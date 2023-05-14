2023/05/14,
印太

2023泰國大選：總理產生方式對軍政府有利，反對派勝選也不一定能順利執政

2023泰國大選：總理產生方式對軍政府有利，反對派勝選也不一定能順利執政
泰國國會眾議院選舉於5月14日舉行，民眾在投票所排隊等待投票。｜Photo Credit: 中央社

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泰國今天展開國會大選投票。最近的民調中，前總理戴克辛的女兒貝東塔支持度領先。泰國這次選戰被認為是渴望改革的年輕一代與傳統、保皇建制派之間的較量，選民傾向擊敗保守派軍方支持、執政近10年的總理帕拉育。但由於新總理的產生方式對軍政府有利，反對黨即便這次勝選，也不一定能順利執政。

（中央社）泰國今天展開國會大選投票，親民主的反對黨有望擊敗保守派軍方支持、執政近10年的總理帕拉育政府，但新總理產生方式對軍政府有利，反對黨即便這次勝選，也不一定能順利執政。

《法新社》報導，泰國這次選戰被認為是渴望改革的年輕一代與傳統、保皇建制派之間的較量，選民傾向擊敗曾以陸軍總司令身分策劃政變並藉此掌權的現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）。

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Photo Credit: 中央社

尋求連任的總理帕拉育一早就到選區內的投票所投票。

貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）領導的主要反對黨「為泰黨」（Pheu Thai）於最近的民調中領先，她是前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒。

但在投票結果往往可能被政變和法院命令翻轉的泰國，民眾擔心軍方會試圖緊抓權力不放，進而增加泰國前景的不穩定性。

為泰黨5月12日舉行選前最後一次造勢大會，貝東塔告訴一萬名支持群眾，14日將是「泰國從軍政府統治轉向民主治理的歷史之日」。

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Photo Credit: 貝東丹臉書

泰國最大在野黨為泰黨候選人貝東丹（前排右）。

投票從當地時間今天上午8時起，在全國各地9萬5000個投票所展開。

在5月7日的提前投票，投票率高達90%代表著選民尋求變革，但因軍政府2017年制定的憲法，反對派想執政得面臨一番苦戰。

因為新總理將由500位民選眾議員及250名帕拉育軍政府任命的參議員共同選出，這使軍政府占有優勢。

泰國上次於2019年的國會選舉充滿爭議，帕拉育在參議院的支持下成為總理，領導複雜的多黨聯盟政府。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


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