南北分裂之北伐政治秀（下）：當政治角力凌駕運籌帷幄，收復失土還有什麼意義嗎？
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到彥之並不是一個有北伐經驗的將領，也沒有所謂的北伐之志。到彥之是宋文帝最親信的將軍，且擁有荊州民心。這場北伐，原本就是宋文帝為了整合劉宋而發起。可惜這場背負眾人「悲願」的北伐，仍是以慘敗收場。
文：阿前
五胡亂華，晉室南渡，史稱東晉。自秦始皇以來，「統一中國」的魔咒，就縈繞在每個權力者的心頭。東晉100多年來，不停的試圖北伐收復失土，恢復中華，也因此產生了一個又一個北伐大將。從一無所有的祖逖開始，後來每個北伐者，都必然成為東晉最大的權臣。
想驅動需要動員全國人力物力的大型戰爭，能不權臣嗎？看看諸葛亮吧。最後的劉裕，不是最成功的北伐大將，但他也趁機篡奪晉室，創立了新的王朝：宋。
劉宋初立，內部即混亂不堪，跟漢朝滅亡不一樣，跟清兵入關也不一樣。沒有人要匡復漢室，沒有人要反清復明。因為晉朝特別垃圾嗎？不，是因為統一的架構不一樣。
一個王朝如果是依靠無數的親王親侯來維繫地方統治，在中央垮台後，在成千上百的王侯中，總是有人會想要奪回往日榮耀。但東晉卻是靠著異姓世族所成立的政權，更不要說劉裕在篡位之前，司馬家差不多都給他趕跑了。
劉宋面對的，顯然是世族勢力在背後的爭奪。最終，由宋文帝與經營荊州20年的大將勝出，大將名叫到彥之。不稱軍閥，因為從他就任荊州到宋文帝時代，到彥之都是為了劉氏一族服務，檯面上看不出任何異心的。
平服政爭與境內不安後，宋文帝遣到彥之發起了北伐。就跟諸葛亮一樣，北伐不能不打。這些個半壁王朝，就像跟銀行貸款蓋房子一樣。蓋房子當然要花錢啊，錢如流水般灑出去誰開心了？金主看的，是房子蓋好之後的收益，但業主就未必了。有時候，你只是得做做樣子給銀行看，表示你有蓋房子的決心。
嚴格說起來，西元430年，宋文帝正式執政不到四年，並不是個適合開啟北伐的時間點。根據《南史．到彥之傳》的說法，宋文帝很大部分是為了增加到彥之的威信。軍閥跟皇帝的緊密合作，在一般三國論述來說，是很難想像的事情，但其實更合理。即使是曹操跟漢獻帝，也必然有過這樣的蜜月期。
簡甲卒五萬，給右將軍到彥之，統安北將軍王仲德、兗州刺史竺靈秀舟師入河；驍騎將軍段宏精騎八千，直指虎牢；豫州刺史劉德武勁勇一萬，以相掎角；後將軍長沙王義欣可權假節，率見力三萬，監征討諸軍事。便速備辦，月內悉發。
當時到彥之率領五萬大軍，從淮河水路北上接泗水進軍。水軍北伐有沒有？很不幸的，當時碰到泗水氾濫，使得南軍進展甚緩，也給了北魏時間。劉宋的仁義之師，出兵前就先跟北魏宣告：「河南自古以來就是我們的領土，現在我們要拿回來了，勿擾。」
北魏世祖，三代目拓跋燾大怒：「我剛出生頭毛都還溼答答的時候，我媽就說河南是我們的了。先說好，不要以為你們用水軍，我們就沒皮條了！」拓跋燾立刻下令造船3000，進入黃河區域準備迎戰。
因為南軍真的走很慢，拓跋燾還去討伐了一下北邊高車蠻族。七月，南軍終於抵達東平（山東濟寧），就在這時，異變陡生。原本北魏已經佈署迎敵的北岸，發生了叛亂，魏軍防線潰散，宋軍，進入了黃河。
北魏原本打算在這邊決戰，是以洛陽周遭並無重兵。如今宋軍長驅直入，拓跋燾立刻決定撤守洛陽，並且開始在後方召集鎮守四方的部隊。到彥之派出三將，輕鬆取下洛陽虎牢一帶，他自己則帶兵強渡黃河，卻遭魏軍擊退。
自古以來，北伐要訣，不在於兵多將廣，更在乎「縱橫」二字。舉凡韓信、諸葛亮，姜維、桓溫，大家都知道，北伐最重外交謀略。劉宋這次北伐，其實也搭配了赫連匈奴的進軍。但拓跋燾指揮若定，緊守黃河防線，西退匈奴，隨即反攻洛陽，走他們擅長的陸路回擊就可以了。
十月，宋軍三將兵敗如山倒。這時間很是關鍵：黃河，已經開始結冰。宋軍的船運補給狀況變差，洛陽前線各軍糧食不足，城池修復工程也尚未完成，如何能守？不得不提一下，劉裕的戰爭方式，就是一邊築城一邊前進，穩紮穩打，所以他比較不會碰上這種問題。好死不死，到彥之本軍爆發疫情，他自己的眼疾也發作，只能灑下沿岸守軍，自行後撤。
這時，到彥之收到消息，知道魏軍正在黃河北岸集結。見勢不可守，到彥之索性下令把船隻都燒掉，拋下東平守軍，步行撤退彭城。雖然南北都有水軍，但不可否認，南人的造船工藝與技術還是比較高明的。這些南船一旦落入敵軍手中，到彥之此次長驅直入的大門，只怕就將成為魏軍南下的康莊大道。
說到底，燒船不能算錯。問題是此行損兵折將，船隻盡墨，你要宋文帝怎麼跟銀行交代？宋文帝連忙再派大將檀道濟前往支援。檀道濟到的正是時候，不但拯救了東平守軍，更往西推進，分兵夾擊魏軍，斬其先鋒。但在洛陽東側被截住，魏軍增援源源不絕，20多天後，檀道濟同樣只能選擇撤退。但卻是「全軍而返」，更救出兩名大將，高下立判。
檀道濟加官晉爵，到彥之下獄，免官。不過宋文帝也只是在給交代，隔年就再次起用到彥之，並且打算恢復他的爵位，到彥之卻推辭了。
西元433年，到彥之過世。
大致上是這樣，不過我們要加看一此戰的重要配角：王仲德。仲德其實是表字，本名王懿。他本是北朝人士，祖父是後趙大官，父親也在前秦食二千石。前秦苻堅敗亡時，17歲的王懿跟哥哥王睿一起帶兵抵抗慕容垂的叛亂失敗，輾轉去到南朝。
南朝是晉室，懿是司馬懿，睿是司馬睿，這兩兄弟的名，恰恰好跟東西晉開國君主一樣，自然是不能再用了，所以才以表字行世，反正南朝雙名者多，倒也不奇怪。
王家兄弟聽說南朝人對於北方同鄉特別照顧，就前往投靠同為太原出身的江州刺史王愉，沒想到王愉卻不怎麼把他們放在心上。太原王氏，東晉時其實是受三吳世族控制的僑姓。當時配合司馬道子從陳郡謝家手中奪回政權，反對北伐。仲德兄弟志在北侵，自然只能受人白眼，遂又改投荊州軍閥：桓玄。
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南投農業──農業再生成果
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921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。