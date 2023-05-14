澤倫斯基訪羅馬尋求教宗支持，梅洛尼承諾將提供360度全方位支持

據《紐約時報》、《FRANCE24》綜合報導，烏克蘭總統澤倫斯基昨（13）日訪問了義大利首都羅馬，這是澤倫斯基自俄烏戰爭爆發以來第一次訪問義大利，並在羅馬會見了義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）及總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。隨後又前往梵蒂岡與天主教教宗方濟各（Pope Francis）會晤。

而馬達雷拉和梅洛尼都表示會對烏克蘭提供了他們的全力支持，教宗方濟各則說會為烏克蘭「不斷祈禱」及提供人道援助。

澤倫斯基在義大利進行訪問期間，烏克蘭軍隊也在烏克蘭東部關鍵城市巴赫姆特（Bakhmut）附近取得進展。

梅洛尼承諾只要需要，就會全力支持烏克蘭

梅洛尼與澤倫斯基的會面結束後，兩人一起在總理辦公室基吉宮（Palazzo Chigi）舉行記者會。

Photo Credit: GettyImages 義大利總理梅洛尼於2023年5月13日在羅馬的基吉宮會見了澤倫斯基。這是澤倫斯基自俄羅斯入侵烏克蘭開始以來首次訪問義大利。而梅洛尼承諾將提供烏克蘭全方面的協助。

梅洛尼稱澤倫斯基為她的「朋友」，並表示義大利將全力支持烏克蘭擊退俄羅斯的「野蠻和不公正的侵略」，且只要有必要，義大利也將繼續向烏克蘭提供武器：「我們將提供360度全方位支持。」

澤倫斯基則在推特上表示這次的訪問對他的國家「即將取得勝利」相當重要，並一再感謝義大利的援助。

Today in Rome. I'm meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

教宗為烏克蘭祈禱

澤倫斯基這趟羅馬行的核心，是與教宗方濟各的會談，尋求教宗支持他的和平計劃。

在他們長達40分鐘的會談前，澤倫斯基用手摀住心口，表示能與教皇會面是「莫大的榮幸」。教宗方濟各則因膝蓋問題拄著拐杖前來迎接澤倫斯基，並向澤倫斯基說：「感謝光臨。」然後將澤倫斯基帶到教宗工作室進行會談。

為了保持梵蒂岡的傳統中立，教宗方濟各在對烏克蘭人的苦難表示同情的同時，卻無法公開譴責俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），且經常因此發表令人困惑和矛盾的言論，遭到許多烏克蘭支持者的批評。有烏克蘭官員認為，教宗試圖將自己定位為「潛在的和平締造者」，這不僅不利於烏克蘭取得勝利，也不利於實現真正和公正的和平。

澤倫斯基在與教宗方濟各會面後發表的聲明表示：「我要求（教宗）譴責俄羅斯在烏克蘭的罪行，因為受害者和侵略者之間不可能有平等。我還談到了我們的和平公式是實現公正和平的唯一有效算法。」澤倫斯基也說教宗方濟各向他拋出了青銅色的橄欖枝。

澤倫斯基在與教宗會面之後接受義大利電視台採訪，在被問及教宗方濟各是否可能成為他和普亭之間的和平締造者時，澤倫斯基說：「儘管尊重教宗，但烏克蘭不需要『調解員』，因為『你不能與普亭進行調解』。 戰場上的勝利是必不可少的，而且即將到來。」澤倫斯基認為與普亭交談毫無意義，還說：「我們要談什麼？」

澤倫斯基訪問中也提到，他感謝教宗關注俄羅斯入侵後數百萬烏克蘭人的困境，還說到他與教宗討論了因戰爭爆發被驅逐到俄羅斯的數萬名烏克蘭兒童的命運。「我們必須盡一切努力把他們帶回家。」澤倫斯基補充說。

梵蒂岡方面，則在教宗與澤倫斯基會面後發表的聲明中表示，兩人在40分鐘的會談中討論了對「烏克蘭的人道救援」以及和「政治局勢」有關的問題，但沒有點名俄羅斯。教宗強調，需要對最脆弱的人、無辜的衝突受害者採取「人道姿態」。

教宗也向澤倫斯基表示，自去年2月俄羅斯入侵其鄰國以來，他不斷為祈求和平祈禱。

澤倫斯基於今日前往德國

澤倫斯基結束在義大利會見義國官員和教宗方濟各的行程之後前往德國。澤倫斯基今天在推特中表示，他目前已抵達德國柏林。

Already in Berlin. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. NATO. Security. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

此行是在週六德國宣布對烏克蘭提供27億歐元（約910億台幣）的軍事援助後決定的，包括坦克、裝甲車和防空系統。

德國國防部長鮑里斯．皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）在一份聲明中表示：「我們都希望俄羅斯迅速結束這場針對烏克蘭人民的可怕戰爭，但不幸的是，這還遙遙無期。」

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核稿編輯：楊士範