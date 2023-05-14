日本首相談曾來台為安倍晉三擋酒，岸田文雄：在台灣乾杯是真的喝完才有禮貌

日相岸田談26年前訪台為安倍擋酒，從紹興喝到高粱一人打通關

（中央社）日本首相岸田文雄上綜藝節目，內容今晚播出，介紹他1997年跟隨當時自民黨青年局長安倍晉三組團訪台灣，靠著他的好酒力打通關。台灣媒體2021年曾報導這段酒豪傳說。

日本《Sponichi Annex》、《日刊體育報》等報導，岸田文雄在今晚播出的綜藝節目「世界最想上的課：高峰會前SP岸田內閣總理大臣特別授課！」上擔任特別講師，這是他首度上綜藝節目，顯得有點緊張。日本首相上綜藝節目相當罕見。

日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，5月19至21日將在岸田的故鄉廣島舉辦G7領袖高峰會。岸田在節目一開始就說：「下週G7廣島高峰會，日本是主席國，這個高峰會是很大型的國際會議。自己很期待這是個能讓更多孩童及更多人知道G7廣島高峰會一事的好機會，於是來上這個節目。」

節目前半段，問及身為首相能否自由決定外交該如何進行時，岸田說，外交是人與人的連結，是靠信賴關係，所以歷任首相都非常努力要加強信賴關係。外交是首相可以自由發揮的。

岸田談到當上首相後一開始的工作就是組閣、處理外交及安全保障等。他透露自己訪台時，被稱為「酒豪」一事。

他說出這段插曲時，攝影棚內很多人感到驚訝。他說在做外交工作時，自己的酒量好，可以與對方一邊喝酒一邊搏感情，深化信賴關係。

節目介紹岸田1997年才當上眾議員沒多久訪台的插曲。節目指出，在台灣乾杯是真的喝完杯中酒才有禮貌，但日本（自民黨青年局訪台團）的團員大半酒量都不好，安倍幾乎不會喝酒。

岸田當時感受到團員對他投以熱烈期待的眼神，於是心想「沒關係，我來喝」，啤酒、紹興酒、50度以上的蒸餾酒（高粱酒之類），對於台灣政治家來敬酒，他一人打通關，讓這場交流會順利結束。

節目說，2021年岸田文雄將當上首相時，台灣媒體曾報導「岸田文雄酒豪傳說」。

2021年9月29日，日本執政黨自民黨總裁（主席）選舉結果公布，由前政調會長岸田文雄當選，將成為新首相。當天，中央社率先報導，岸田曾在台灣幫安倍擋酒，一人力戰眾立法委員，獲讚因好酒量救了台日關係。

Photo Credit: 岸田文雄臉書 岸田文雄曾在台灣幫安倍晉三擋酒，一人力戰眾立法委員，獲讚因好酒量救了台日關係。

在節目上，被問及現在酒量如何時岸田表示，以前酒力很強，最近喝得沒那麼多。問到年輕時酒量可以喝多少時，他答：「沒在計算。」

節目後半段是有關G7領袖高峰會的歷史、插曲等，由岸田解說。岸田4月在國會議員補選時到和歌山輔選，遭人投擲爆裂物。為記取這次事件的教訓，G7廣島峰會將動員約2萬3000名警力，負責維安工作。岸田說，希望廣島民眾能多多協助，讓日本辦好一場安全的高峰會。」

G7峰會倒數 岸田：日本歷史上最重要峰會

（中央社）今年七大工業國集團（G7）峰會5月19日將在日本廣島市開幕，日本首相岸田文雄今天赴當地視察並慰勉相關人員時說，這次將是日本歷史上最重要的一場峰會。

《日本放送協會》（NHK）報導，岸田昨（13）天親赴峰會舉辦地廣島市視察，並在作為峰會會場的飯店慰勞勉勵負責周邊維安工作的其中100多名警察及海上保安官。

岸田考量到俄羅斯侵略烏克蘭等情況說，「這次是我國第7次、也是時隔7年再度舉辦峰會，考慮到嚴峻的國際情勢，在日本歷史上也將成為最重要的一場峰會」。

岸田還說，讓這次歷史性峰會安全且順利地進行，是身為主辦國日本的重責大任，「其成敗都繫於各位，希望大家可以抱持高度緊張感，完成維安工作直到最後一刻」。

岸田接著還登上屆時各國領袖都將前往的宮島，參拜當地知名的世界遺產嚴島神社。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：楊士範