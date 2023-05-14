2023/05/14,
政治

爭取國民黨總統提名，郭台銘宴請中常委

爭取國民黨總統提名，郭台銘宴請中常委
郭台銘5月12日於新北市板橋舉行「為台為民郭台銘」最終場造勢活動。｜Photo Credit: 郭台銘臉書 

我們想讓你知道的是

備受外界關注的國民黨總統候選人預計在5月17日的中常會上宣布。為爭取提名，郭台銘今日又親自致電邀請中常委餐敘。但有中常委表示，這次總統提名中常會已授權由黨主席徵召，所以中常委對人選沒有太多決定權，如果只是交換意見，或是請益黨內意見看法，一起聚餐吃飯也不是不行。

（中央社）國民黨預計17日公布總統人選，積極爭取徵召提名的鴻海創辦人郭台銘除了透過大型造勢活動，爭取藍營支持者支持外，據了解，郭台銘今天中午也將宴請國民黨中常委，爭取國民黨內的支持意味濃厚。

國民黨總統人選即將出爐，預計在17日的中常會上宣布總統參選人。可能的人選包括在黨內呼聲極高的新北市長侯友宜，以及近日不斷透過大型造勢，極力爭取國民黨徵召的郭台銘。

全力支持郭台銘的國民黨立委陳玉珍日前曾宴請黨內立委，並邀請郭台銘到場與會，聯電榮譽副董事長宣明智8日晚間也再度宴請國民黨立委，郭台銘同樣到場致意。

為持續替郭台銘爭取支持，宣明智也將在16日宴請國民黨中常委。但在此之前，郭台銘14日中午將率先以本人名義宴請中常委，黨內判斷，持續爭取支持的意味濃厚，也代表郭台銘參選的決心。

據了解，郭台銘的餐敘時間訂於今天中午11時30分，不具名的中常委說，這場餐敘是郭台銘親自致電邀約。

這名中常委也說，近日郭陣營動作頻頻，包括郭台銘與宣明智都分別邀約中常委餐敘；但他坦言，這次總統提名，中常會已授權由黨主席徵召，所以中常委對人選相對沒有太多決定權，若只是交換意見，或是請益黨內意見看法，對團結有益處，一起聚餐吃飯也不是不行。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。