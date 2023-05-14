中研院跨國研究團隊新發現62顆土星衛星，土星打敗木星成太陽系衛星之王
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中研院與跨國團隊聯合研究新發現了62顆土星衛星，中研院研究人員王祥宇表示，新發現的衛星都很小，最小的直徑僅2.5公里，無法直接從望遠鏡觀測到，有時甚至會和雜訊看起來很像，因此要透過肉眼判讀，目前研究結果已報國際天文聯合會（IAU）進行認證公告。認證之後，土星將打敗木星重返「太陽系衛星最多之王」寶座。
（中央社）中研院與跨國團隊聯合研究，新發現62顆土星衛星，土星整體衛星數量達145顆，較木星更多，土星再度重返太陽系衛星最多之王寶座，已報國際天文聯合會（IAU）進行認證公告。
負責蒐集微型行星資料的官方組織小行星中心（MPC）在今年初指出，發現太陽系最大行星木星多了12顆衛星，比之前的80顆增加15%，已知總數來到92顆，成為太陽系擁有最多衛星的行星。
中央研究院研究人員王祥宇今天接受《中央社》記者採訪表示，中研院天文及天文物理研究所博士後艾希頓（Edward Ashton）、加拿大不列顛哥倫比亞大學教授葛萊曼（Brett Gladman）、哈佛史密森天體物理中心研究人員亞歷山德森（Mike Alexandersen）、法國貝桑松天文台研究人員博帝（Jean-Marc Petit）等組成跨國團隊，發現62顆土星衛星。
王祥宇說明，新發現的衛星都很小，最小的直徑僅2.5公里，無法直接從望遠鏡觀測到，因此研究團隊將2019年到2021年間的觀測資料，以衛星繞土星運行的多種可能速度進行疊圖，發現新的光點後，再比對不同時間套疊的結果，確定其是繞著土星運轉的天體而找出。
王祥宇指出，分析這62顆新發現衛星的軌道，形狀大多比較橢圓，與土星的自轉軸較不垂直，且有多顆的軌道形狀相當類似；因此推測它們不是在土星形成初期就形成的衛星，且原本也沒有這麼小，而是有天體經過土星附近時被土星捕捉，後又與其他天體發生碰撞，碎裂成多塊，形成多顆小衛星。
王祥宇說，因為這些衛星很小、訊號微弱，進行疊加作業時，有時會和雜訊看起來很像，因此要透過肉眼判讀，區分雜訊和衛星，並且要做多時間的比對，「要比較不同時間的資料、判斷哪個時候是同一個天體，這是比較難的」，目前研究結果已報國際天文聯合會（IAU）進行認證公告。
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會