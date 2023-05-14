阿共真的「打來了」，中國打電話對誠品顧客進行「統戰」

我們想讓你知道的是
HISP台灣佇遮計畫副執行秘書楊欣慈接到自稱是誠品的電話，詢問她對於誠品購買的書籍《阿共打來怎麼辦》的感想。一開始她還以為是常見的詐騙電話，沒想到聊到後來發現對方居然是打電話來對她進行「統戰」，還告訴她書裡內容都不正確，且強調如果把票投給民進黨就絕對會發生武統，投給國民黨就會和平統一。
HISP台灣佇遮計畫副執行秘書楊欣慈於昨（13）日接到自稱為誠品書局的電話，以對顧客進行回訪的名義，詢問她對2月份於誠品購買的書籍《阿共打來怎麼辦》的感想。
一開始楊欣慈以為接到的是常見的詐騙電話，沒想到越聽越不對勁，後來發現對方居然是打電話來對她進行「統戰」，還告訴她書裡內容都不正確，且強調如果把票投給民進黨就絕對會發生武統，投給國民黨就會和平統一。
楊欣慈反問：「那我們想要獨立都不行嗎？」對方還回答：「不行，統一一定會發生、沒得選。」
目前數位發展部已針對誠品恐涉及消費者個資外洩一事，要求誠品於明日之前進行說明，並提供相關資料，以釐清相關個資保護措施是否符合法令規範。誠品則強調將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。
阿共真的「打來了」
楊欣慈於個人臉書發表她與疑似進行「統戰」的中國人得交涉內容。
楊欣慈表示，疑似「統戰」的電話開頭是「+28」，當她接起電話後，對方便先詢問她是否有購買《阿共打來怎麼辦》這本書，待她回覆之後，便以顧客回訪的名義問她對這本書的想法。對方還說：「因為這本書很敏感，內容是不恰當的，所以想了解您的看法。」
當楊欣慈發現對方可能是要對她進行「認知作戰」後，便假裝自己對統獨問題沒有特別想法，來讓對方向她闡述對這個議題的看法，且全程錄音。對方也毫不隱瞞立場，直接告訴她：「中國軍事實力很強，台灣絕對不可能會戰勝」以及「美國不會幫忙」、「台灣軍人懼戰」，且強調「統一台灣勢必發生，投民進黨就是武統，投國民黨就是和平統一，一國兩制」。
中國「統戰市調」針對出版業
楊欣慈在今日上午與台灣基進黨一同召開的記者會中表示：「雖然大家看這件事情好像很好笑，但是我還是覺得誠品有必要出來說明一下，為什麼我只是買個書，就要受到中共打來的這種事情，還是一對一的想要直接對你認知作戰。」甚至在事情發生後，許多人到誠品的粉絲專頁留言質疑個資外洩，卻也疑似遭到誠品刪除。
楊欣慈還提到，她在電話中反問：「那我們想要獨立都不行嗎？」對方還回覆：「不行，統一一定會發生、沒得選。」讓她覺得很可怕。
楊欣慈表示，她總共接到3通電話，3通打來的都是不同人，顯示是有一個組織或是辦公室在做這件事情。當她表示願意花時間跟他們聊天後，她在電話中還聽見對方同事之間互相通知：「這通電話可以打，你要不要也打給這個人看看，她可以讓我們有一個10分鐘的業績。」才會又有另一個同事打給她。
楊欣慈認為：「他們的KPI可能就是電話時數，那我也是幫他們做了一個業績。」楊心慈也指出，這件事說明了他們統戰的經費可能花得很隨便，認知作戰人選也沒有挑得很好，甚至聊到後來還讓她套出對方根本不是台灣人，完全沒有說服力。
台灣基進台北市黨部主委吳欣岱則表示，雖然這個洗腦電話很好笑，台灣人一聽就知道他們是中國人，但行銷廣告的TA一開始絕對會有誤差，之後才會越來越精準：「他現在是打給《阿共打來怎麼辦》的讀者，以後可能會打給《大江大海》的讀者。打給這樣的讀者之後，這樣洗腦的文宣及訊息會不會入腦入心，是我們沒辦法抵禦的。所以能不能趁在現在還比較粗糙的時候，馬上發現中共操弄的資訊戰痕跡，怎麼樣打斷這些連結，是我們最關心的事情。」
吳欣岱也指出，近期媒體風向是不斷在炒作總統候選人民調，中國也搭配做這樣的統戰市調，可以看得出來台灣的內部是不斷在跟中國裡應外合的。吳欣岱還提到，最近出版業還有八旗總編富察赴中失聯事件，現在出版業的個資又被洩露，如果中國開始把焦點放在台灣的出版業界，開始干涉台灣的思想自由、言論自由，台灣要怎麼樣防範？
民眾資安等於國家安全
吳欣岱表示，網購個資外洩已經不是新聞，非常多電商跟網路書店都有過電話交易資料外洩，遭到不肖人士用來詐財。而誠品名列2022年刑事記錄局統計詐騙風險前5高，在2021年甚至是詐騙風險第1高的平台：「這樣的平台有沒有需要負起責任跟大眾解釋他們怎麼樣維護他們的資訊安全，是非常重要的。」
行政院上週公佈了13億的「打詐綱領」，但吳欣岱認為，防堵詐騙的關鍵應該是要先徹查個資外洩的源頭，要求廠商改善資安。與此同時，中央政府也正在討論「數位身分證」議題，在「統戰市調電話」事件發生後，吳欣岱認為中央政府更應該好好檢討資安防護。
「民眾的資訊安全就等同於國家安全，這是不分黨派的。」吳欣岱說。
數位發展部也在今日發布新聞稿，表示已依據《個資法》第22條規定，要求誠品於5月15日前來做必要說明，並提供相關資料，以釐清相關個資保護措施是否符合法令規範。
針對基進黨開記者會指控誠品個資外洩一案，誠品公關部也以電子郵件回應《中央社》記者表示，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。
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核稿編輯：楊士範
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【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
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人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
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