2023土耳其大選：結果何時出爐？有何重要性？觀戰重點一次看

土耳其大選結果何時出爐？有何影響？重點一次看

（中央社）土耳其選民今天（當地時間14日）選舉總統和國會，這次大選是總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）執政20年來最大的政治挑戰，以下是《路透社》整理的選舉說明以及總統候選人、選戰主要議題、參與角逐權力的政治聯盟介紹：

選舉

土耳其民眾將選出任期5年的新總統和國會。

總統候選人若要在首輪投票就當選，得票率必須超過5成。如果沒有候選人突破5成門檻，則由得票率排名前2的兩位候選人在5月28日進行決選。這兩人預計會是艾爾多安和反對派領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）。

2017年的公投以些微差距同意艾爾多安擴大總統職權，使得總統成為政府領導人，並廢除總理職位。

身為總統的艾爾多安負責制定土耳其的經濟、安全、內政和國際事務政策。

土耳其選民也將選舉600名國會議員，方式為87個區域按政黨名單比例代表制選出。

投票

6400多萬土耳其人有資格在合計近19萬2000處的投票所投票，其中600多萬人是首投族。海外選民有340萬人，他們已於5月9日前完成投票。

投票所於5月14日上午8時（台灣時間13時）開放，將於下午5時（台灣時間22時）關閉。

土耳其選舉的投票率一般很高，2018年有將近87％合格選民投下選票。

投票日當天禁止賣酒。

選舉結果

依據土耳其選舉法，晚間6時之前禁止發表關於投票的新聞、預測和評論。

媒體自晚間9時（台灣時間15日凌晨2時）起才能自由報導從土耳其各地傳進來的選舉結果。選舉當局可能會提早允許媒體報導結果。

總統選舉結果今夜或許就能知道個大概。

候選人

現任總統艾爾多安

艾爾多安及其正義與發展黨（AKP）20多年前開始掌權，他希望繼續保持近代土耳其史上在位最久統治者的地位。艾爾多安在2018年大選首輪得票率52.6％。

目前民調顯示，艾爾多安的支持率約為44％至45％。

基里達歐魯

基里達歐魯是主要反對派聯盟攜手推出的總統候選人，該聯盟由6個政黨組成，而他是共和人民黨（Republican People's Party, CHP）主席。共和人民黨創始人為現代土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）。

民調顯示，基里達歐魯的支持率接近關鍵的5成門檻。

基里達歐魯｜Photo Credit: GettyImages

歐根（Sinan Oğan）

歐根曾是民族行動黨（Nationalist Movement Party, MHP）國會議員，民族行動黨是艾爾多安所屬正義與發展黨的盟友。

民調顯示，歐根支持率大幅落後前兩人。

殷斯（Muharrem Ince）

殷斯11日宣布退出總統選戰，但選票上仍留有他的名字，民眾還是能投給他。

政黨聯盟

土耳其政黨眾多，並相互集結成幾個選舉聯盟，主要聯盟有：

人民聯盟（People's Alliance）

人民聯盟於2018年大選前由艾爾多安的正義與發展黨與民族行動黨組成，並贏得當年總統和國會選舉。

新福利黨（New Welfare Party）和右翼的大團結黨（Great Unity Party）隨後入盟。新福利黨創始人法蒂‧艾巴肯（Fatih Erbakan）是艾爾多安政治導師艾巴肯（Necmettin Erbakan）的兒子。

民族聯盟（Nation Alliance）

民族聯盟是主要的反對派陣營，支持基里達歐魯角逐總統。該聯盟於2018年選前成形，初期成員包括共和人民黨、立場中間偏右的好黨（Iyi Party）、伊斯蘭主義的幸福黨（Felicity Party）以及民主黨（DP）。

該聯盟在2019年的地方選舉中，在安卡拉（Ankara）和伊斯坦堡（Istanbul）擊敗正義與發展黨的市長候選人。

隨後入盟的還有巴巴江（Ali Babacan）創立的民主躍進黨（DEVA），以及前總理達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）創立的未來黨（Future Party）。巴巴江與達夫托葛魯都曾是艾爾多安的盟友。

勞工與自由聯盟（Labour and Freedom Alliance）

勞工與自由聯盟由支持庫德族的「人民民主黨」（Peoples' Democratic Party, HDP）領導，目前是國會第3大聯盟，被認為是左右這次選舉輸贏的關鍵。

人民民主黨並未推舉總統候選人，支持基里達歐魯競選。

在2019年的地方選舉中，人民民主黨與主要反對派合作，有助於在大城市擊敗正義與發展黨。

土耳其工人黨（Workers' Party of Turkey）在2月6日大地震後踴躍發聲反對當局，隨後加入勞工與自由聯盟。

該聯盟也包括綠色左翼黨（Green Left Party, YSP）。人民民主黨候選人將在綠色左翼黨旗幟下競選，以避開本身因訴訟可能遭到關閉的命運。

選舉結果關乎哪些議題？

這次選舉不只會決定由誰領導土耳其這個人口8500萬的北大西洋公約組織（NATO）成員國，也將決定國家治理方式、經濟走向和外交政策。目前土耳其正深陷一場生活成本危機。

批評者說艾爾多安政府箝制異議、侵蝕人權，還插手介入司法體系，但官員否認指控。

土耳其的經濟也是重點。經濟學家表示，艾爾多安提倡低利率，使得去年通膨率飆至85％，貨幣里拉（lira）兌美元匯價在過去10年貶至原來的十分之一。基里達歐魯承諾回歸較為正統的經濟政策，並恢復土耳其中央銀行的獨立性。

對外事務方面，土耳其於艾爾多安任內，在中東等地大秀軍事力量，並與俄羅斯拉近關係，與歐洲聯盟（EU）和美國的關係則日益緊繃。