2023土耳其大選：結果何時出爐？有何重要性？觀戰重點一次看
我們想讓你知道的是
總統候選人若要在首輪投票就當選，得票率必須超過5成。如果沒有候選人突破5成門檻，則由得票率排名前2的兩位候選人在5月28日進行決選。這兩人預計會是艾爾多安和反對派領袖基里達歐魯。
土耳其大選結果何時出爐？有何影響？重點一次看
（中央社）土耳其選民今天（當地時間14日）選舉總統和國會，這次大選是總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）執政20年來最大的政治挑戰，以下是《路透社》整理的選舉說明以及總統候選人、選戰主要議題、參與角逐權力的政治聯盟介紹：
選舉
土耳其民眾將選出任期5年的新總統和國會。
總統候選人若要在首輪投票就當選，得票率必須超過5成。如果沒有候選人突破5成門檻，則由得票率排名前2的兩位候選人在5月28日進行決選。這兩人預計會是艾爾多安和反對派領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）。
2017年的公投以些微差距同意艾爾多安擴大總統職權，使得總統成為政府領導人，並廢除總理職位。
身為總統的艾爾多安負責制定土耳其的經濟、安全、內政和國際事務政策。
土耳其選民也將選舉600名國會議員，方式為87個區域按政黨名單比例代表制選出。
投票
6400多萬土耳其人有資格在合計近19萬2000處的投票所投票，其中600多萬人是首投族。海外選民有340萬人，他們已於5月9日前完成投票。
投票所於5月14日上午8時（台灣時間13時）開放，將於下午5時（台灣時間22時）關閉。
土耳其選舉的投票率一般很高，2018年有將近87％合格選民投下選票。
投票日當天禁止賣酒。
選舉結果
依據土耳其選舉法，晚間6時之前禁止發表關於投票的新聞、預測和評論。
媒體自晚間9時（台灣時間15日凌晨2時）起才能自由報導從土耳其各地傳進來的選舉結果。選舉當局可能會提早允許媒體報導結果。
總統選舉結果今夜或許就能知道個大概。
候選人
- 現任總統艾爾多安
艾爾多安及其正義與發展黨（AKP）20多年前開始掌權，他希望繼續保持近代土耳其史上在位最久統治者的地位。艾爾多安在2018年大選首輪得票率52.6％。
目前民調顯示，艾爾多安的支持率約為44％至45％。
- 基里達歐魯
基里達歐魯是主要反對派聯盟攜手推出的總統候選人，該聯盟由6個政黨組成，而他是共和人民黨（Republican People's Party, CHP）主席。共和人民黨創始人為現代土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）。
民調顯示，基里達歐魯的支持率接近關鍵的5成門檻。
- 歐根（Sinan Oğan）
歐根曾是民族行動黨（Nationalist Movement Party, MHP）國會議員，民族行動黨是艾爾多安所屬正義與發展黨的盟友。
民調顯示，歐根支持率大幅落後前兩人。
- 殷斯（Muharrem Ince）
殷斯11日宣布退出總統選戰，但選票上仍留有他的名字，民眾還是能投給他。
政黨聯盟
土耳其政黨眾多，並相互集結成幾個選舉聯盟，主要聯盟有：
- 人民聯盟（People's Alliance）
人民聯盟於2018年大選前由艾爾多安的正義與發展黨與民族行動黨組成，並贏得當年總統和國會選舉。
新福利黨（New Welfare Party）和右翼的大團結黨（Great Unity Party）隨後入盟。新福利黨創始人法蒂‧艾巴肯（Fatih Erbakan）是艾爾多安政治導師艾巴肯（Necmettin Erbakan）的兒子。
- 民族聯盟（Nation Alliance）
民族聯盟是主要的反對派陣營，支持基里達歐魯角逐總統。該聯盟於2018年選前成形，初期成員包括共和人民黨、立場中間偏右的好黨（Iyi Party）、伊斯蘭主義的幸福黨（Felicity Party）以及民主黨（DP）。
該聯盟在2019年的地方選舉中，在安卡拉（Ankara）和伊斯坦堡（Istanbul）擊敗正義與發展黨的市長候選人。
隨後入盟的還有巴巴江（Ali Babacan）創立的民主躍進黨（DEVA），以及前總理達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）創立的未來黨（Future Party）。巴巴江與達夫托葛魯都曾是艾爾多安的盟友。
- 勞工與自由聯盟（Labour and Freedom Alliance）
勞工與自由聯盟由支持庫德族的「人民民主黨」（Peoples' Democratic Party, HDP）領導，目前是國會第3大聯盟，被認為是左右這次選舉輸贏的關鍵。
人民民主黨並未推舉總統候選人，支持基里達歐魯競選。
在2019年的地方選舉中，人民民主黨與主要反對派合作，有助於在大城市擊敗正義與發展黨。
土耳其工人黨（Workers' Party of Turkey）在2月6日大地震後踴躍發聲反對當局，隨後加入勞工與自由聯盟。
該聯盟也包括綠色左翼黨（Green Left Party, YSP）。人民民主黨候選人將在綠色左翼黨旗幟下競選，以避開本身因訴訟可能遭到關閉的命運。
選舉結果關乎哪些議題？
這次選舉不只會決定由誰領導土耳其這個人口8500萬的北大西洋公約組織（NATO）成員國，也將決定國家治理方式、經濟走向和外交政策。目前土耳其正深陷一場生活成本危機。
批評者說艾爾多安政府箝制異議、侵蝕人權，還插手介入司法體系，但官員否認指控。
土耳其的經濟也是重點。經濟學家表示，艾爾多安提倡低利率，使得去年通膨率飆至85％，貨幣里拉（lira）兌美元匯價在過去10年貶至原來的十分之一。基里達歐魯承諾回歸較為正統的經濟政策，並恢復土耳其中央銀行的獨立性。
對外事務方面，土耳其於艾爾多安任內，在中東等地大秀軍事力量，並與俄羅斯拉近關係，與歐洲聯盟（EU）和美國的關係則日益緊繃。
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。