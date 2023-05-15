【專訪】台船董事長鄭文隆：台船自製潛艦9月下水，我們沒有愧對國家！
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鄭文隆指出，台灣現已具備潛艦自主設計能量，且台船擁有包括彎板機、電焊機等硬體設備，他希望未來人員不要流失、設備不要閒置；「這批800多人的團隊，不要像當年經國號戰機做完後散掉了」。言談間透露出鄭文隆對後續量產規劃，表達出憂心。
台船自製潛艦9月下水，鄭文隆：沒有愧對國家
（中央社）潛艦原型艦9月底將下水，台船董事長鄭文隆接受《中央社》專訪表示，所有船段預計9月中旬完成對接，完成下水節點後立即泊港測試（HAT），進行出海測試（SAT）時他將隨行；面對不可能的任務即將開花結果，鄭文隆有感而發地說：「我們沒有愧對國家！」
《中央社》記者在偌大的台船廠區現場，眼前矗立著數幢藍色塗裝建築物，鮮黃色大門出入口全緊閉，充滿神祕感，這裡就是IDS（Indigenous Defence Submarine）潛艦船段製造基地的「海昌廠房」，近千人團隊採24小時輪班方式，正在為台灣首艘自製潛艦加緊趕工。
中共對台威脅日益升高，總統蔡英文上任後除推動國機、國艦、國車國造，潛艦國造更是重中之重，除可厚植台灣軍工產業能量，亦能藉由潛艦在海中的隱蔽性，嚇阻中共航艦作戰群在台灣東部外海封鎖台灣，達成不對稱戰力目標。
台船承接自製潛艦此一重責大任，歷經波折考驗不斷，現正進入攸關最後成敗關鍵的深水區階段。
鄭文隆向《中央社》記者表示，潛艦共有6個船段及上方的1個帆罩段，目前第2、3、4、5個船段已完成對接，且包括戰系等軟硬體設備均已完成安裝；由於接下來僅剩可由台船獨立完成的焊接工作，在台船3班制、24小時施工下，預計9月中旬可將全數船段及帆罩對接完成，並超前在9月底達到「下水」節點。
不同於水面艦，潛艦所謂的下水就是「封殼」。知情人士透露，原型艦後續的泊港測試會在海昌工廠內執行，由台船及合約廠商逐一針對各裝備系統測試後，才會移至岸邊「真正下水」。
鄭文隆指出，封殼後立即進行較耗時的泊港測試（HAT），完成後再實施2至3天的出海測試（SAT），並進行下潛、轉彎等各項戰術動作，隨後交艦給海軍，由海軍進行作戰測評，測評方式包括發射魚雷，最後才能成軍正式投入戰備序列。
潛艦因構造精密，必須在有限空間內容納各式電子、動力、武器、人員居住等裝備，各機構間需緊緻配置並滿足作戰性能，因此被稱為「水下瑞士錶」，對建造工藝的要求極高，也被視為造船水準指標。
「從頭到尾都唱衰」，曾參與雪隧、第二高速公路等重大工程的鄭文隆坦言，台灣社會有個毛病，就是很愛「唱衰」未完成的重大工程，但台船的工程師們都很會忍耐，現在終於要開花結果，「我們沒有愧對國家」。
近來包括立委、學者等受邀前往台船參觀，事後都對台船製造能力表達肯定，也間接佐證鄭文隆的信心。
負責原型艦建造的總督導、國安會諮詢委員黃曙光近期在校園座談時，宣告預計明年3、4月間進行各項海測，屆時他將會親自隨艦出海，督導每一項測試作業。
面對黃曙光的期待，鄭文隆透露，前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）日前訪台時相當關切國造潛艦出海測試（SAT）時程，並特別向他說，「各國潛艦海測時，造船廠長官都會跟著下潛，所以你也要下去」，鄭文隆允諾會見證這歷史一刻。
打造潛艦共動員約990人，包含台船861人、中科院約30人、海軍256戰隊約40人、海軍海發中心約34人，及國防部駐廠的7名軍官。
鄭文隆表示，此案與國艦國造（水面艦）差異在於，台船、海軍未曾執行過，因此從建案初期就由台船、海軍研究發展中心、海軍256戰隊、國家中山科學研究院合署辦公，「4個單位沒有所謂甲乙方，而是夥伴關係」。
海軍256戰隊是潛艦部隊，鄭文隆說，由於戰隊官兵長年操作潛艦，熟知相關配置，若遇到不佳的設計便可即時溝通，立刻修改優化。
除了上述單位外，外籍顧問亦是潛艦國造順利推動的關鍵因素。鄭文隆表示，台船本身有聘請外籍顧問，加上海軍聘請的高階顧問團協助，他對潛艦國造很有信心。
國軍目前擁有4艘潛艦，分別是二戰時期的茄比級潛艦海獅、海豹號，以及劍龍級潛艦海虎、海龍號。海虎、海龍號是國軍主力潛艦，但已服役超過30年，國軍正推動升級延役計畫；海獅、海豹號號稱全世界服役時間最久之現役潛艦，目前僅擔任訓練任務。
為強化潛艦戰力，民國84年1月前總統李登輝任內，海軍成立「潛艦發展辦公室」，並啟動「光華八號」專案；後於前總統馬英九任內，103年4月啟動「海昌計畫」。
蔡總統上任後，105年12月台船與海軍簽約，執行潛艦國造第一階段合約設計裝備試研製作業。
海軍編列新台幣493億6170萬元、108年至114年持續預算，打造原型潛艦1艘，今年9月可望封殼（下水），全案在114年執行完畢，後續規劃採購7艘，作為不對稱作戰的水下部隊主力。
台船揪台廠85項自製打造潛艦國家隊，連馬桶都高標準
（中央社）國造潛艦原型艦預定9月封殼（下水），負責製造的台船董事長鄭文隆接受《中央社》專訪，對完成目標信心滿滿，還透露過程中部分硬體受限輸出限制處處碰壁，但靠著台灣廠商強大製造能力，現在完成85項自製，「以後變成我們要發出輸出許可」。
潛艦設計與建造技術難度相當高，主次裝備（紅區裝備）就高達107項，均須獲得外國輸出許可。台灣從未具備潛艦設計作業與實務經驗，許多關鍵技術需倚賴他國協助，台船承接這一項艱困任務，過程一波三折，外界唱衰之聲從未中斷。
相關人士日前告訴《中央社》記者，除戰鬥系統的紅區裝備等需仰賴他國，目前潛艦儎台自製率已超過4成，包括氣密門、馬桶、密閉式淡海水轉換系統、液壓系統，甚至必須達到靜音水準的空調系統，均成功自製。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
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「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
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