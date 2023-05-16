G7領導人峰會前夕：公報劍指中國「經濟脅迫」與日本的全球新角色
我們想讓你知道的是
外界對於此次G7將觸及中國挑戰的討論一直存在。在領袖峰會之前先舉辦的G7財長及央行行長會議上，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）便提及，美國一直在考慮對北京對其它國家市場施行的強制性經濟政策採取反制，並可能在G7領袖峰會上得到其他國家的協調及協助。她指出，中國對立陶宛和澳洲明顯地實施「經濟脅迫」，令人十分關切。
今年7大工業國家集團（G7）領導人峰會即將於5月19至21日在日本廣島舉行。其中，許多消息傳出，今年峰會除了會聚焦在俄羅斯入侵烏克蘭議題上，與中國相關的議題是本次峰會另一重要焦點。《路透社》引述一位參與會前討論的美國官員透露，在下周開幕的領袖會議，將發表一份關於中國在全球各地「使用經濟脅迫」（economic coercion）的聲明。
報導稱，此聲明可能是共同公報中的一部分，同時也是一項有關G7國家將如何合作抵禦來自任何國家「經濟脅迫」的計劃提案。
這位官員還透露，七國領導人峰會主聲明將涵蓋「一個專門針對中國的部份」，列出一份來自中國的經濟脅迫與其他行徑的具體關注清單。
G7國家包括日本、美國、英國、法國、德國、加拿大和義大利，這些國家的現任領導人計劃在下周陸續飛抵日本參與峰會。
劍指中國「經濟脅迫」？
外界對於此次G7將觸及中國挑戰的討論一直存在。在領袖峰會之前先舉辦的G7財長及央行行長會議上，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）便提及，美國一直在考慮對北京對其它國家市場施行的強制性經濟政策採取反制，並可能在G7領袖峰會上得到其他國家的協調及協助。她指出，中國對立陶宛和澳洲明顯地實施「經濟脅迫」，令人十分關切。
根據《金融時報》報導，他們掌握到峰會草擬的相關文件稱，此次峰會東道主日本和美國都想將「經濟安全」作為峰會的主要議題之一。而葉倫也表示，華府正在完成一個針對中國的新的對外投資審查機制，新的美國投資限制將「範圍縮窄」，並且針對「明確影響國家安全」的技術，並將與其他G7成員國據此進行非正式討論。
2023年以來，北京已經對美國軍武製造商洛克希德・馬丁（Lockheed Martin）和雷神（Raytheon）及相關的若干客戶實施新一輪制裁，還展開對美國晶片大廠美光（Micron）的調查，並在3月搜查了美國盡職公司（due diligence ）明智集團（Mintz Group）在北京的辦公室，拘留了五名中國籍員工。4月底，美國四大諮詢公司之一的貝恩集團（Bain & Company）在上海的辦公室遭中國警方突擊檢查，並帶走一些文件。此外，最近北京又拘留了日本艾力斯（Astellas Pharma）公司的一位高層。本周還傳出隸屬美國微軟公司的知名求職平台領英（Linkedin）將關停在中國的業務。
此外，4月中，G7外長會議在日本長野舉辦，日本首相岸田文雄與美國國務卿布林肯會面，再次就美日共同安保工作交換意見，同時，日本外務省稱，G7各國外長都重申台海和平穩定的重要性，並認為此舉方有助於國際社會的安全繁榮。
針對G7提到各種有關中國的發言，4月19日，中國外交部約見日本駐華使館首席公使小泉勉稱， G7外長會「涉中消極動向」，向主辦國日本表達強烈不滿，並提出嚴正交涉。《金融時報》透露，根據中國商務部的一項評估，習近平政權正考慮限制西方於汽車行業中取得關鍵材料和技術。
外界分析，根據中南海強硬的外交政策，預計北京將對G7領導人峰會聲明中有關中國或兩岸問題等不會有任何讓步，並同時將有嚴厲的回應。
日本的新角色
北京對美日不管是在G7或之前的合作，以及日本最近在美國協助下與韓國的合作，都有所批評跟發出訊號。這也凸顯出日本在最近全球政治上的地位越來越突出。
東亞事務評論員瑞迪（Gearoid Reidy ）在G7前夕於《彭博社》發表的評論稱，日本更換首相速度之快，讓眾人對岸田文雄政權沒有太大期待，岸田的前任首相菅義偉，上任不到一年後辭職。
但瑞迪指出，最近幾個月，日本政治發生了一個不尋常的情況。岸田成功挺住了許多風波和民調開始崩盤的困境，並通過一系列外交活動掌握住政權。
目前，岸田現在的支持率已經恢復到前首相安倍遇襲身亡前的水平，而上個月在地方補選中自民黨表現出色，在黨內的權力鞏固。過去外界認為G7本來是他告別首相的舞台，這個傳聞現在已經轉變：在家鄉廣島舉辦的G7反而成了岸田可能利用的契機，他可能在舉辦成功峰會後提前召開大選。
瑞迪分析，岸田的優勢在於外交，因為他在後疫情時代上台，正好讓他能夠大展身手。今年三月份閃電訪問基輔，與同期的習近平會見普亭形成鮮明對比。本月，岸田又在全球南方展開了一系列訪問，是日本領導人近十年來的首次出訪該區域。
岸田文雄登上了本月時代雜誌的封面人物，該報導分析岸田如何將東京帶回國際舞台，成為解決世界各地衝突的決策者。
「這很大程度上歸功於拜登政府對中國日益強硬的立場，東京正在全球獲得重要性，因為華盛頓尋求盟友來遏制北京的崛起……其中日本處於核心地位。」瑞迪表示。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。