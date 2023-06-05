南北分裂之北伐政治秀（上）：屢戰屢敗的「廢物將軍」，卻是劉宋北征第一把交椅
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到彥之是個廢物嗎？對我們來說，到彥之也許不算名人，但事實上，他卻是劉宋北伐的第一把交椅。《宋書》中，因本傳缺失，到彥之最早出場於盧循討伐戰，為廣武將軍，駐守江陵。廣武可不是撿角的，是五威五武重號將軍之一。
文：阿前
到彥之，是一個人名。《宋書》的目錄，有這個名字，實際的篇幅卻從缺，這就是「到彥之闕」。還好，有好心的唐朝人把宋、齊、梁、陳書，合編為南史，所以我們還能來看《南史．到彥之傳》。
到彥之，字道豫，彭城人，又是一個之道輩。跟劉裕一樣，祖籍彭城但是不住在彭城，都是東晉時的不過江僑民。到彥之家住廣陵，在北府劉牢之要南下討伐孫恩的時候，才開始了軍旅生涯，巧不巧，就是配給劉裕的。
南史說他每有戰功，可能是沒有戰功的誤植（笑）。因為當劉裕起兵反桓楚的時候，到彥之只是個家裡蹲。那時候，劉裕帶人取京城建康，他的弟弟劉道規則負責誅殺廣陵守將，等到彥之趕到，劉道規早已揚長而去。
到彥之不敢怠慢，又趕往長江京口……劉裕也已經離開了。留守的主官不去理他，到彥之也不擅長爭辯，就只能蹲著靜觀其變。十個月後，劉裕等人成功救出晉安帝，恢復晉室。劉裕倒還記著彥之這個小兄弟，就是責罵了幾句，讓他補自己的行參軍。這不是參軍，是參軍助理，幹得好，參軍有缺，到彥之才能補上去。
六年後，到彥之參加了盧循討伐戰，敗，免官。到彥之是個廢物嗎？
為什麼到彥之傳會缺漏？負責整理的人更寫下註記：到彥之前一篇趙倫之傳，看起來就已經不像是沈約的筆法了。只是因為資料面上跟南史有差異，所以才保留在《宋書》中。
對我們來說，到彥之也許不算名人，但事實上，他卻是劉宋北伐的第一把交椅。《宋書》中，因本傳缺失，到彥之最早出場於盧循討伐戰，為廣武將軍，駐守江陵。廣武可不是撿角的，是五威五武重號將軍之一。當時彥之的頂頭上司為征西將軍劉道規，接受征西司馬王鎮之的安排行動。
徐道覆逼江陵，加鎮之建威將軍，統檀道濟、到彥之等討道覆，以不經將帥，固辭，不見聽。既而前軍失利，白衣領職，尋復本官。
這意思是說，檀道濟跟到彥之不聽指揮，王鎮之氣到辭職。結果兩人失利，王鎮之連忙趕回，以平民身分指揮退敵，劉道規才趕快恢復他的官職。從這個角度來說，即使沒有官職也能得到軍民信賴的王鎮之，當時自然是「正確」的一方。
當然，要考慮到「互現法」的春秋。檀道濟比到彥之高一點，在義熙初年就是正參軍，而這場戰役，他的本傳也寫「率厲文武，身先士卒，所向摧破」。要嘛，到彥之真的犯了非常大的過錯，要不，就是他沒有後台。
只有劉裕是真正欣賞到彥之的人。「後以軍功封佷山縣子，為太尉中兵參軍。」又回到了劉裕身邊。接下來討劉毅，平司馬休之，到彥之都不見功勳。不過事後劉裕讓另一個弟弟劉道鄰鎮守江陵，就要到彥之跟著留守當參謀了。
驃騎將軍道憐鎮江陵，以彥之為驃騎諮議參軍，尋遷司馬、南郡太守。
劉裕的兩個弟弟，道規是非常能征善戰的，但道鄰的評價卻是：「素無才能，言音甚楚，舉止施為，多諸鄙拙。」
這邊讓我離題一下。「言音甚楚」，表示劉道鄰學不會東晉官話，至於是中原語還是吳語就難說。其實考慮到三國東吳貴族多楚人（淮泗），我會傾向東晉的上流階層會是以中原語作為根本。好，總之劉道鄰是個廢柴，劉裕派個有能者輔助是很正常的。
劉裕消滅後秦，荊州又轉給十歲的劉義隆管理，由檀道濟跟到彥之繼續輔佐，主掌軍事。兩年後，劉裕稱帝，檀道濟就回返京城給皇上當護軍，一應軍事，交付到彥之。這也成了到彥之未來成功的跳板，因為，劉義隆就是後來的宋文帝。
「彥之佐守荊楚，垂二十載，威信為士庶所懷。」始自西元410年。424年，劉裕長子宋少帝劉義符被廢，宰相徐羨之提議立劉義隆為帝。18歲的劉義隆在到彥之、王華、王曇首等人的勸說下，才決定前往繼位。
這跟漢文帝的故事，是一模一樣的。漢文帝當年抵達長安，一日之間就以自己王國的文武大將，取得了控制權。不過漢制與晉制不同。代王劉恆，本身就是「鎮代大將」；可宜都王劉義隆不是「鎮西大將」，到彥之才是。
白話點說，劉義隆去當皇帝，到彥之不能跟著去，所以真正雞犬升天的，倒是王華跟王曇首兄弟。不過三人的關係跟政治理念，自有相同之處。當劉義隆跟王華、王曇首討論要誅除徐羨之，必得先鎮壓謝晦等軍閥時，就想到了借助到彥之力。到彥之卻表示：「了彼不貳，便應朝服順流；若使有虞，此師既不足恃，更開嫌隙之端，非所以副遠邇之望也。」
彥之不是文人，就不用拆解得太細。他大致上的意思就是，已經有了經驗，就應該要順應潮流。如果你們真的要翻臉，我的力量是不夠的，只會讓君臣之間有嫌隙，那事情就更糟了。
臭俗辣？不是的，到彥之的意思是，先想辦法給我力量，事情才能成功。畢竟到彥之雖領有南蠻校尉職，但荊州刺史就是謝晦啊。更重要的是，過去的經驗是什麼？徐羨之難道是先跟各地將軍大戰一場嗎？
宋文帝等人一點就通，趕忙弄了一道詔令，進行軍權大風吹。先把衛將軍王弘升上三公，不兼領，交由皇弟劉義康擔任。權臣們會放兵權給小屁孩嗎？當然不會。接著再把這個禁軍大統領香餌，丟給謝晦咬。
這下尷尬了，權臣該不該讓謝晦回來？謝晦自己該不該回來？宋文帝又再追加一步，欲擒故縱，命到彥之北上襄陽駐守。徐羨之等人也動起來了：萬一謝晦真的中招回來，那可不妙，索性建議要到彥之領雍州刺史（虛職）。
到彥之就去找謝晦，他在遠處就下船，步行前往江陵。不然，謝晦會以為他帶水軍來偷襲。彥之準備了好馬名刀利劍相送，表示願意成為謝晦的「盟友」。交出荊州兵權，並回京師為大人「分憂解勞」，對於謝晦而言，這樣的結局再好不過，京城禁軍有自己人，自己的荊州兵權又更加完整。
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