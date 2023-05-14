青島欲與德國軍港締結「姊妹市」，德專家警告：中國恐意在刺探軍事情報和技術

（中央社）中國青島市欲與德國北部城市基爾締結姊妹市，德國安全專家對此提出警告，擔憂中國恐意在刺探軍事情報和技術。

《紐約時報》11日報導，當德國北部港口基爾（Kiel）市政府官員今年稍早聽到中國港口青島提議結成姊妹城市時感到受寵若驚，青島的面積是基爾的40倍。官員們趕緊接受了這個提議。

由於兩座城市的合作歷史可追溯到德國人幫助中國為2008年北京奧運會建設帆船場館，加上兩地都擁有許多商業港口、寬闊的棧橋和公共海灘，似乎很匹配。但對於安全專家來說，這種匹配好得不尋常，他們注意到沒那麼單純。

德國海軍退役指揮官、安全專家史威斯特克（Göran Swistek）說，「很明顯，基爾作為一個海軍港口可能會引起極大的興趣」，在基爾，有很多機會近距離觀察德國或盟軍船隻。

基爾市議會雖於3月批准了這個計劃，但因多方有不同意見，它接下來將決定是否成立一個小組對其進行重新評估，甚至將其徹底終止。

對於與青島建立姊妹市遭到的強烈反對，基爾市議會主席托瓦（Hans-Werner Tovar）感到驚訝，並說如果中國人想進行間諜活動，肯定不需要通過城市合作夥伴關係來進行。

但一些安全專家不同意這種說法，基爾大學安全政策研究所安全問題專家基爾貝格（Sarah Kirchberger）說，進入敏感設施往往取決於當地的聯繫人，「不是所有東西都能透過網路間諜活動了解」。

美國《自由亞洲電台》12日報導，中國利用「姊妹城市」關係刺探情報早有前科，今年4月，基爾大學安全政策研究所教授克勞瑟（Joachim Krause）受訪時表示，中國長期以來濫用友城關係和科學聯繫，以獲取對軍方至關重要的訊息，海軍對中國至關重要。基爾涉及潛艇技術和水下戰爭的相關訊息。

克勞瑟還重點指出基爾的海洋研究中心（GEOMAR）也是中國感興趣的目標，因為中國將很多民用技術轉為軍用。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：楊士範