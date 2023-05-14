2023/05/14,
印太

觀光客轉賣免稅品後就離境，日本政府追討4.7億元消費稅無門

觀光客轉賣免稅品後就離境，日本政府追討4.7億元消費稅無門
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在日本消費須付10%消費稅，但由於外國觀光客可以免稅購買商品，進而出現專門轉賣免稅品的業者，提供報酬委託觀光客代買，造成日本約4.7億台幣的消費稅漏洞。且觀光客就算未繳稅，海關也很難限制其人身自由阻止出境，日本想追討這筆稅金上更加困難。。

（中央社）日本海關當局雖然對購買免稅品卻不符免稅要件的外國觀光客補徵約22億日圓消費稅，但由於部分外國觀光客未補繳稅款就離境，造成約21億日圓（約新台幣4億7636萬元）追討無門。

日本《讀賣新聞》報導，會出現這種情況，背後跟藉由轉賣免稅品獲利的業者存在有關，日本專家建議必須針對包括修正退稅制度在內進行討論。

在日本境內消費就必須支付10%消費稅，但外國觀光客若可以把商品攜出日本的話，就有免稅購買商品的可能。

不過，外國觀光客在日本境內購買的免稅品不能轉賣他人，一旦出境沒攜帶已購買免稅品被查獲的話，就會被海關補徵消費稅。

日本海關當局已從2020年度起強化確認外國觀光客是否確實將所購買免稅品攜帶出境的作為，主因同年度上路的「免稅手續電子化」，免稅店可以將購買人的護照資訊及購買紀錄即時傳送到國稅廳，並跟海關當局共享。

如此一來，只要出現大量採購等可疑消費行為的資訊，相關單位就可以第一時間立即掌握；而待行為人要出境時，就可以在機場攔查，只要沒有攜帶所購買免稅品，就會被補徵消費稅。

366名外國觀光客被補徵消費稅

不過，日本政府財務省表示，海關當局2022年度對366名訪日外國客補徵約22億日圓消費稅，結果實際繳納的只有213人、金額僅約7000萬日圓，有約21億日圓追討無門。

海關相關人士透露，例如30多歲的台灣籍男女，曾以免稅方式總共購買約4億7000萬日圓的高級手錶及化妝品等商品，但在出境時並未隨身攜帶這些商品，聲稱已用國際貨運方式寄出日本。

不過，兩人出示的寄送單存根聯上所記載的品名與數量，都跟所購買的免稅品紀錄不符，所以被要求補稅約4700萬日圓，但這兩人最後沒有繳清稅款就出境。

就實務上而言，外國觀光客就算未繳稅，海關也很難限制其人身自由阻止出境；而外國人出境後，日本想追回這筆稅金事實上也很困難。

報導指出，如果可以把免稅品拿來在日本國內轉賣，中間就會存在一定利潤，所以研判可能有業者提供報酬，委託外國觀光客購買免稅品。

海關調查也曾確認有名20多歲年輕人，有可能以轉賣為目的大量購買高價商品等，一位海關職員說，「業者提供報酬，（觀光客）可能當成自己在打工購買免稅品」。

專家：可討論是否出境時再退稅

日本現行免稅制度是在購買商品時出示護照，符合規定者可在結帳時直接退稅。不過，相較於外國的一般做法都是購買時不免稅，到了要帶商品出境時，確認無誤後再退稅。如果日本也採用這種退稅方式，就可以防止為賺取消費稅價差的轉賣行為。

接下來隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩外國觀光客回流，日本免稅商品販售數量與金額，預料也將隨之增加。專精租稅法的日本中央大學教授酒井克彥說，對於那些不當購買免稅品的人來說，事後要補徵消費稅有難度。

酒井說，為解決對消費稅制度的不公平感，檢討採用出境時退稅方式的時機可能已經到來。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


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