TNL+ 2023/05/15,
商業

美國速食業疫後更傾向外帶外送，「自動化點餐」成為調整經營戰略絕佳契機

美國速食業疫後更傾向外帶外送，「自動化點餐」成為調整經營戰略絕佳契機
Photo Credit: GettyImages

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為了適應消費者習慣，麥當勞及其他速食業巨頭正在積極將餐廳數位化，以更時髦、快速的方式讓民眾利用應用程式或自動點餐機購買餐點。專家表示，連鎖餐廳正在縮小餐廳面積，以滿足開設得來速和數位點餐的需求。對於麥當勞等速食店來說，減少座位代表著節省昂貴的房地產成本，在物價指數居高的都市更是如此。

文：黃皓筠

大家是否記得，過去的麥當勞曾經是幼稚園同學生日聚會的場所，遊樂場除了有高達數層的遊樂空間和溜滑梯可以爬上爬下，工作人員也會將氣球折成不同動物送給孩子，邊吃邊玩可以長達好幾個小時。

根據《The Takeout》，麥當勞在1970年代開始推出兒童遊樂區（PlayPlace）強調家庭友善環境，致力於在兒童受眾中建立品牌忠誠度。然而，童年記憶中的麥當勞遊樂區已經所剩無幾。麥當勞不僅是是出於安全和健康考量（常見的球池是細菌的溫床）將該空間關閉，事實上人們也不再像從前那般喜歡在速食餐廳裡久坐、閒聊。

根據市場研究公司NPD Group的數據，截至2021年底，在速食餐廳內用的消費者數量僅占總消費者數量的14％，疫情前的比例也僅有28％。無論是漢堡還是薯條，人們更傾向在家中、辦公室、車裡享用。

為了適應消費者習慣，麥當勞及其他速食業巨頭正在積極將餐廳數位化，以更時髦、快速的方式讓民眾利用應用程式或自動點餐機購買餐點。

來自Harrison French and Associates的速食餐廳設計暨開發的工程師貝克（Steven Baker）曾表示，連鎖餐廳正在縮小餐廳面積，以滿足開設得來速和數位點餐的需求。對於麥當勞、健康飲食連鎖店Sweetgreen和其他速食餐廳來說，減少座位代表著節省昂貴的房地產成本，在物價指數居高的都市更是如此。

速食餐廳的轉型，無疑也將改變整個行業的人力資源的策略。今（2023）年4月，麥當勞宣布裁員數百人，為開設新店、加速數位化、擴展外送服務及得來速的投資做準備。對於所有速食餐廳來說，終極目標是讓更多由時薪員工完成的任務，轉移到機器上，因此無論是第三方外賣平台（如：Uber Eats）、自動點餐機，甚至是無人機外送，都將成為公司營運的新方向。

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