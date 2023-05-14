青島欲與德國軍港締結「姊妹市」，德專家警告：中國恐意在刺探軍事情報和技術
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中國青島市欲與德國北部城市基爾締結姊妹市，但有德國安全專家表示，基爾是軍港，中國在此會有很多機會得以近距離觀察德國或盟軍船隻。美媒也指出中國利用「姊妹市」關係刺探情報早有前科，尤其海軍情報對中國至關重要。
（中央社）中國青島市欲與德國北部城市基爾締結姊妹市，德國安全專家對此提出警告，擔憂中國恐意在刺探軍事情報和技術。
《紐約時報》11日報導，當德國北部港口基爾（Kiel）市政府官員今年稍早聽到中國港口青島提議結成姊妹城市時感到受寵若驚，青島的面積是基爾的40倍。官員們趕緊接受了這個提議。
由於兩座城市的合作歷史可追溯到德國人幫助中國為2008年北京奧運會建設帆船場館，加上兩地都擁有許多商業港口、寬闊的棧橋和公共海灘，似乎很匹配。但對於安全專家來說，這種匹配好得不尋常，他們注意到沒那麼單純。
德國海軍退役指揮官、安全專家史威斯特克（Göran Swistek）說，「很明顯，基爾作為一個海軍港口可能會引起極大的興趣」，在基爾，有很多機會近距離觀察德國或盟軍船隻。
基爾市議會雖於3月批准了這個計劃，但因多方有不同意見，它接下來將決定是否成立一個小組對其進行重新評估，甚至將其徹底終止。
對於與青島建立姊妹市遭到的強烈反對，基爾市議會主席托瓦（Hans-Werner Tovar）感到驚訝，並說如果中國人想進行間諜活動，肯定不需要通過城市合作夥伴關係來進行。
但一些安全專家不同意這種說法，基爾大學安全政策研究所安全問題專家基爾貝格（Sarah Kirchberger）說，進入敏感設施往往取決於當地的聯繫人，「不是所有東西都能透過網路間諜活動了解」。
美國《自由亞洲電台》12日報導，中國利用「姊妹城市」關係刺探情報早有前科，今年4月，基爾大學安全政策研究所教授克勞瑟（Joachim Krause）受訪時表示，中國長期以來濫用友城關係和科學聯繫，以獲取對軍方至關重要的訊息，海軍對中國至關重要。基爾涉及潛艇技術和水下戰爭的相關訊息。
克勞瑟還重點指出基爾的海洋研究中心（GEOMAR）也是中國感興趣的目標，因為中國將很多民用技術轉為軍用。
新聞來源
- 青島欲與德國軍港締結姊妹市 專家示警北京意圖刺探情報（中央社）
- Stalled Sister City Plan Reveals New German Wariness of China（The New York Times）
- 青島欲與德國軍港締結「姊妹城市」 德專家憂中國另有所圖（自由亞洲電台）
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
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南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
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【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。