阿共真的「打來了」，中國打電話對誠品顧客進行「統戰」

HISP台灣佇遮計畫副執行秘書楊欣慈於昨（13）日接到自稱為誠品書局的電話，以對顧客進行回訪的名義，詢問她對2月份於誠品購買的書籍《阿共打來怎麼辦》的感想。

一開始楊欣慈以為接到的是常見的詐騙電話，沒想到越聽越不對勁，後來發現對方居然是打電話來對她進行「統戰」，還告訴她書裡內容都不正確，且強調如果把票投給民進黨就絕對會發生武統，投給國民黨就會和平統一。

楊欣慈反問：「那我們想要獨立都不行嗎？」對方還回答：「不行，統一一定會發生、沒得選。」

目前數位發展部已針對誠品恐涉及消費者個資外洩一事，要求誠品於明日之前進行說明，並提供相關資料，以釐清相關個資保護措施是否符合法令規範。誠品則強調將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。

阿共真的「打來了」

楊欣慈於個人臉書發表她與疑似進行「統戰」的中國人得交涉內容。

楊欣慈表示，疑似「統戰」的電話開頭是「+28」，當她接起電話後，對方便先詢問她是否有購買《阿共打來怎麼辦》這本書，待她回覆之後，便以顧客回訪的名義問她對這本書的想法。對方還說：「因為這本書很敏感，內容是不恰當的，所以想了解您的看法。」

當楊欣慈發現對方可能是要對她進行「認知作戰」後，便假裝自己對統獨問題沒有特別想法，來讓對方向她闡述對這個議題的看法，且全程錄音。對方也毫不隱瞞立場，直接告訴她：「中國軍事實力很強，台灣絕對不可能會戰勝」以及「美國不會幫忙」、「台灣軍人懼戰」，且強調「統一台灣勢必發生，投民進黨就是武統，投國民黨就是和平統一，一國兩制」。

中國「統戰市調」針對出版業

楊欣慈在今日上午與台灣基進黨一同召開的記者會中表示：「雖然大家看這件事情好像很好笑，但是我還是覺得誠品有必要出來說明一下，為什麼我只是買個書，就要受到中共打來的這種事情，還是一對一的想要直接對你認知作戰。」甚至在事情發生後，許多人到誠品的粉絲專頁留言質疑個資外洩，卻也疑似遭到誠品刪除。

楊欣慈還提到，她在電話中反問：「那我們想要獨立都不行嗎？」對方還回覆：「不行，統一一定會發生、沒得選。」讓她覺得很可怕。

楊欣慈表示，她總共接到3通電話，3通打來的都是不同人，顯示是有一個組織或是辦公室在做這件事情。當她表示願意花時間跟他們聊天後，她在電話中還聽見對方同事之間互相通知：「這通電話可以打，你要不要也打給這個人看看，她可以讓我們有一個10分鐘的業績。」才會又有另一個同事打給她。

楊欣慈認為：「他們的KPI可能就是電話時數，那我也是幫他們做了一個業績。」楊心慈也指出，這件事說明了他們統戰的經費可能花得很隨便，認知作戰人選也沒有挑得很好，甚至聊到後來還讓她套出對方根本不是台灣人，完全沒有說服力。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱則表示，雖然這個洗腦電話很好笑，台灣人一聽就知道他們是中國人，但行銷廣告的TA一開始絕對會有誤差，之後才會越來越精準：「他現在是打給《阿共打來怎麼辦》的讀者，以後可能會打給《大江大海》的讀者。打給這樣的讀者之後，這樣洗腦的文宣及訊息會不會入腦入心，是我們沒辦法抵禦的。所以能不能趁在現在還比較粗糙的時候，馬上發現中共操弄的資訊戰痕跡，怎麼樣打斷這些連結，是我們最關心的事情。」

吳欣岱也指出，近期媒體風向是不斷在炒作總統候選人民調，中國也搭配做這樣的統戰市調，可以看得出來台灣的內部是不斷在跟中國裡應外合的。吳欣岱還提到，最近出版業還有八旗總編富察赴中失聯事件，現在出版業的個資又被洩露，如果中國開始把焦點放在台灣的出版業界，開始干涉台灣的思想自由、言論自由，台灣要怎麼樣防範？

Photo credit: 台灣基進黨臉書 楊欣慈與台灣基進黨一同召開記者會針對誠品個資外洩讓她接到「統戰」電話一案進行說明。

民眾資安等於國家安全

吳欣岱表示，網購個資外洩已經不是新聞，非常多電商跟網路書店都有過電話交易資料外洩，遭到不肖人士用來詐財。而誠品名列2022年刑事記錄局統計詐騙風險前5高，在2021年甚至是詐騙風險第1高的平台：「這樣的平台有沒有需要負起責任跟大眾解釋他們怎麼樣維護他們的資訊安全，是非常重要的。」

行政院上週公佈了13億的「打詐綱領」，但吳欣岱認為，防堵詐騙的關鍵應該是要先徹查個資外洩的源頭，要求廠商改善資安。與此同時，中央政府也正在討論「數位身分證」議題，在「統戰市調電話」事件發生後，吳欣岱認為中央政府更應該好好檢討資安防護。

「民眾的資訊安全就等同於國家安全，這是不分黨派的。」吳欣岱說。

數位發展部也在今日發布新聞稿，表示已依據《個資法》第22條規定，要求誠品於5月15日前來做必要說明，並提供相關資料，以釐清相關個資保護措施是否符合法令規範。

針對基進黨開記者會指控誠品個資外洩一案，誠品公關部也以電子郵件回應《中央社》記者表示，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。

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核稿編輯：楊士範