的勇士軍心動搖，第3節剩6分20秒時，雙方因籃下衝突都吃下技術犯規，湖人先發施洛德（Dennis Schroder）被罰出場。
湖人帶著91比77的領先進入第4節，勇士才稍有起色葛林（Draymond Green）卻面臨犯規麻煩，同時湖人八村壘（Rui Hachimura）賞K湯一記火鍋，第4節剩8分多鐘時雙方已有20分差距，大局底定。
西區第7種子湖人季後賽首輪擒下第2種子曼菲斯灰熊，第2輪又斬落第6種子衛冕軍勇士，台北時間17日上午將在客場挑頭號種子丹佛金塊，讓今年NBA季後賽難得出現東西區決賽，都有第7或第8種子參賽的紀錄。
稍早東區第8種子邁阿密熱火淘汰紐約尼克，打進東區決賽。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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