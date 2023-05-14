觀光客轉賣免稅品後就離境，日本政府追討4.7億元消費稅無門
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在日本消費須付10%消費稅，但由於外國觀光客可以免稅購買商品，進而出現專門轉賣免稅品的業者，提供報酬委託觀光客代買，造成日本約4.7億台幣的消費稅漏洞。且觀光客就算未繳稅，海關也很難限制其人身自由阻止出境，日本想追討這筆稅金上更加困難。。
（中央社）日本海關當局雖然對購買免稅品卻不符免稅要件的外國觀光客補徵約22億日圓消費稅，但由於部分外國觀光客未補繳稅款就離境，造成約21億日圓（約新台幣4億7636萬元）追討無門。
日本《讀賣新聞》報導，會出現這種情況，背後跟藉由轉賣免稅品獲利的業者存在有關，日本專家建議必須針對包括修正退稅制度在內進行討論。
在日本境內消費就必須支付10%消費稅，但外國觀光客若可以把商品攜出日本的話，就有免稅購買商品的可能。
不過，外國觀光客在日本境內購買的免稅品不能轉賣他人，一旦出境沒攜帶已購買免稅品被查獲的話，就會被海關補徵消費稅。
日本海關當局已從2020年度起強化確認外國觀光客是否確實將所購買免稅品攜帶出境的作為，主因同年度上路的「免稅手續電子化」，免稅店可以將購買人的護照資訊及購買紀錄即時傳送到國稅廳，並跟海關當局共享。
如此一來，只要出現大量採購等可疑消費行為的資訊，相關單位就可以第一時間立即掌握；而待行為人要出境時，就可以在機場攔查，只要沒有攜帶所購買免稅品，就會被補徵消費稅。
366名外國觀光客被補徵消費稅
不過，日本政府財務省表示，海關當局2022年度對366名訪日外國客補徵約22億日圓消費稅，結果實際繳納的只有213人、金額僅約7000萬日圓，有約21億日圓追討無門。
海關相關人士透露，例如30多歲的台灣籍男女，曾以免稅方式總共購買約4億7000萬日圓的高級手錶及化妝品等商品，但在出境時並未隨身攜帶這些商品，聲稱已用國際貨運方式寄出日本。
不過，兩人出示的寄送單存根聯上所記載的品名與數量，都跟所購買的免稅品紀錄不符，所以被要求補稅約4700萬日圓，但這兩人最後沒有繳清稅款就出境。
就實務上而言，外國觀光客就算未繳稅，海關也很難限制其人身自由阻止出境；而外國人出境後，日本想追回這筆稅金事實上也很困難。
報導指出，如果可以把免稅品拿來在日本國內轉賣，中間就會存在一定利潤，所以研判可能有業者提供報酬，委託外國觀光客購買免稅品。
海關調查也曾確認有名20多歲年輕人，有可能以轉賣為目的大量購買高價商品等，一位海關職員說，「業者提供報酬，（觀光客）可能當成自己在打工購買免稅品」。
專家：可討論是否出境時再退稅
日本現行免稅制度是在購買商品時出示護照，符合規定者可在結帳時直接退稅。不過，相較於外國的一般做法都是購買時不免稅，到了要帶商品出境時，確認無誤後再退稅。如果日本也採用這種退稅方式，就可以防止為賺取消費稅價差的轉賣行為。
接下來隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩外國觀光客回流，日本免稅商品販售數量與金額，預料也將隨之增加。專精租稅法的日本中央大學教授酒井克彥說，對於那些不當購買免稅品的人來說，事後要補徵消費稅有難度。
酒井說，為解決對消費稅制度的不公平感，檢討採用出境時退稅方式的時機可能已經到來。
新聞來源：
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。