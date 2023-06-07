南北分裂之北伐政治秀（下）：當政治角力凌駕運籌帷幄，收復失土還有什麼意義嗎？

文：阿前

五胡亂華，晉室南渡，史稱東晉。自秦始皇以來，「統一中國」的魔咒，就縈繞在每個權力者的心頭。東晉100多年來，不停的試圖北伐收復失土，恢復中華，也因此產生了一個又一個北伐大將。從一無所有的祖逖開始，後來每個北伐者，都必然成為東晉最大的權臣。

想驅動需要動員全國人力物力的大型戰爭，能不權臣嗎？看看諸葛亮吧。最後的劉裕，不是最成功的北伐大將，但他也趁機篡奪晉室，創立了新的王朝：宋。

劉宋初立，內部即混亂不堪，跟漢朝滅亡不一樣，跟清兵入關也不一樣。沒有人要匡復漢室，沒有人要反清復明。因為晉朝特別垃圾嗎？不，是因為統一的架構不一樣。

一個王朝如果是依靠無數的親王親侯來維繫地方統治，在中央垮台後，在成千上百的王侯中，總是有人會想要奪回往日榮耀。但東晉卻是靠著異姓世族所成立的政權，更不要說劉裕在篡位之前，司馬家差不多都給他趕跑了。

劉宋面對的，顯然是世族勢力在背後的爭奪。最終，由宋文帝與經營荊州20年的大將勝出，大將名叫到彥之。不稱軍閥，因為從他就任荊州到宋文帝時代，到彥之都是為了劉氏一族服務，檯面上看不出任何異心的。

平服政爭與境內不安後，宋文帝遣到彥之發起了北伐。就跟諸葛亮一樣，北伐不能不打。這些個半壁王朝，就像跟銀行貸款蓋房子一樣。蓋房子當然要花錢啊，錢如流水般灑出去誰開心了？金主看的，是房子蓋好之後的收益，但業主就未必了。有時候，你只是得做做樣子給銀行看，表示你有蓋房子的決心。

嚴格說起來，西元430年，宋文帝正式執政不到四年，並不是個適合開啟北伐的時間點。根據《南史．到彥之傳》的說法，宋文帝很大部分是為了增加到彥之的威信。軍閥跟皇帝的緊密合作，在一般三國論述來說，是很難想像的事情，但其實更合理。即使是曹操跟漢獻帝，也必然有過這樣的蜜月期。

簡甲卒五萬，給右將軍到彥之，統安北將軍王仲德、兗州刺史竺靈秀舟師入河；驍騎將軍段宏精騎八千，直指虎牢；豫州刺史劉德武勁勇一萬，以相掎角；後將軍長沙王義欣可權假節，率見力三萬，監征討諸軍事。便速備辦，月內悉發。

當時到彥之率領五萬大軍，從淮河水路北上接泗水進軍。水軍北伐有沒有？很不幸的，當時碰到泗水氾濫，使得南軍進展甚緩，也給了北魏時間。劉宋的仁義之師，出兵前就先跟北魏宣告：「河南自古以來就是我們的領土，現在我們要拿回來了，勿擾。」

北魏世祖，三代目拓跋燾大怒：「我剛出生頭毛都還溼答答的時候，我媽就說河南是我們的了。先說好，不要以為你們用水軍，我們就沒皮條了！」拓跋燾立刻下令造船3000，進入黃河區域準備迎戰。

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因為南軍真的走很慢，拓跋燾還去討伐了一下北邊高車蠻族。七月，南軍終於抵達東平（山東濟寧），就在這時，異變陡生。原本北魏已經佈署迎敵的北岸，發生了叛亂，魏軍防線潰散，宋軍，進入了黃河。

北魏原本打算在這邊決戰，是以洛陽周遭並無重兵。如今宋軍長驅直入，拓跋燾立刻決定撤守洛陽，並且開始在後方召集鎮守四方的部隊。到彥之派出三將，輕鬆取下洛陽虎牢一帶，他自己則帶兵強渡黃河，卻遭魏軍擊退。

自古以來，北伐要訣，不在於兵多將廣，更在乎「縱橫」二字。舉凡韓信、諸葛亮，姜維、桓溫，大家都知道，北伐最重外交謀略。劉宋這次北伐，其實也搭配了赫連匈奴的進軍。但拓跋燾指揮若定，緊守黃河防線，西退匈奴，隨即反攻洛陽，走他們擅長的陸路回擊就可以了。

十月，宋軍三將兵敗如山倒。這時間很是關鍵：黃河，已經開始結冰。宋軍的船運補給狀況變差，洛陽前線各軍糧食不足，城池修復工程也尚未完成，如何能守？不得不提一下，劉裕的戰爭方式，就是一邊築城一邊前進，穩紮穩打，所以他比較不會碰上這種問題。好死不死，到彥之本軍爆發疫情，他自己的眼疾也發作，只能灑下沿岸守軍，自行後撤。

這時，到彥之收到消息，知道魏軍正在黃河北岸集結。見勢不可守，到彥之索性下令把船隻都燒掉，拋下東平守軍，步行撤退彭城。雖然南北都有水軍，但不可否認，南人的造船工藝與技術還是比較高明的。這些南船一旦落入敵軍手中，到彥之此次長驅直入的大門，只怕就將成為魏軍南下的康莊大道。

說到底，燒船不能算錯。問題是此行損兵折將，船隻盡墨，你要宋文帝怎麼跟銀行交代？宋文帝連忙再派大將檀道濟前往支援。檀道濟到的正是時候，不但拯救了東平守軍，更往西推進，分兵夾擊魏軍，斬其先鋒。但在洛陽東側被截住，魏軍增援源源不絕，20多天後，檀道濟同樣只能選擇撤退。但卻是「全軍而返」，更救出兩名大將，高下立判。

檀道濟加官晉爵，到彥之下獄，免官。不過宋文帝也只是在給交代，隔年就再次起用到彥之，並且打算恢復他的爵位，到彥之卻推辭了。

西元433年，到彥之過世。

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大致上是這樣，不過我們要加看一此戰的重要配角：王仲德。仲德其實是表字，本名王懿。他本是北朝人士，祖父是後趙大官，父親也在前秦食二千石。前秦苻堅敗亡時，17歲的王懿跟哥哥王睿一起帶兵抵抗慕容垂的叛亂失敗，輾轉去到南朝。

南朝是晉室，懿是司馬懿，睿是司馬睿，這兩兄弟的名，恰恰好跟東西晉開國君主一樣，自然是不能再用了，所以才以表字行世，反正南朝雙名者多，倒也不奇怪。

王家兄弟聽說南朝人對於北方同鄉特別照顧，就前往投靠同為太原出身的江州刺史王愉，沒想到王愉卻不怎麼把他們放在心上。太原王氏，東晉時其實是受三吳世族控制的僑姓。當時配合司馬道子從陳郡謝家手中奪回政權，反對北伐。仲德兄弟志在北侵，自然只能受人白眼，遂又改投荊州軍閥：桓玄。