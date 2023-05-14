澤倫斯基訪羅馬尋求教宗支持，梅洛尼承諾將提供360度全方位支持
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澤倫斯基昨日訪問了羅馬，並在羅馬會見了總理梅洛尼與教宗方濟各（Pope Francis）。梅洛尼表示會對烏克蘭提供全力支持，教宗方濟各則說會為烏克蘭「不斷祈禱」及提供人道援助。澤倫斯基結束在義大利的行程之後前往德國，德國昨日向烏克蘭提供了27億歐元的軍事援助。
據《紐約時報》、《FRANCE24》綜合報導，烏克蘭總統澤倫斯基昨（13）日訪問了義大利首都羅馬，這是澤倫斯基自俄烏戰爭爆發以來第一次訪問義大利，並在羅馬會見了義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）及總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。隨後又前往梵蒂岡與天主教教宗方濟各（Pope Francis）會晤。
而馬達雷拉和梅洛尼都表示會對烏克蘭提供了他們的全力支持，教宗方濟各則說會為烏克蘭「不斷祈禱」及提供人道援助。
澤倫斯基在義大利進行訪問期間，烏克蘭軍隊也在烏克蘭東部關鍵城市巴赫姆特（Bakhmut）附近取得進展。
梅洛尼承諾只要需要，就會全力支持烏克蘭
梅洛尼與澤倫斯基的會面結束後，兩人一起在總理辦公室基吉宮（Palazzo Chigi）舉行記者會。
梅洛尼稱澤倫斯基為她的「朋友」，並表示義大利將全力支持烏克蘭擊退俄羅斯的「野蠻和不公正的侵略」，且只要有必要，義大利也將繼續向烏克蘭提供武器：「我們將提供360度全方位支持。」
澤倫斯基則在推特上表示這次的訪問對他的國家「即將取得勝利」相當重要，並一再感謝義大利的援助。
教宗為烏克蘭祈禱
澤倫斯基這趟羅馬行的核心，是與教宗方濟各的會談，尋求教宗支持他的和平計劃。
在他們長達40分鐘的會談前，澤倫斯基用手摀住心口，表示能與教皇會面是「莫大的榮幸」。教宗方濟各則因膝蓋問題拄著拐杖前來迎接澤倫斯基，並向澤倫斯基說：「感謝光臨。」然後將澤倫斯基帶到教宗工作室進行會談。
為了保持梵蒂岡的傳統中立，教宗方濟各在對烏克蘭人的苦難表示同情的同時，卻無法公開譴責俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），且經常因此發表令人困惑和矛盾的言論，遭到許多烏克蘭支持者的批評。有烏克蘭官員認為，教宗試圖將自己定位為「潛在的和平締造者」，這不僅不利於烏克蘭取得勝利，也不利於實現真正和公正的和平。
澤倫斯基在與教宗方濟各會面後發表的聲明表示：「我要求（教宗）譴責俄羅斯在烏克蘭的罪行，因為受害者和侵略者之間不可能有平等。我還談到了我們的和平公式是實現公正和平的唯一有效算法。」澤倫斯基也說教宗方濟各向他拋出了青銅色的橄欖枝。
澤倫斯基在與教宗會面之後接受義大利電視台採訪，在被問及教宗方濟各是否可能成為他和普亭之間的和平締造者時，澤倫斯基說：「儘管尊重教宗，但烏克蘭不需要『調解員』，因為『你不能與普亭進行調解』。 戰場上的勝利是必不可少的，而且即將到來。」澤倫斯基認為與普亭交談毫無意義，還說：「我們要談什麼？」
澤倫斯基訪問中也提到，他感謝教宗關注俄羅斯入侵後數百萬烏克蘭人的困境，還說到他與教宗討論了因戰爭爆發被驅逐到俄羅斯的數萬名烏克蘭兒童的命運。「我們必須盡一切努力把他們帶回家。」澤倫斯基補充說。
梵蒂岡方面，則在教宗與澤倫斯基會面後發表的聲明中表示，兩人在40分鐘的會談中討論了對「烏克蘭的人道救援」以及和「政治局勢」有關的問題，但沒有點名俄羅斯。教宗強調，需要對最脆弱的人、無辜的衝突受害者採取「人道姿態」。
教宗也向澤倫斯基表示，自去年2月俄羅斯入侵其鄰國以來，他不斷為祈求和平祈禱。
澤倫斯基於今日前往德國
澤倫斯基結束在義大利會見義國官員和教宗方濟各的行程之後前往德國。澤倫斯基今天在推特中表示，他目前已抵達德國柏林。
此行是在週六德國宣布對烏克蘭提供27億歐元（約910億台幣）的軍事援助後決定的，包括坦克、裝甲車和防空系統。
德國國防部長鮑里斯．皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）在一份聲明中表示：「我們都希望俄羅斯迅速結束這場針對烏克蘭人民的可怕戰爭，但不幸的是，這還遙遙無期。」
新聞來源
- Zelensky says he thanked pope for support over Ukraine 'tragedy'（FRANCE24）
- Zelensky Meets Pope and Meloni in Italy to Bolster Ukraine’s Support（The New York Times）
延伸閱讀
- 俄軍在巴赫姆特不到一週陣亡破千，俄羅斯婦女籲普亭「別把我們的親人送進屠宰場」
- 教宗方濟各參與未公開烏俄和平行動，訪匈牙利籲接納移民與總理奧班形成對比
- 俄烏戰爭一年後，國際對於支持台灣、制裁中俄的民意有怎樣的變化？
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核稿編輯：楊士範
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
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致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。