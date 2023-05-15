澤倫斯基赴柏林、巴黎尋盟友支持，馬克宏：俄國已進入「對中國的附庸狀態」
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澤倫斯基一抵達巴黎便在推特（Twitter）上表示將與「我的朋友」馬克宏會面；馬克宏不久後也在推特上稱對方為「法國的朋友，歡迎」。俄烏戰爭局勢持續膠著，馬克宏在今天刊登的《民意報》（L'Opinion）獨家專訪中分析俄羅斯如強弩之末的情勢。他認為，俄國早就「在地緣政治上輸掉」俄烏戰爭，而且已進入「對中國的附庸狀態」。
對抗俄羅斯，澤倫斯基抵柏林尋盟友支持
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）13日在義大利會見義國官員和教宗方濟各之後飛離羅馬，並在昨（14）日推文宣布，他已抵達德國柏林。這位領袖正在尋求盟友支持，以對抗俄羅斯入侵。
《路透社》報導，澤倫斯基昨天凌晨推文說，「已經在柏林了」。
澤倫斯基上次訪問德國，是去（2022）年2月俄烏戰爭爆發前他到德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。
德國是歐洲最大經濟體，俄烏戰爭開始時，一些人批評德國回應猶豫不決，但現在，德國成為烏克蘭最大的財政和軍事援助提供者之一，領先法國等其他歐洲大國。
德國前天宣布對烏克蘭提供27億歐元（30億美元）軍事援助，是自俄羅斯入侵以來最大規模。德國承諾必要時進一步援助基輔，還接納了約100萬烏克蘭難民。
全球市場研究調查公司易普索（Ipsos）1月調查顯示，認為因當前經濟危機，德國無力向烏克蘭提供財政援助的德國人比例上升了9個百分點，達到56％。
該調查還顯示，德國對接受來自烏克蘭的新難民和提供軍援的支持有所下降。
俄烏開戰後澤倫斯基首訪柏林，讚德國是真朋友
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基昨天表示，基輔及其西方盟邦最快今年就可以讓俄羅斯在烏克蘭的敗戰局面「無法逆轉」，他也趁訪問柏林期間表達感謝，形容德國是「真正的朋友」。
綜合《路透社》與《法新社》報導，澤倫斯基此行在軍援方面大有斬獲。德國政府前天宣布提供烏克蘭27億歐元（約新台幣910億元）的軍事援助。這是俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，德國提出的最大型軍援方案。
澤倫斯基在德國總統官邸的訪賓留言簿寫道：「在烏克蘭現代史上最具挑戰性的時刻，德國證明自身是我國真正的朋友和可靠盟邦，堅決地跟奮力捍衛自由和民主價值的烏克蘭人民站在一起。」
他也就柏林當局的「強力支援」向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表達謝意，表示軍援方案中的一切「將大幅強化我國防禦」。
他說：「現在是時候讓我們決定在今年結束這場戰爭。今年我們可以使侵略者的敗戰局面無法逆轉。」
蕭茲跟澤倫斯基召開聯合記者會，他強調德國承諾有必要時就會繼續支援烏克蘭。但被問到兩國先前關係緊張的問題時，蕭茲置之不理，他也迴避另一個關於基輔當局希望加入北大西洋公約組織（NATO）的問題。
作為歐洲最大經濟體的德國在俄烏戰爭初期，被部分人士批評因應態度猶豫不決，隨後已搖身一變，成為烏克蘭最大的金援和軍援國之一。
烏克蘭預計未來幾週內就會發動大規模反攻，試圖從俄軍手中收復東部和南部的大片領土。
此行是俄羅斯發動入侵後，澤倫斯基第一次訪問德國，他說道，基輔準備好討論由其他國家提出的外部和平倡議，但這類提案應該以烏克蘭的立場及其和平計畫作為基礎。
身著招牌卡其色作戰褲和黑色運動衫的澤倫斯基說：「這場戰爭發生在我國領土，所以任何和平計畫都將以烏克蘭的提案為基礎。」
基輔當局已排除割讓任何領土給俄羅斯的想法，還說要收復每一寸領土。俄羅斯於2014年併吞克里米亞半島，去年又占領另外4個烏克蘭地區的部分領土。
蕭茲說：「烏克蘭準備好迎來和平，但烏方要求這樣做的意思不能是凍結這場戰爭，或是由俄國決定和平形式。烏克蘭的要求正當並獲得我方支持。」
澤倫斯基還說，他會敦促蕭茲支持讓烏克蘭獲得戰機，但他並未明說是否直接向德國要戰機。
澤倫斯基昨天稍晚將在蕭茲陪同下，前往德國西部的亞琛（Aachen），這座城市將頒發表彰促進歐洲團結的查里曼獎（Charlemagne Prize）給他與烏克蘭人民。
歐盟（EU）執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）也將參加在亞琛的頒獎儀式，讓澤倫斯基有機會在16日歐盟峰會及日本廣島七大工業國集團（G7）峰會前，跟他們當面對話。
澤倫斯基抵巴黎會馬克宏，法：商討烏克蘭緊迫軍事需求
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基今天抵達法國首都巴黎，與法國總統馬克宏會談。在烏克蘭可能準備投入反攻之際，他進行歐洲多國訪問已經取得額外軍事支持的承諾。
《法新社》報導，澤倫斯基昨晚抵達巴黎西南方維拉科布萊（Villacoublay）空軍基地時推文稱：「巴黎，每次造訪，烏克蘭防衛和進攻能力都同步擴張。」
「對歐洲關係更加堅實，俄羅斯壓力日增。」
馬克宏（Emmanuel Macron）於不久後在艾里賽宮（Elysee Palace）歡迎澤倫斯基，這是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的第2次。
法國總統府指出，兩人於總統府晚宴期間，將就法國「支持」烏克蘭「緊迫的軍事和人道需求」進行商討。馬克宏將「重申法國和歐洲堅定不移地支持恢復烏克蘭的合法權利並且捍衛其基本利益」。
澤倫斯基稍早訪問德國首都柏林，與德國總理蕭茲會談。他在與蕭茲的聯合記者會中指出，烏克蘭目標在解放獲國際承認的邊界之內的土地。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）援引外洩美國情報文件報導，澤倫斯斯基曾考慮嘗試占領適於作為對莫斯科和談籌碼的俄羅斯地區，但是此舉將使他與西方政府發生分歧。西方堅持提供的武器不能用於攻擊俄羅斯目標。
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