2023/05/14,
中東

2023土耳其總統大選今日投票，艾爾多安延續勢力的關鍵一戰

2023土耳其總統大選今日投票，艾爾多安延續勢力的關鍵一戰
2023土耳其總統大選今日投票，總統艾爾多安尋求連任。｜Photo Credit: GettyImages

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2023土耳其總統大選今日登場，將於台灣時間晚上10點結束投票，因此大概今夜就能得知決選結果。民調顯示，總統艾爾多安最大的對手基里達歐魯的支持率些微領先。但如果兩人得票率都未超過5成，5月28日就得舉行第2輪決選。

（中央社）現代土耳其共和國百年史上最重要的其中一場選舉今天登場，民眾手中的選票可能讓總統艾爾多安下台，並阻止艾爾多安政府日益專制的走向，但也可能讓掌權20年的他繼續統治。

路透社》報導，這次選舉不只會決定由誰領導土耳其這個人口8500萬的北大西洋公約組織（NATO）成員國，也將決定國家治理方式、經濟走向和外交政策。目前土耳其正深陷一場生活成本危機。

民調顯示，艾爾多安（Tayyip Erdogan）最大對手、領導在野6政黨聯盟的基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）將些微領先，但如果兩人得票率都未超過5成，5月28日就得舉行第2輪決選。

土耳其選民也將選出新國會，結果可能會是艾爾多安的人民聯盟（People's Alliance）與基里達歐魯的民族聯盟（Nation Alliance）不分軒輊。

人民聯盟的組成包括艾爾多安的保守伊斯蘭主義政黨「正義發展黨」（AK Party）與民族主義政黨「民族行動黨」（MHP）等。

民族聯盟由6個反對派政黨組成，包含基里達歐魯所屬的世俗主義政黨「共和人民黨」（Republican People's Party）。

投票所已於當地時間上午8時（台灣時間13時）開放，將於下午5時（台灣時間22時）關閉。根據土耳其法律，晚間9時以前禁止報導任何投票結果。至於是否有必要舉行第2輪總統決選，大概今夜就能知道。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


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