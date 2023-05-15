造芯美夢成惡夢：美國科技封鎖擴大，中國半導體突圍之路困難重重
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美國針對中國的科技封鎖持續擴大，短期之內不但沒有鬆綁的趨勢，而且一個又一個美國的盟友宣布以不同程度的方式加入包圍網，切斷中國獲得製造最先進半導體所需的工具和技術人員，使中國半導體企業的供應鏈與生產方式不得不加速改變，走上「以我為主」的新途徑。
文：吳柏緯（中央社記者）
中國手機大廠OPPO宣布終止研發晶片，關閉旗下晶片設計公司，再度顯示中國「造芯運動」受挫。面對美國科技封鎖擴大，中國加大投資、扶植本土半導體企業，「去美化」力求突圍。
1個多月前，OPPO自行研發的晶片將要量產的消息成為市場關注焦點，並循「華為海思模式」建立「OPPO哲庫模式」，推出搭載自家晶片的新款智慧手機。
然而1個月後的此刻，OPPO突然宣布終止研發晶片，關閉旗下的晶片設計公司哲庫科技（ZEKU），逾3000員工面臨失業，造芯美夢成了一場惡夢。
OPPO的失利，自然有商業上的限制與獲利不如預期的考量。然而在美中科技對抗加劇下，任何在半導體產業中的風吹草動自然都會被放大檢視，因此中國「造芯運動」受到打擊，也被解讀是雙方衝突的延伸。
在OPPO退出後，中國手機廠只剩下華為、小米自主研發晶片。同時，華為仍因為遭美國制裁，5G手機面世遙遙無期。
美國針對中國的科技封鎖持續擴大，短期之內不但沒有鬆綁的趨勢，而且一個又一個美國的盟友宣布以不同程度的方式加入包圍網，切斷中國獲得製造最先進半導體所需的工具和技術人員，使中國半導體企業的供應鏈與生產方式不得不加速改變，走上「以我為主」的新途徑。
要走出「中國化的晶片之路」，其中之一就是加速「去美化」，由中國政府出面做莊，藉由政策支持等方式，點燃產業的推進器。
多方資料顯示，這樣的舉措是現在進行式，中國政策調整，計畫讓中芯國際、華為、華虹半導體、北方華創、中微公司等大型晶片企業更容易獲得補助，使他們扮演火車頭的角色，引領產業的復甦。同時，政府藉此加強對這些企業及其研究項目的控制權。
具體的補助方針之一，是資助大型晶片企業採購相關生產設備，另一方面，將補助中國國內的半導體設備供應商生產「本土自製的設備」，「整體補貼資金沒有上限，力求克服美國的封鎖」。
近期，這些舉措更加的明確，負責擔任加速「中國化」大任的要角之一，就是「國家大基金二期」，除了挹注長江存儲129億元（約新台幣574億元），支持並強化應對美國制裁的能力；另一方面，「大基金二期」也將強投資了晶片設備和材料供應商。
此外，諸如廣州今年也成立了1500億元產業基金，用來重點投資半導體相關產業；同時，也有不少晶片企業計畫以公開發行方式籌集資金。
除了投資之外，另外一個「加速」舉措，則可從中國新一輪的組織改革中可見端倪。今年3月上旬「兩會」剛結束，就宣布組建中央科技委員會，重組科學技術部，外界一般預料將加強與本土半導體企業的合作，同時象徵對科技發展戰略進行了重大調整。
然而，回到現實面，過去數年來投入自主研發領域的科技企業中，大致上只有華為順利闖出一片天，打造出「麒麟系列」晶片，實現了從晶片到手機的一條龍自主產業鏈。然而，隨後隨著科技戰逐漸升溫，出海的盼望也因此告終。
「理想是豐滿的，現實是骨感的」，晶片自主並不容易，即便有錢也不一定等同於成功，特別是在美中摩擦持續加劇、籌碼有限，能夠「操之在我」的項目有限，在突圍的路上，「錢」可能只是最容易處理，但卻是影響最小的一件事。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，有許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野青草葯園休閒農場
「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
鹿谷鄉
南投休閒農業區 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。