日本首相談曾來台為安倍晉三擋酒，岸田文雄：在台灣乾杯是真的喝完才有禮貌

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日本首相岸田文雄在今晚播出的日本綜藝節目上透露，他1997年跟隨當時自民黨青年局長安倍晉三訪台時，曾靠著他的好酒力量，一人力戰台灣眾立法委員，更被台媒譽為「酒豪傳說」。被問到年輕時酒量可以喝多少時，他答：「沒在計算。」節目後半段則由岸田解說介紹了即將在5月19日於廣島開幕的G7領袖高峰會。
日相岸田談26年前訪台為安倍擋酒，從紹興喝到高粱一人打通關
（中央社）日本首相岸田文雄上綜藝節目，內容今晚播出，介紹他1997年跟隨當時自民黨青年局長安倍晉三組團訪台灣，靠著他的好酒力打通關。台灣媒體2021年曾報導這段酒豪傳說。
日本《Sponichi Annex》、《日刊體育報》等報導，岸田文雄在今晚播出的綜藝節目「世界最想上的課：高峰會前SP岸田內閣總理大臣特別授課！」上擔任特別講師，這是他首度上綜藝節目，顯得有點緊張。日本首相上綜藝節目相當罕見。
日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，5月19至21日將在岸田的故鄉廣島舉辦G7領袖高峰會。岸田在節目一開始就說：「下週G7廣島高峰會，日本是主席國，這個高峰會是很大型的國際會議。自己很期待這是個能讓更多孩童及更多人知道G7廣島高峰會一事的好機會，於是來上這個節目。」
節目前半段，問及身為首相能否自由決定外交該如何進行時，岸田說，外交是人與人的連結，是靠信賴關係，所以歷任首相都非常努力要加強信賴關係。外交是首相可以自由發揮的。
岸田談到當上首相後一開始的工作就是組閣、處理外交及安全保障等。他透露自己訪台時，被稱為「酒豪」一事。
他說出這段插曲時，攝影棚內很多人感到驚訝。他說在做外交工作時，自己的酒量好，可以與對方一邊喝酒一邊搏感情，深化信賴關係。
節目介紹岸田1997年才當上眾議員沒多久訪台的插曲。節目指出，在台灣乾杯是真的喝完杯中酒才有禮貌，但日本（自民黨青年局訪台團）的團員大半酒量都不好，安倍幾乎不會喝酒。
岸田當時感受到團員對他投以熱烈期待的眼神，於是心想「沒關係，我來喝」，啤酒、紹興酒、50度以上的蒸餾酒（高粱酒之類），對於台灣政治家來敬酒，他一人打通關，讓這場交流會順利結束。
節目說，2021年岸田文雄將當上首相時，台灣媒體曾報導「岸田文雄酒豪傳說」。
2021年9月29日，日本執政黨自民黨總裁（主席）選舉結果公布，由前政調會長岸田文雄當選，將成為新首相。當天，中央社率先報導，岸田曾在台灣幫安倍擋酒，一人力戰眾立法委員，獲讚因好酒量救了台日關係。
在節目上，被問及現在酒量如何時岸田表示，以前酒力很強，最近喝得沒那麼多。問到年輕時酒量可以喝多少時，他答：「沒在計算。」
節目後半段是有關G7領袖高峰會的歷史、插曲等，由岸田解說。岸田4月在國會議員補選時到和歌山輔選，遭人投擲爆裂物。為記取這次事件的教訓，G7廣島峰會將動員約2萬3000名警力，負責維安工作。岸田說，希望廣島民眾能多多協助，讓日本辦好一場安全的高峰會。」
G7峰會倒數 岸田：日本歷史上最重要峰會
（中央社）今年七大工業國集團（G7）峰會5月19日將在日本廣島市開幕，日本首相岸田文雄今天赴當地視察並慰勉相關人員時說，這次將是日本歷史上最重要的一場峰會。
《日本放送協會》（NHK）報導，岸田昨（13）天親赴峰會舉辦地廣島市視察，並在作為峰會會場的飯店慰勞勉勵負責周邊維安工作的其中100多名警察及海上保安官。
岸田考量到俄羅斯侵略烏克蘭等情況說，「這次是我國第7次、也是時隔7年再度舉辦峰會，考慮到嚴峻的國際情勢，在日本歷史上也將成為最重要的一場峰會」。
岸田還說，讓這次歷史性峰會安全且順利地進行，是身為主辦國日本的重責大任，「其成敗都繫於各位，希望大家可以抱持高度緊張感，完成維安工作直到最後一刻」。
岸田接著還登上屆時各國領袖都將前往的宮島，參拜當地知名的世界遺產嚴島神社。
新聞來源
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會